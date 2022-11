Ein Jahr nach der Wahl Attila Lardori im Interview: «Ich sehe vieles heute mit ganz anderen Augen an» Die Legislatur 2021 bis 2025 ist schon mehr als ein Jahr alt. Wie geht es neu gewählten Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten? Wir haben nachgefragt: Heute bei Attila Lardori aus Horriwil. Urs Byland Jetzt kommentieren 15.11.2022, 05.00 Uhr

Attila Lardori, Gemeindepräsident von Horriwil. Hanspeter Bärtschi

Sie sind nun seit einiger Zeit die «Gemeindepräsidentin» oder der «Gemeindepräsident». Was hat sich in Ihrem Leben geändert?

Mein Horizont hat sich erweitert, dafür hat sich aber auch die Aussicht auf Freizeit verringert. Ich habe sehr viel Neues gelernt, insbesondere was kommunale Aspekte wie Finanzen, Infrastruktur, Bildung oder das Gemeindeleben betrifft. Wenn ich heute durch unsere Gemeinde fahre oder spaziere oder an gemeindeeigenen Veranstaltungen teilnehme sehe ich die Dinge heute mit anderen Augen an. Und das beeinflusst teilweise auch meine Sicht im privaten Umfeld. Vielleicht eine Form der «déformation professionnelle», aber natürlich im positivem Sinne.

Was war aus Ihrer Sicht die wichtigste Massnahme, die Sie mit Ihrer Übernahme des Präsidiums eingeführt haben und warum?

Ich denke, dass wir wieder die Art von Kontinuität in den Ratsbetrieb bringen konnte die es uns ermöglicht, uns auf wichtige Projekte zu fokussieren. Beispiele sind die geplante Sanierung des Schulhauses, der geplante neue Spielplatz oder unser Mittagstisch. Diese für unsere Gemeinde wichtigen Projekte sind in den letzten Wochen und Monate angerollt und werden für viele von uns einen wirklichen Mehrwert bringen. Und ich rede hier bewusst von «wir». Auch mit «mir» als Gemeindepräsidenten wäre das alles nicht möglich, wenn mich die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte nicht so gut unterstützen würden.

Sie haben viele Pflichten, haben Sie auch Spass und wie oder wann kommt der zum Vorschein?

Spass ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ich sehe meine Pflichten mehr als eine Form der Pflichterfüllung, die mir natürlich Freude bereitet. Ja, Freude ist wohl der bessere Ausdruck. Wann kommt diese zum Vorschein? Vor allem dann, wenn wieder ein Projekt auf den Weg gebracht oder zum Ende gebracht werden konnte, wenn sich zeigt, dass sich die Erwartungen erfüllt haben. Natürlich kann man es nicht immer allen recht machen, aber das gehört dazu, nicht nur in der Gemeindepolitik. Am meisten freue ich mich aber über die Unterstützung durch meine Ratskolleginnen und Ratskollegen und die Unterstützung aus der Bevölkerung. Das sind die beiden grössten Motivatoren.

Wenn Sie könnten, was würden Sie am liebsten in Ihrer Gemeinde tun?

Ich glaube, ich zitiere hier mal den römischen Philosophen Seneca der gesagt haben soll: «Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen». Ich denke dieses Zitat bringt es auf den Punkt. Ich würde gerne ganz allgemein mehr Zeit in unsere Projekte investieren, die mir gesetzten Ziele noch rascher versuchen zu erreichen, die Pendenzen noch effizienter abbauen. Aber eigentlich gilt das auch für die anderen Bereiche in meinem Leben, wie Familie oder Beruf. Seneca hin oder her, der Tag hat eben trotzdem nur 24 Stunden.

Was haben sie in den letzten 12 Monaten gelernt?

Ich musste lernen, Familie, Beruf und nebenamtliche Tätigkeit unter einen Hut zu bringen. Ich musste lernen, die Interessen der Gemeinde zu vertreten und dafür auch persönlich ein- und geradezustehen. Und das unabhängig von meiner persönlichen Meinung oder individuellen Sympathien. Ich musste lernen, dass viele Aspekte unseres Gemeindelebens nicht nur eine lokale, sondern auch regional und überregional Komponente haben. Und zum ersten Mal und im ersten Jahr Gemeindepräsident, musste ich vor allem lernen, dass auch ich zum ersten Mal nicht immer alles richtigmachen kann. Auch eine «Lernerfahrung», von der ich «gelernt habe».

