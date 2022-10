Gemeindevergleich: Zu Besuch in Balm bei Günsberg

Die Geschichte zweier Balm (2/2) Erhaben, historisch und ein bisschen ausgestorben – wie lebt es sich in Balm bei Günsberg? Balm bei Messen und Balm bei Günsberg: Das eine liegt geborgen am Südhang des Bucheggberges, das andere erstreckt sich erhaben über den Balmberg. Ein Besuch in zwei Dörfern, die unterschiedlicher nicht sein könnten und dennoch einiges gemeinsam haben. Felix Ott Jetzt kommentieren 12.10.2022, 11.00 Uhr

Balm bei Günsberg liegt direkt unterhalb des Balmfluehköpfli. Bild: Bruno Kissling

Im Kanton Solothurn gibt es zwei Ortschaften mit dem Namen Balm: Balm bei Messen und Balm bei Günsberg. Beide haben einen Gasthof, eine Bushaltestelle und ein einzigartiges Wahrzeichen. Beide haben einen Balmberg, wenn auch einer etwas kleiner ist als der andere. Und beide erhalten relativ wenig Beachtung. Doch beide haben Geschichten, die erzählt werden sollten.

An einem Donnerstagmorgen besuchen wir Balm bei Günsberg. Die Sonne scheint und ein leichter Nebel streut das Licht. Das 200-Seelen-Dorf wirkt leer. Am Dorfeingang ist ein leeres Postauto parkiert. Ein zweites wendet gerade bei der Bushaltestelle. An der Kreuzung in der Dorfmitte renovieren ein paar Handwerker einen Bauernhof mit Hofladen. Ab und zu erklingt der Winkelschleifer.

Langsam fahren wir mit dem Auto in Richtung Balmweid. Eine steile Strasse führt am Gemeindehaus vorbei und kehrt in einer Schlaufe zurück ins Zentrum. Neubauten und viele Häuser aus den 1980er-Jahren sind an der Strasse aneinandergereiht. Jedes ist mit einem eigenen Garten ausgestattet.

Ein Schlafdorf mit Aussicht

In diesem ruhigen Ortsteil arbeitet gerade Astrid Hofer-Feller im Garten. Sie ist hier aufgewachsen. Sie erzählt, wie sie früher jeden Tag zu Fuss in die Schule nach Günsberg lief. Doch heute sei man in Balm bei Günsberg einfach auf ein Auto angewiesen oder man müsse sehr fit sein.

Astrid Hofer-Feller in ihrem Garten. Bild: Hanspeter Bärtschi

Heute möchte sie den Garten pflegen, wartet aber noch auf ihr Werkzeug. Ihr Elternhaus soll nämlich verkauft werden. Es handelt sich dabei um eines der ersten Häuser, das auf der Balmweid errichtet wurde, erklärt Hofer-Feller.

Generell prägen in Balm bei Günsberg vor allem Einfamilienhäuser das Ortsbild. Lediglich im Dorfkern und auf dem Balmberg stehen einige Bauernhöfe. Hofer-Feller schätzt die Ruhe im Dorf und die Nähe zur Stadt. Man komme relativ schnell überall hin. Aber auch die Hanglage mache das Dorf aus. Fast jedes Haus habe eine tolle Aussicht. Sie sagt:

«Es ist halt ein Schlafdorf. Viele arbeiten ausserhalb und sind nur abends hier.»

Einkaufsmöglichkeiten oder Gewerbe gebe es neben dem Hofladen keine. Früher hatte das Dorf noch eine eigene Post. Hofer-Feller erinnert sich, wie der Postboote zu Fuss die Briefe den Hang hinauf trug. Bei unserem Besucht wuselt nun eine Postbotin mit ihrem Elektrodreirad von Haus zu Haus.

Die Poststelle ist schon lange aufgehoben worden, die Post wird mit dem Elektrotöff ausgetragen. Bild: Hanspeter Bärtschi

Als der Bruder von Hofer-Feller schliesslich die Gartenwerkzeuge bringt, beschliessen wir aufzubrechen. Erneut fahren wir am Gemeindehaus vorbei. Darin befinden sich die einzigen zwei Mietwohnungen im Dorf, wie wir von der Balmerin erfahren haben.

Landwirtschaft wird akzeptiert

Bei einem Hof im Dorfkern schickt gerade ein Landwirt seine Rinder auf die Weide. Strahlend erklärt Christian Lüthi, seine Verbundenheit mit dem Balmberg. Dort habe er im Winter Skifahren gelernt und im Sommer schicke er bis heute seine Rinder hinauf.

Christian Lüthi – einer von acht Landwirten im Dorf. Bild: Hanspeter Bärtschi

Balm bei Günsberg sei ein ländliches Dorf – fast ein bisschen ausgestorben. Doch die Sicht auf das Balmfluehchöpfli gehöre zu seiner Welt. Zudem sei Balm bei Günsberg sehr landwirtschaftsfreundlich. Niemand störe sich am Geruch oder den Glocken der Rinder. Ganz im Gegenteil: Seine Nachbarin würde ihn jedes Mal umarmen, wenn die Rinder vom Berg kommen, weil sie sich so über das Gebimmel freue.

Acht Landwirtschaftsbetriebe gibt es auf dem Gemeindegebiet. Und man kennt sich untereinander. Beim Aufzählen der Höfe nennt Lüthi die Bauern beim Vornamen.

Im kleinen Dorf weiss man, was passiert

Wir ziehen weiter in Richtung Restaurant Balmfluh. Das Restaurant dorfauswärts Richtung Rüttenen ist das einzige Gasthaus in Balm bei Günsberg. Eine paar Gäste sitzen mit der Wirtin an einem Tisch im Wintergarten. Als ein Traktor vorbeifährt, winken sie dem Fahrer zu.

Das letzte Restaurant im Dorf: Restaurant Balmfluh. Bild: Hanspeter Bärtschi

Unser Besuch bleibt nicht unbemerkt. Wieder im Dorfzentrum empfängt uns der Gemeindepräsident Christoph Siegel. Er habe uns bereits früher am Morgen entdeckt. Er sagt:

«In einem kleinen Dorf weiss man halt schnell, was passiert.»

Doch Balm bei Günsberg ist alles andere als klein. Die Gemeinde erstreckt sich über eine Fläche von fünfeinhalb Quadratkilometer und ist damit fast so gross wie Solothurn.

Gemeindepräsident Christoph Siegel hat die Besucher ebenfalls bemerkt. Bild: Hanspeter Bärtschi

Auch Balm bei Günsberg hat wie sein Namensvetter in Bucheggberg ein einzigartiges Wahrzeichen. Die Ruine Balm ist die einzige Grotten- oder Höhlenruine im Kanton Solothurn.

Die Ruine Balm unterhalb des Balmbergs. Bild: Bruno Kissling

Auch hier verkörpert das Wahrzeichen – wie in Balm bei Messen – den Charakter des Dorfes. Erhaben ragt die Ruine aus der Felswand und bewacht das Tor zum Balmberg – wirkt aber ein bisschen ausgestorben.

