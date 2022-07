Oekingen und Luterbach: Worüber an Stammtischen gesprochen wird

Einblick Mit dem Traktor an den Stammtisch: Geplaudert wird hier über Politik, das Wetter und Frauen Einer nach dem anderen verschwinden sie: Stammtische. Wer sitzt heute noch am runden Tisch – und was erzählen sie sich? Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 01.07.2022, 18.00 Uhr

Wirt Paul Flück diskutiert auch gerne mal mit seinen Stammtisch-Gästen mit. wue

Die hölzernen Beine der Stühle quietschen während sie über den Boden geschoben werden. «Hier hat es noch Platz!» Ein weiterer Stuhl wird vom Tisch nebenan geklaut und zwischen zwei Männer gesetzt. Am Stammtisch in der Krone in Luterbach hat jeder Platz und sonst wird dieser eben geschaffen.

Zu sechst sitzen sie um den Tisch. Zwei Frauen, vier Männer. Die meisten von ihnen in den späten Siebzigern. Ausgestattet mit einer Tasse Kaffee, einer Cola oder Wasser. Mit Alkohol wird noch eine Stunde gewartet. Es sei zu früh.

Für Gespräche aber ist es keinesfalls zu früh. Wirt Paul Flück sagt: «Am runden Tisch wird alles diskutiert.» Die Gäste nicken zustimmend. Gleicher Meinung seien sie aber selten – umso mehr Gesprächsstoff für Debatten.

«Häufig werden Reiseerfahrungen und Töffgeschichten ausgetauscht aber auch über Häuser und Politik wird gesprochen», sagt Flück. Zudem stehe Jassen an der Tagesordnung.

Wichtig für Menschen, die alleine sind

Während quer über den Tisch darüber gesprochen wird, ob Politiker Stammtische besuchen sollen oder nicht, hört Herbert aus Riedholz zu. Er sei eigentlich kein «Stammtischler», komme aber wegen der Musik ins Lokal.

Herbert ist kein «Stammtischler», hört aber gerne zu. wue

«Ich finde Stammtische unglaublich wichtig», sagt er. Vor allem für Menschen, die alleine seien. So könnten sie sich mit anderen austauschen. Er komme selber ursprünglich aus dem Gastgewerbe und weiss:

«Für viele ist es das Paradies.»

Nur: «Stammtische verschwinden. Einer nach dem anderen.» Sehr schade, ist sich die Gruppe einig. Das merkt auch Flück. «Viele gutbürgerliche Wirtschaften mussten in der letzten Zeit schliessen», sagt er. Somit würden Stammtische verloren gehen. Den Grund sieht er einerseits in der Pandemie und andererseits beim Handy. Anstatt im wirklichen Leben Kontakte zu knüpfen, geschieht heutzutage das meiste im Internet. Der Stammtisch-Nachwuchs fehlt.

Herbert ergänzt:

«Beizen verschwinden, Vereine verschwinden, das Rauchen verschwindet. Lieber stellen sie Betonblöcke hin.»

In Luterbach aber herrscht reger Betrieb. Macht sich jemand auf den Nachhauseweg, dauert es keine fünf Minuten und der Stuhl ist wieder besetzt. Viele der Gäste erzählen, dass sie den Wirten bereits aus früheren Zeiten kennen, als er noch in Deitingen gewirtschaftet hat. Sie sind ihm nach Luterbach gefolgt, denn der gemeinsame Austausch sei das Schönste. Emma, ebenfalls aus Deitingen, sagt: «So wissen wir immer was läuft und bleiben in.»

Auch im Rössli in Oekingen wird geplaudert

Bei schönem Wetter sitzen die Gäste gerne im Garten. wue

Jede Woche sind sie im Rössli in Oekingen. Lassen den Donnerstagmorgen ausklingen zwischen Bier, Wein und Tee – und plaudern. Über Politik, die Ernte, das Wetter, Frauen. Alles. Und, weil das Wetter so schön ist, machen sie dies gleich im Garten.

Acht Männer im Pensionsalter sitzen um einen langen Tisch. Ihre Stimmen vermischen sich zu einem Brummen. Mal wird genickt, mal wird es etwas lauter. Ein Stammtisch eben, wie er in Dorfbeizen zu finden ist.

Wie sie beieinander Sitzen, wirken sie vertraut. Ja, für Aussenstehende gar unantastbar. Das sind sie nicht. Stammtisch-Neulinge werden offen empfangen. Wer sich aber setzen möchte, muss sich auf emotionsgeladene Gespräche und Fragen aus allen Ecken gefasst machen.

Zwischen Landwirtschaft und Gemeindeversammlungen

Wirtin Anke Brogle warnt lachend vor: «Gestern hat eine Gemeindeversammlung stattgefunden.» Und schon gehen sie los, die Gespräche über eine potenzielle Fusion der HOeK-Gemeinden. Einer der Männer ergreift das Wort. Es ist Eduard Gerber, der ehemalige Haltner Gemeindepräsident. Voller Enthusiasmus erzählt er von dem Vorhaben. Teilt seine Gedanken mit seinen Kollegen, weil sie «schliesslich an der Gemeindeversammlung nicht dabei waren.»

Eduard Gerber, der ehemalige Haltner Gemeindepräsident, spricht mit seinen Stammtisch-Kollegen gerne über Politik. wue

Ihnen müsse er Vernunft lehren. Seine Kollegen begegnen ihm mit einem Grinsen. «Wir diskutieren gerne», bestätigen sie.

Während am einen Ende des Tisches hitzig – und doch brüderlich – diskutiert wird, geht es am anderen Ende um die Landwirtschaft. «Der Mais kommt aber gut», ist zu hören. Ein paar Köpfe nicken zustimmend. Das Wetter sei am Tisch oft Thema.

Die Ehefrau braucht ihre Ruhe

Von Bauern zu ehemaligen Politikern, die Gruppe ist bunt gemischt – genauso wie die Themen. Eines haben die Männer aber gemeinsam. Sie kommen wöchentlich an den Stammtisch, um zu diskutieren, mit Freunden zusammen zu sitzen und: «Um die Wirtin zu sehen.» Die Gruppe bricht in Gejohle aus. Ein paar der Männer zwinkern. Das Verhältnis ist schon beinahe familiär.

Wirtin Anke Brogle ist bei den Männern beliebt. wue

Sie plaudern und lachen – und bleiben sitzen. Stört das zuhause niemanden? Das sei sogar erwünscht, sind sich die Männer einig. Denn, zuhause werde gekocht und da brauche die Ehefrau nun mal ihre Ruhe. Um zwölf Uhr aber müssten sie zuhause am Tisch sitzen – sonst gebe es Ärger. Den wolle man ja schliesslich verhindern.

Und so ziehen sie pünktlich weiter. Einer nach dem anderen. Denn die Männer seien aus allen umliegenden Gemeinden angereist. Wirt Albert Brogle sagt:

«Viele von ihnen kommen mit dem Traktor.»

