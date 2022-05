Umbau des alten Schulhauses Aetingen

Was lange währt, ist jetzt überzeugend und gut geworden! Aus dem alten Schulhaus in Aetingen ist ein Mehrfamilienhaus mit neun Wohnungen entstanden, das mit seinem Innenausbau und mit Lage und Ausblick auf die Alpen und in die Limpachebene Herzen gewinnt.

Gundi Klemm Jetzt kommentieren 16.05.2022, 09.24 Uhr