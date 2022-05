Ein weiterer Brand Grossbrand: In Wiler bei Utzenstorf brennt ein Stall Seit Anfang April sorgt eine Brandserie im Kanton Solothurn für Schrecken. Am Dienstagabend brennt es erneut – dieses Mal jedoch im bernischen Wiler bei Utzenstorf, nur wenige Kilometer von der Kantonsgrenze entfernt. Aktualisiert 17.05.2022, 22.02 Uhr

Der Brand soll kurz nach 20 Uhr in Wiler bei Utzenstorf BE ausgebrochen sein, wie Anwohner berichten. Demnach steht ein Stall in Flammen, die Einsatzkräfte seien rasch vor Ort gewesen. Die Kantonspolizei Bern bestätigte zunächst lediglich, dass die Feuerwehr zu einem Brandort ausgerückt sei.