Thomas Bieri wird Gemeindepräsident in Aeschi

Einerkandidatur Thomas Bieri macht Nägel mit Köpfen und stellt sich der Wahl als Gemeindepräsident in Aeschi Bis zum Ablauf der Anmeldefrist meldete sich keine weitere Kandidatin und kein weiterer Kandidat. Die Gemeindeordnung Aeschi sieht dennoch vor, dass Thomas Bieri an der Urne gewählt wird. Der Urnengang findet am 23. April statt. Rahel Meier Jetzt kommentieren 06.03.2023, 17.00 Uhr

Wenn Thomas Bieri auch an der Urne gewählt wird, wird er diese Treppe künftig noch öfter hochsteigen. Bild: Rahel Meier

Wer ist Thomas Bieri? Vor rund acht Monaten ist er gemeinsam mit seiner Frau Andrea nach 26 Jahren aus Münsingen weg- und in Aeschi zugezogen. Thomas Bieri und seine Frau fühlen sich wohl im Wasseramt.

«Das Dorf bietet viel Lebensqualität und das Naherholungsgebiet ist hier wirklich traumhaft.»

Bieris spazieren oft mit ihrem Hund irgendwo in der näheren Umgebung. Thomas Bieri gefällt zudem das vielfältige Vereinsleben in der Gemeinde. Obwohl er sich bisher keinem dieser Vereine angeschlossen hat.

Ende November fragte man ihn an, ob er Lust habe, sich politisch in der Gemeinde zu betätigen. Hatte er. Zuerst sagte er zu, als Gemeinderat nachzurücken. Etwas länger dauerte es, bis er sich dazu entschied, sich auch für das Gemeindepräsidium zu bewerben. «Ich habe mich in Münsingen auch schon in diversen Kommissionen und im Gemeindeparlament engagiert.» Es reize ihn, aktiv an der Politik teilzuhaben und das Dorf mitzugestalten. «Immerhin ist das ja mein unmittelbares Umfeld.»

Der Moment passt, etwas Neues anzupacken

Thomas Bieri wird Ende Jahr 65-jährig und arbeitet als selbstständiger Architekt. Ein Grossteil der Projekte, die er in den letzten Jahren betreute, seien zudem jetzt dann fertiggestellt. «Das macht es mir möglich, meine Zeit selbst einzuteilen und der Moment passt, um politisch einen Schritt weiterzugehen.»

Seit Januar arbeitet er nun bereits im Gemeinderat mit. Vieles sei noch neu und unbekannt. «Als Zugezogener kenne ich natürlich teilweise die Region noch zu wenig oder muss mich über eine bestehende Situation zuerst schlau machen.» Dafür gehe er komplett unvoreingenommen an ein Thema heran. Ganz allgemein meint Bieri:

«Der Gemeinderat ist ein sehr gutes Team und es wird mir leicht gemacht, mich einzuarbeiten.»

Dabei kommt es ihm durchaus entgegen, dass er das Bauressort übernehmen konnte. In dieser Materie kenne er sich aus. Als Architekt habe er mehrere Gemeinden bei grösseren Bauprojekten beraten.

Bieri freut sich auf seine neue Aufgabe. Er hat zwar Respekt davor, dass ihn die Bevölkerung noch an der Urne wählen muss. «Aber ich habe bisher vor allem positive Feedbacks erhalten.»

«Es war eine sehr spannende Zeit»

Thomas Steimer sprang als Vizegemeindepräsident für sechs Monate in Aeschi ein und hat die Gemeinde übergangsweise seit dem 1. Januar geführt. Steimer kennt die Arbeit im Gemeinderat und das Personal in der Verwaltung. Er hatte von Anfang an klar erklärt, dass er nur bis Ende April zur Verfügung steht, weil er an seiner Arbeitsstelle das Pensum nicht reduzieren konnte. Auf Nachfrage erklärt er:

«Es waren spannende Monate und es hat mir Freude gemacht auszuhelfen.»

Vizegemeindepräsident Thomas Steimer. Bild: Rahel Meier

Das Schwierigste war für ihn, dass er insgesamt «etwas auf die Bremse treten musste» und er deshalb ab und zu seinen eigenen Ansprüchen nicht ganz gerecht werden konnte. «Ich bin eigentlich ein Macher und ich hätte schon Ideen, was man noch verändern könnte. Aber es war abgesprochen mit dem Verwaltungspersonal und dem Gemeinderat, dass wir im bewährten Rahmen weiterfahren und nicht grosse Neuerungen anpacken. Das soll die neue Crew dann machen.»

Angesprochen auf Thomas Bieri, der seit Januar im Gemeinderat mitarbeitet, lobt Steimer: «Er ist sehr motiviert, sehr interessiert und wissbegierig.» Bieri sei ein eher ruhiger Typ und höre zurzeit vor allem noch gut zu, wisse aber durchaus gut Bescheid.

