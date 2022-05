Einsatz für die Natur 50 Jahre Natur- und Vogelschutzverein Etziken: Spende und Arbeit, statt das Jubiläum mit einem Fest zu feiern Der Natur- und Vogelschutzverein Etziken ist im vergangenen Jahr 50 Jahre alt geworden. Statt das Jubiläum zu feiern, wurden 1000 Franken an die Stiftung Wildstation Landshut in Utzenstorf gespendet. Und in Bolken wurden 450 Wildsträucher angepflanzt. Rahel Meier Jetzt kommentieren 11.05.2022, 10.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Heckenpflanzung im März 2021 im Degenmoos. zvg

Der Natur- und Vogelschutzverein Etziken wurde 1971 von Arbeitern aus der Ewag in Etziken gegründet. Er war damals eine Unterabteilung des Kleintierzüchtervereins. Heute ist der Verein schon lange eigenständig und die 60 Vereinsmitglieder kommen aus allen möglichen Gemeinden des äusseren Wasseramts.

Arbeit geschieht oft im Verborgenen

Die Nistkästen. zvg

Arbeit in der und für die Natur ist nicht immer auf den ersten Blick sichtbar. Beim Natur- und Vogelschutzverein Etziken ist dies anders. Sein langjähriges Wirken zeigt sich sogar mitten im Dorf. In Bolken beispielsweise hängen Mauerseglerkästen unter dem Vordach des Schulhauses. Auch am Kirchturm in Aeschi nisten die Mauersegler.

Dazu kommen Nistkästen für Käuze, Schleiereulen und Turmfalken, die teilweise in den Wäldern, aber auch bei Privatleuten aufgehängt wurden. Und natürlich auch Nistkästen für kleinere Vögel. Vereinspräsident Marco Kulka meint:

«Wir betreuen insgesamt 395 Nistkästen vom Burgäschisee hin zum Steinhof, weiter zum Inkwilersee und bis nach Hüniken.»

Die Nistkästen zu betreuen, ist aufwendig. Zweierteams sind dafür zuständig. Die Kästen müssen jeden Herbst kontrolliert, gesäubert und allenfalls repariert werden. Die Betreuenden erfassen zudem, welche Vogelart im Kasten genistet hat.

Aufenthalt in der Natur ist wieder gefragt

In den letzten beiden Jahren, in denen wegen der Coronapandemie einiges anders war, haben sich viele Schweizerinnen und Schweizer wieder mehr mit der Natur beschäftigt. Das hat auch dem Natur- und Vogelschutzverein Etziken sieben neue Aktivmitglieder gebracht.

Hanspeter Aeschlimann, der Exkursionsleiter des Vereins, geht praktisch nie ohne Feldstecher aus dem Haus. Er weiss genau, wann und wo Vögel beobachtet werden können, und kennt sie praktisch alle mit Namen. An vier Sonntagen im Frühling 2019 brachte er Interessierten in einem Grundkurs die Welt der Vögel einerseits rund um den See und andererseits im Wald, im Kulturland sowie im Dorf und im Garten näher.

Durch diese Vogelgrundkurse konnten 14 weitere und teils auch junge Mitglieder für den Verein gewonnen werden, was für den Fortbestand des Vereins wichtig ist.

Hanspeter Aeschlimann (im Vordergrund) bei der Umpflanzung der Hecke beim ehemaligen Schützenstand. zvg

Ansonsten fällt der Verein vor allem durch Man- und Womanpower auf, die er einsetzt, um der Natur Gutes zu tun. Eine der ältesten Hecken, die vom Verein gepflanzt wurde, steht in Bolken und bildet die Grenze zwischen der Mehrzweckhalle und der Schulhaustrasse. Letztes Jahr kamen Hecken im Degenmoos, auf dem Land von Caroline und Patrick Meier, dazu.

Heckenpflanzung im März im Degenmoos. zvg

An drei Arbeitstagen haben 30 Vereinsmitglieder gearbeitet. Das Resultat sind mehrere Hecken mit einer Gesamtlänge von 300 Metern. Die Heckenpflanzungen wurden mit Unterstützung durch das Amt für Raumplanung ausgeführt.

16 verschiedene Sträucher und Bäume, darunter Schwarzdorn, Weissdorn, Kornelkirsche, Liguster, Gemeiner und Wolliger Schneeball, Roter und Weisser Holunder, Hundsrose, Pfaffenhütchen, Hartriegel, Eberesche und Stieleiche, wurden angepflanzt.

Bei Hudelwetter wurde beim ehemaligen Scheibenstand gearbeitet. zvg

Ein weiteres Heckenelement findet sich beim aufgehobenen Kugelfang der ehemaligen 300-Meter-Schiessanlage der Feldschützen Bolken, wo neu ein Biotop entstanden ist. Auch hier haben die Vereinsmitglieder mitgearbeitet. Hanspeter Aeschlimann freut sich:

«In den Hecken entstehen neue Lebensräume für Vögel, Kleinsäugetiere, Bienen und viele andere Insekten. Aber auch für Amphibien und weitere Pflanzenarten. Die Artenvielfalt wird zunehmen.»

Viele Jahre lang hat der Natur- und Vogelschutzverein zudem das Chlöpfibeerimoos beim Burgäschisee gepflegt – das einzige Hochmoor im Kanton Solothurn.

Pflege des Chlöpfibeerimooses am Burgaeschisee. Rahel Meier

Spende zu Gunsten der Wildtierstation

Im letzten Jahr durfte der Natur- und Vogelschutzverein Etziken sein 50-Jahr-Jubiläum feiern. Statt ein Fest zu organisieren, was in Pandemiezeiten sowieso nicht ganz einfach gewesen wäre, entschied sich der Vorstand stattdessen für eine Spende über 1000 Franken an die Stiftung Wildstation Landshut in Utzenstorf. Diesen Frühling wurde der symbolische Check überbracht.

Spende des Natur- und Vogelschutzvereins Etziken an die Stiftung Wildstation Landshut in Utzenstorf. Von links: Jeannette Baumgartner (Kassierin), Marco Kulka (Präsident), Sandra Sacher (Biologin, Wildstation) und Hanspeter Aeschlimann (Exkursionsleiter). zvg

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen