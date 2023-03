Inkwilersee: Anwohner wehren sich gegen Biberschutz-Massnahmen

Einsprachen gegen Bauprojekt «Hier wird unser Geld zweckentfremdet»: Warum Anwohner gegen die Biberschutz-Massnahmen am Inkwilersee kämpfen Anwohnerin Pia Schläppi wehrt sich gegen die Pläne des Kantons, die archäologische Fundstelle im Inkwilersee mit einem Gitter gegen Biber zu schützen. Zusammen mit über 150 Mitunterzeichnenden hat sie eine Sammeleinsprache eingelegt. Urs Byland Jetzt kommentieren 20.03.2023, 14.00 Uhr

Pia Schläppi, die sich gegen das Projekt mit dem Biberschutzgitter im Inkwilersee ausspricht, hat eine Petition lanciert, die von über 150 Personen unterzeichnet wurde. Von ihrem Balkon hat sie den See im Blick. Bild: Bruno Kissling

Sie wohnt zwar erst seit fünf Jahren einen Steinwurf vom Inkwilersee entfernt, aber die in Solothurn aufgewachsene Pia Schläppi ist inzwischen vermutlich in jedem Haushalt von Bolken bekannt und darüber hinaus. Sie hat nach Bekanntwerden des Projekts zum Schutz der archäologischen Fundstelle auf der Insel im Inkwilersee eine Petition gegen das Vorhaben lanciert und nun mit 151 Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichnern eine Sammeleinsprache eingelegt. Weitere fünf Einsprachen sind zum Vorhaben eingereicht worden.

Sie spreche nicht für sich, sie spreche für die Mitunterzeichnenden, wovon 106 aus Bolken sind, sagt die 59-jährige Pia Schläppi. Mit klarer Stimme erläutert sie in der Wohnstube ihre Anliegen. Der Blick geht immer wieder hinaus aus dem Fenster zum ruhig daliegenden Inkwilersee. Auf der Wiese zwischen Schläppis Anwesen und dem See sonnen sich Schwäne.

Unterstützung: «Das war wie eine Welle»

Auf dem Tisch liegt die Zeitung mit dem Interview des Kantonsarchäologen. «Ich erfahre ja ganz viel Unterstützung aus dem Umfeld und aus dem Dorf, deshalb wurde mir die Zeitung schon früh am Morgen vorbeigebracht.» Sie finde es gut, dass über das Projekt berichtet wird und beide Seiten zu Wort kommen. Die Unterstützung habe sie schon etwas überrascht, denn ursprünglich wollte sie einfach Einsprache führen.

Im Gespräch mit Nachbarn habe sie Zustimmung gefunden, diese hätten wiederum andere informiert. «Das war wie eine Welle.» Die Unterschriften seien ohne grossen Aufwand zusammengetragen worden. Deshalb sei es ihr auch wichtig, dass sie nicht nur für sich, sondern für alle rede, die das Projekt «völlig übertrieben» finden.

Auch im Wohnzimmer von Pia Schläppi ist der Inkwilersee ganz nah. Bild: Bruno Kissling

Nach der Berichterstattung in dieser Zeitung über die Opposition zum 800’000-Franken-Projekt mit dem Ziel, die nagenden Biber mit einem ausgelegten Gitter von der archäologischen Fundstelle auf der Insel fernzuhalten, habe sie viele Mails erhalten und drei Leserbriefe.

«Ich werden von allen Seiten angesprochen. Alle unterstützen die Petition, das Bauvorhaben nicht zu bewilligen.»

Es sei unverhältnismässig, so viel Geld für den Schutz der Fundstelle auszugeben, und der Eingriff in die Natur sei zu gross. «Mir wird von allen Seiten Mut zugesprochen und ich wurde darin bestärkt, den Widerstand durchzuziehen.»

«Niemand kann etwas davon sehen»

«Hier wird viel Geld ausgegeben und stark in die Natur eingegriffen für etwas, ich muss es ganz klar sagen, das niemand schauen gehen kann. Die Einzigen, die das gesehen haben, sind eine Handvoll Taucher, die wahrscheinlich nicht mal Interesse an Archäologie haben und im Auftrag von Archäologen tauchten, die das nie unter Wasser gesehen haben. Für wen macht man das? Die Insel wird so stark zugebaut, dass niemand mehr die Fundstelle anschauen oder erforschen kann.» Der Aufwand, die Fundstelle zu schützen, sei gegenüber dem Ergebnis viel zu hoch.

Ihr Vorschlag, damit die Menschen heute auch etwas von der Fundstelle haben: «Die Fundstelle scannen und dann nachbilden für ein Museum. Dann könnten die Leute das auch anschauen.» Die Fundstelle auszugraben, fände sie schade. «Dann fällt wahrscheinlich die ganze Insel in sich zusammen. Anwohner haben mir bestätigt, dass diese instabil ist und der Untergrund sehr weich, deshalb ist es auch fraglich, ob die Insel von den Tonnen Kies, mit dem das Gitter zugedeckt werden soll, nicht zu Boden gedrückt würde.» Klar, das sei eine Annahme. «Aber sie vermuten ja auch, dass es hält.»

«Wir denken für die Tiere und die Natur»

Der Biber habe 14 Tunnel durch das Holz genagt. «Das ist bereits ein Eingriff, der nicht rückgängig gemacht werden kann.» Und wenn die Insel deswegen zusammenbricht? «Das ist halt Natur», sagt Pia Schläppi. Sie habe Verständnis für das Anliegen der Archäologen.

«Ich respektiere ihre Arbeit, ihre Ausgrabungen und finde das auch immer sehr spannend. Aber hier haben wir ein grosses Missverhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis.»

Den ebenfalls starken Eingriff in den Inkwilersee vor mehreren Jahren, um Sediment abzusaugen, damals war die Rede von einem «harten» Eingriff, hingegen unterstützte Schläppi. «Das war zum Guten für den See», so ihre Begründung.

Die grosse Insel (im Hintergrund) im Inkwilersee soll mit einem Gitternetz von Bibern geschützt werden. Bild: Bruno Kissling

«Wir denken für die Tiere und die Natur, und für das Geld, das die Schweizer Bevölkerung viel besser nutzen könnte.» Deshalb verstehe sie auch nicht, dass für dieses Projekt Swiss-Los-Gelder genutzt werden dürfen. «Aus unserer Sicht wird dieses Geld zweckentfremdet eingesetzt.» Im Zweckartikel sei zu lesen, dass das Geld für die breite Bevölkerung eingesetzt werden muss. «Das ist hier nicht der Fall.» Wenn man die Funde sehen könnte, wäre es ein anderer Fall.

«Das hier ist nicht für die Bevölkerung, das ist für die Archäologen.»

Deshalb sei auch klar, dass Pia Schläppi und die Mitunterzeichnenden bei einem negativen Urteil die Einsprache weiterziehen werden, wie sie mit Nachdruck sagt.

