Balsiger lanciert Gastroangebot auf dem Balmberg

Gastroimperium

Markus Balsiger gehen die Ideen nicht aus. Mit seiner Emmenpark AG hat er die Möglichkeit geschaffen, kurzfristig Angebote dort auf die Beine zu stellen, wo ein Bedürfnis besteht oder entsteht. Ein Standbein ist das Emmenpark Catering. Er führt mehrere Eventlocations wie die Sagi Oberwil, La Chappelle in Niederbipp, das Maxililian in Solothurn/Biberist oder die Turmtafelei im Burristurm in Solothurn. Zu den Gastrobetrieben gehören der Gasthof Tscheppach's, die 1881 Kantine in Attisholz Süd und das Riveryard an der Aare in Zuchwil.