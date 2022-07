Ehemaligen-Treffen auf dem Attisholz Areal: Attishölzler-Geist le

Ehemalige trafen sich Viele Emotionen: Der «Attishölzler-Geist» lebte für einen Abend lang nochmals auf dem alten Fabrikareal auf Rund 300 Ehemalige trafen sich auf dem Attisholz-Areal. Viele hatten ihre ehemaligen Arbeitskollegen jahrelang nicht mehr gesehen und freuten sich, während sie über die vergangenen Zeiten plauderten. Rahel Meier Jetzt kommentieren 10.07.2022, 15.28 Uhr

Knapp 300 Ehemalige trafen sich im Attisholz. Lothar Kind begrüsste sie kurz. Hanspeter Bärtschi

Das ehemaligen-Treffen auf dem Attisholz-Areal war mit vielen Emotionen verbunden. Auch Lothar Kind, der sogenannte «letzte Attishölzler», der seinerzeit die schwierige Aufgabe hatte, die Firma zu liquidieren, war gerührt. Kind bestritt den einzigen kurzen Programmpunkt, den es an diesem Abend gab: die Begrüssung. Er sagte:

«Ich sehe hier Menschen, die ich seit der Schliessung der Fabrik nicht mehr gesehen habe. Das rührt mich sehr.»

Das Organisationskomitee des Ehemaligen-Treffs hatte ganz bewusst kein Programm organisiert. Der Anlass sollte zum Treffpunkt für alle werden, die den Attishölzler-Geist nochmals aufleben lassen wollten. Das Zusammensein, die Gespräche sollten im Mittelpunkt stehen. Deshalb erklärte Lothar Kind:

«Ihr alle seid heute hier die Hauptpersonen.»

Vorgängig entschuldigte er sich dafür, dass er die rege geführten Gespräche unterbrechen musste. Tatsächlich kam man sich als aussenstehende Beobachterin vor wie bei einem grossen Familientreffen. Überall begrüssten sich Menschen mit einem Lachen oder Staunen auf dem Gesicht. Viele umarmten sich spontan. Mehr als einer Person standen auch Tränen in den Augen.

Rund 260 Personen hatten sich vorgängig angemeldet. Etliche kamen spontan vorbei. Viele ehemalige Mitarbeitende hätten gute Erinnerungen an ihre Zeit in der Cellulosefabrik, sagte Kind weiter. Dies, obwohl es sicher auch weniger gute gebe:

«Wir alle haben etwas gemeinsam. Wir waren Teil der Firma, die hier einmal produziert hat, und haben unseren Teil dazu beigetragen, dass alles gelaufen ist. Was wir dagelassen haben, ist der Attishölzler-Geist. Und der ist auch heute noch auf dem Areal spürbar.»

Und genau dieser Geist solle am Treffen nochmals aufleben, so Kind weiter. Mehr als einmal bekam er übrigens Applaus - den grössten gab es aber, als er verkündete, dass die heutige Arealhalterin, die Firma Halter AG, die Kiesofenhalle für den Anlass gratis zur Verfügung gestellt und zudem auch ein Apéro gespendet hat.

«Viele haben sich mehrfach bedankt»

Ruth Stampfli war die treibende Kraft hinter dem Ehemaligen-Treffen. Gemeinsam mit Ruth Steiner, Christoph Juchli und Lothar Kind hat sie den Anlass auf die Beine gestellt. Im Nachgang zieht sie ein positives Fazit:

«Die Ehemaligen, die gekommen waren, waren dankbar, dass es ein solches Treffen gab. Die letzten gingen erst nach Mitternacht.»

Ruth Stampfli hat elf Jahre in der Verwaltung der ehemaligen Cellulosefabrik gearbeitet. Sie habe längst nicht alle der Ehemaligen, die sich angemeldet hatten, gekannt. Deshalb gab es auch Ordner, die aufgelegt wurden, auf denen alle mit einem Personalblatt verewigt waren.

Dort waren, bunt durcheinander gemischt, einfache langjährige Arbeiter, Abteilungsleiter, Angestellte aus dem Labor oder der Verwaltung zu finden. Viele dieser Leute haben ihr ganzes Arbeitsleben im Attisholz verbracht. Mitten unter all diesen Leuten war übrigens auch Urs Viktor Sieber. Er ist der letzte Spross aus der Gründerfamilie der Cellulosefabrik, der noch in der Fabrik gearbeitet hat.

Fünf Ehemalige kurz befragt

Roland Kissling (Luterbach) hat von 1966 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2000 in der Cellulosefabrik gearbeitet. Fast das ganze Arbeitsleben verbrachte er mit Kurt Siegenthaler (Riedholz), der 47 Jahre lang im Attisholz war und 2001 pensioniert wurde. Kissling und Siegenthaler hatten zuletzt beide den Rang eines Viezedirektors und waren gemeinsam für die Produktion zuständig.

Kissling erinnert sich gerne an die Zeit zurück. Er habe in einem tollen Team gearbeitet und habe sich an seinem Arbeitsplatz fast ein bisschen wie zu Hause gefühlt. Das bestätigt Kurt Siegenthaler. Beide möchten die Zeit nicht missen, obwohl es keine Woche gab, in er nicht nachts das Telefon geläutet habe und man ausrücken musste, damit die Produktion möglichst schnell weitergehen konnte.

Und das an 365 Tagen im Jahr während 24 Stunden, wie die beiden erklären. Nicht selten seien sie am Samstag oder am Sonntag ebenfalls freiwillig auf einem kurzen Kontrollgang unterwegs gewesen.

Jürg Nussbaumer (Luterbach) hat seine Lehre als Elektromechaniker in der Cellulosefabrik absolviert und blieb nach dem Abschluss noch bis 1987. Als Gemeinderat und Ressortleiter Planung kennt er das Attisholzareal heute auch aus einer ganz anderen Perspektive. Er freute sich darüber, ehemalige Kollegen zu sehen. «Eine gute Idee» sei dieses Treffen.

Ruth Stampfli (Bellach) ist Teil des OKs, das das Treffen organisierte. Sie arbeitete von 1987 bis 2005 im Einkauf. Auch sie genoss den Abend mit den vielen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen und freute sich über das grosse Echo.

Walter Strahm (Attiswil) hatte seine ehemalige Arbeitsjacke mit am Treffen dabei. Er wurde im Jahr 2000 nach 50 Jahren im Attisholz pensioniert - die drei letzten Arbeitsmonate wurden ihm dabei geschenkt. Sein Enkel hatte ihn auf das Treffen aufmerksam gemacht, und so hat er sich bald angemeldet. Er hatte grossen Spass dabei, Ehemalige zu treffen, die er teilweise seit seiner Pensionierung nicht mehr gesehen hatte.

