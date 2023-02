Ein Jahr Ukraine-Krieg: Bei Flüchtlingsfamilie in Lüterkofen

Ein Jahr Ukraine-Krieg Aus der Ukraine in den Bucheggberg: «Hauptsache, wir sind in Sicherheit» – Besuch in Lüterkofen Seit April 2022 sind Marina Cherednichenko und Ievgenii Nastych mit ihrer fünfjährigen Tochter Milaniia in Lüterkofen zu Hause. Sie sind gut integriert und wollen in der Schweiz bleiben. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 21.02.2023, 05.00 Uhr

(Von links nach rechts): Reto Allemann, Marina Cherednichenko, Ievgenii Nastych und Olga Allemann. Vorne Milaniia und Sofia. Susanna Hofer

Die Familie von Marina Cherednichenko und Ievgenii Nastych ist im April 2022 aus Browary in der Ukraine geflüchtet. Browary ist eine Stadt mit 110'000 Einwohnern, sie liegt zwölf Kilometer nordöstlich von Kiew. Im März 2022 wurde sie Schauplatz schwerer Kämpfe.

«Auch die Infrastruktur unserer Stadt wurde schwer getroffen, der Strom fiel flächendeckend aus», erzählt Marina. Im Moment gebe es pro Tag nur zwei bis drei Stunden Strom; wer es sich leisten kann, schafft sich einen Generator an. Die Läden seien offen, ausser bei Fliegeralarm, der jeden Tag mehrmals ertönt.

Die 34-jährige Marina Cherednichenko spricht zwar schon etwas Deutsch, da sie einen Kurs von Ecap besucht; dieser findet allerdings nur einmal pro Woche statt, weil die Kurse ausgebucht sind. Das Gespräch wird daher übersetzt von Olga Allemann; sie ist die Frau von Vizegemeindepräsident Reto Allemann und hat russische Wurzeln. «Ukrainisch und Russisch sind zwar schon ähnliche Sprachen, wir verstehen einiges voneinander, aber auch einiges nicht», sagt Olga Allemann.

Kinder kennen kaum Sprachbarrieren

Im Hintergrund der Wohnung, die sich im Gemeindehaus von Lüterkofen befindet, spielt die Tochter Milaniia mit der Tochter von Allemanns, Sofia. Die beiden Kinder verstehen sich prächtig und sprechen Russisch und Ukrainisch miteinander. Sie gehen auch gemeinsam in denselben Kindergarten, wenn auch nicht in die gleiche Stufe.

Bis vor einigen Monaten wohnte die Familie bei Allemanns. «Aber es war wichtig für sie als Familie, etwas mehr Privatsphäre zu haben», sagt Reto Allemann. Gefunden haben sich die beiden Familien über eine App, wo sich Aufnahmewillige und Flüchtende kontaktieren können. Gleich gegenüber wohnt Familie Blösch, die in Grenchen die Firma Blösch führt, die Beschichtungen macht. Durch sie ist Ievgenii Nastych zu seiner Stelle gekommen. Er arbeitet Vollzeit und mag seine neue Arbeit sehr.

In der Ukraine hatte er allerdings ein eigenes Unternehmen mit Reisecars. Marina Cherednichenko ist Notarin; für sie ist es schwierig, hier als Notarin zu arbeiten, da die Gesetzeslage eine andere ist. «Das ist schade, ich vermisse diese Arbeit.» So ist sie zurzeit für ihre Tochter und den Haushalt zuständig. Ievgenii Nastych kümmert sich neben seinem Job auch noch um die Umgebung des Gemeindehauses.

Hier, in Lüterkofen-Ichertswil, lebt die Familie seit bald einem Jahr. Urs Byland

Kontakt in die Ukraine per Telefon oder Internet

Mit den Verwandten in der Ukraine bleibt die Familie per Telefon oder Internet in Kontakt. Es gehe allen soweit gut. Marina und Ievgenii sind beide in Browary geboren und aufgewachsen; sie hatten eine schöne Wohnung mit Blick auf Kiew. «Wegen Milaniia sind wir noch nie nach Hause zurückgekehrt seit der Flucht. Wir wollen nicht, dass sie die Zerstörung sieht.» Man fühle sich hier unterdessen wie zu Hause, sagen sie, aber klar: «Es gibt viele schwere Momente.»

Doch die Hauptsache ist für alle, dass sie sich in der Region sicher fühlen, wofür sie der Gemeinde und den Menschen hier, besonders Allemanns und Blöschs, sehr dankbar sind. Die Leute seien ruhig und nett, es gebe Respekt und Vertrauen. Und die Natur sei schön. «Wir mussten noch gar keine schlechte Erfahrung machen in der Schweiz.» Am Wochenende unternehmen die beiden Familien Ausflüge mit den Kindern, gehen in Museen oder Ski fahren.

Die Kinder sind weiterhin friedlich am Spielen, sie lachen, rennen und freuen sich darauf, draussen für das Foto zu posieren. Ievgenii Nastych versucht mit schalkhaftem Humor immer wieder, ein Lachen auf die Gesichter zu zaubern. Wie geht es weiter? Im Moment hat die Familie Schutzstatus S, beide möchten, wenn möglich, Status B bekommen. «Wir wollen hier blieben», sind sich beide einig.

