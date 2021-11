Egerkingen Abstrakte Farbenpracht neben Akten: Vernissage von Tochter Rebecca und Vater Christoph Aerni Morgen Samstag ist Vernissage in der Tischertligasse zwischen der Kirche und dem Bahnhof in Egerkingen. Tochter Rebecca und Vater Christoph Aerni zeigen im grossen Atelier ihre Bilder. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rebecca A. Aerni und Vater Christoph R. Aerni. Hans Peter Schläfli

Den Anfang macht ein Glas Wein. Sei es ein kunstinteressierter Kunde, ein neues Modell oder einfach nur ein Journalist: Rebecca und Christoph Aerni wollen den Menschen kennen lernen. Alles andere ergebe sich dann wie von selbst, sagen sie einhellig. Und auch die Bilder, die sie nun im Atelier ausstellen, brauchen keine grossen Erklärungen. Man schaut sie sich an und versteht auf der emotionalen Ebene, ohne Worte.



Realismus neben Impressionismus



Christoph Aerni hat mit seinen 67 Jahren einen Bekanntheitsgrad erreicht, der es ihm erlaubt, in seinem grosses Atelier in Egerkingen selber Ausstellungen durchzuführen. Diesmal in Partnerschaft mit seiner Tochter Rebecca Aerni, die einen ganz anderen Stil pflegt. Während der Vater für seine Akte bekannt ist, zeichnen sich die abstrakten Bilder der Tochter durch starke, manchmal provokative Farben aus. Eine Verwechslungsgefahr besteht nicht.



In der Ausstellung ist nur ein einziges Bild gerahmt. Es gleicht zum Verwechseln Rembrandts weltberühmtem Selbstporträt aus dem Jahr 1660, zeigt aber Christoph Aernis Gesicht. Das kommt nicht von ungefähr. «Mein Vater war ein Hobbymaler. Irgendwann habe ich als Kind auf einen Karton den Titus von Rembrandt gemalt. Als er es sah, sagte mein Vater: Ich höre auf, jetzt musst du malen.» Er habe immer gewusst, dass er Maler sein will. «Obwohl mich mein Vater unterstützte, verlangte er, dass ich zuerst einen richtigen Beruf lerne.» So sei er Bildhauer geworden. Von den Grabsteinen habe er gut gelebt. «Als mein Sohn Sebastian starb, war es mein letzter Grabstein. Ich wollte nicht mehr mit der Trauer der anderen Geld verdienen. Von da an war ich nur noch Kunstmaler.»



Bekannt wurde Christoph Aerni mit den Aktbildern, die nicht immer die perfekte, ideale Schönheit, aber immer anziehende Frauen zeigen. «Ich muss keine Modelle mehr suchen, die Frauen, die gerne gemalt werden möchten, melden sich bei mir», sagt Aerni. Dass es ihm heute gut geht, das geniesst er. Das sei nicht immer so gewesen. Er scheut sich auch nicht davor, intime Details aus seinem Leben zu erzählen. «Manchmal war es hart, wenn ich am Ende des Monats kein einziges Bild verkauft hatte, und gleichzeitig wusste, dass meine sechsköpfige Familie darauf angewiesen war, dass ich etwas verdiene.»



In der Ausstellung hat es auch verstörende Bilder, wie jenes, mit dem er sein Trauma nach dem Attentat auf die Twin Towers in New York verarbeitet. «Ich will kein Schönmaler sein, ich will Gefühle ausdrücken», erklärt sich Aerni. «Mein Traum ist es, mit einem Bild Emotionen zu wecken, wie es Verdi mit der Oper Aida gelungen ist.» Die Nachtwache von Rembrandt, das sei ein Kunstwerk auf diesem Niveau.



«Ich drücke mich gerne mit starken Farben aus»



Wenn seine Tochter Rebecca Aerni ihre Bilder mit Musik vergleichen soll, dann nennt sie die Operetten von Johann Strauss, farbliche Walzer. Gegenständlich zu malen, das liege ihr nicht, das überlasse sie ihrem Vater, der das viel besser könne. «Ich drücke mich gerne mit starken Farben aus. Dies dürfen auch provokativ wirken», sagt Rebecca Aerni. Sie wagt es,auch einmal kräftig Gold einzusetzen, was der Vater nie machen würde. Eine Verwechslungsgefahr zwischen den Bildern der Beiden gibt es also nicht, sie lassen sich auf den ersten Blick der Tochter oder dem Vater zuordnen. Weshalb dann einen gemeinsame Ausstellung? «Ich mag es, wenn Leute meine Bilder anschauen, die eigentlich gar nicht wegen mir gekommen sind», so Christoph Aerni.



Hinweis

Vernissage: Samstag, 13. November, offen 11 bis 18 Uhr.

Offen auch am So., 14. November (mit Lesung von Robert Lerch), Sa. 20. und So. 21. November (jeweils 11 bis 18 Uhr).

www.ch-aerni.ch

www.kunst-rebecca-aerni.com