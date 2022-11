Ein Jahr im Amt: Lea Schluep-Stüdeli aus Bellach

Ein Jahr nach der Wahl Lea Schluep-Stüdeli im Interview: «Das Amt macht mir sehr Freude, es fordert mich aber auch» Die Legislatur 2021 bis 2025 ist schon mehr als ein Jahr alt. Wie geht es neu gewählten Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten? Wir haben nachgefragt: Heute bei Lea Schluep-Stüdeli aus Bellach. Urs Byland Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Lea Schluep in ihrem Büro im Gemeindehaus. Bild: Hanspeter Bärtschi

Sie sind nun seit einiger Zeit die «Gemeindepräsidentin». Was hat sich in Ihrem Leben geändert?

Ja, ich bin nun seit Januar in diesem Amt und es hat sich natürlich einiges in meinem Leben verändert. In erster Linie, dass sich mein Arbeitspensum erhöht hat und sich somit eine grössere Veränderung im Familienalltag ergab. Für mich bedeutet das aber auch wieder mehr Abwechslung, ich lerne viele Menschen kennen und darf auch wieder Neues erlernen und mich neuen Herausforderungen stellen. Das Amt macht mir sehr viel Freude.

Was war aus Ihrer Sicht die wichtigste Massnahme, die Sie mit Ihrer Übernahme des Präsidiums eingeführt haben und warum?

Mein Vorgänger Fritz Lehmann hat vorgearbeitet und mit der Gemeinderatskommission eine Struktur- und Organisationsüberprüfung der Gemeindeverwaltung durchführen lassen. Ich durfte mit der Umsetzung dieser Massnahmen beginnen, damit unsere Verwaltung für die Zukunft und die bevorstehenden Pensionierungen in ein paar Jahren gerüstet ist. Ziel ist, das Wissen in der Verwaltung zu erhalten und die Dienstleistungen für unsere Einwohnerinnen und Einwohner weiter zu verbessern.

Sie haben viele Pflichten, haben Sie auch Spass und wie oder wann kommt der zum Vorschein?

Wie bereits erwähnt, macht mir das Amt sehr viel Freude. Dies kommt zum Beispiel zum Vorschein, wenn ich an Anlässen der Gemeinde und an Anlässen oder Versammlungen der Vereine Leute vom Dorf kennen lernen darf. Ich bin sehr offen und freue mich über jedes Gespräch mit Einwohnerinnen und Einwohnern.

Es macht Freude zu erleben, wie viele Menschen sich in unserem Dorf engagieren und einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Auch die gute Zusammenarbeit im Gemeinderat und auf der Verwaltung begeistert und motiviert mich immer wieder. Es ist schön, so ein tolles Team um mich zu haben.

Wenn Sie könnten, was würden Sie am liebsten in Ihrer Gemeinde tun?

Wenn die finanziellen Ressourcen und der Platz es zulassen würden, würde ich einen tollen Outdoor-Fitness-Park für Jugendliche und Erwachsene erstellen lassen oder die schulergänzende Kinderbetreuung ausbauen und diese an einem schönen Platz mit grossem Haus und tollem Garten mit Spielplatz unterbringen. Die Liste mit Ideen ist gross und träumen ist ja bekannter Weise erlaubt.

Lea Schluep-Stüdeli Die 41-jährige Lea Schluep wohnt, mit einigen kurzen Abstechern in andere Ortschaften der Region, schon immer in Bellach und ist dort auch Ortsbürgerin. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Die Kaufmännische Angestellte ist im Vorstand der Solothurner Wanderwege, sie ist in der Technischen Kommission der Kunstturner-Vereinigung Solothurn und im Vorstand Elternforum Bellach.

