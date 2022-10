Drei Höfe «Wir nehmen gern Anteil am Leben unserer Chorkollegen»: Der Männerchor «Frohsinn Drei Höfe» gibt seine Tätigkeit nicht sang- und klanglos auf Die 14 Mitglieder des 1928 gegründeten Männerchors «Frohsinn Drei Höfe» pflegen ihre Gemeinschaft weiter. Doch öffentliche Konzerte werden sie keine mehr geben. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 18.10.2022, 05.00 Uhr

Ein Foto des Männerchors aus den 1930er-Jahren. zvg

Sie treten zwar nicht mehr zu öffentlichen Konzerten auf. «Aber wir treffen uns einmal im Monat und singen, das möchten wir weiterhin», erklärt Manfred Frei, Präsident seit 1990 im Männerchor Frohsinn Drei Höfe. Jeden Donnerstag versammelt sich der jetzt noch 14 Mitglieder zählende Chor im Restaurant «Brunnen» in Hersiwil am runden Tisch.

Manfred Frei ist der grosse «Kümmerer», der das Vereinsleben organisatorisch und mit guten Ideen in Gang hält. 19 Jahre war er auch im Vorstand des Regionalen Gesangsverbandes Wasseramt-Solothurn-Lebern tätig. Ein ebenso verlässlicher Mitsänger ist Erhard Mäder, der seit Jahrzehnten die Chorkasse betreut.

Von allen Vereinsangehörigen geschätzt werden immer noch regelmässige Ausflüge, ein jährlicher Bänzenjass und Grillabend und: dass die Anlässe vor allem auch gemeinsam mit den Ehefrauen stattfinden. «Wir kennen uns schon viele Jahre und nehmen gern Anteil am Leben unserer Chorkollegen», betonen die Sängerfreunde.

Sie alle decken ein breites Spektrum von Berufen in ihrer aktiven Zeit ab. Vom textilen Tuchmacher über Maschinen- und Automechaniker, Maler, Elektriker, Elektroingenieur, drei Landwirten und einem Revierförster ist alles dabei und für genug Gesprächsstoff gesorgt.

Nicht alle Mitglieder wohnen in den Gemeinden der Drei Höfe. Etliche von ihnen haben in der Vergangenheit im Chor «Zuflucht» gesucht, weil ihr früherer Gesangverein in Dörfern der Umgebung aufhörte zu existieren. Zu den fixen Donnerstagabenden des Männerchors kommen sie gerne aus der Nachbarschaft.

Der Männerchor Frohsinn Drei Höfe 1983. zvg

«Das hält uns zusammen»

Kurz vor der Corona-Pandemie hat die Gemeinschaft der älteren Herren beschlossen, weiterhin wöchentlich ihre Gemeinschaft zu pflegen und alle vier Wochen mit ihrer ihnen seit 14 Jahren treu verbundenen Dirigentin Hanni Boner zu singen. Der älteste Mitsänger ist 89 Jahre, der jüngste 56 Jahre alt. «Ich blieb immer der Jüngste, obwohl unser Chor sich stets um Sängernachwuchs bemüht hat», schmunzelt Hans-Peter Schläfli über sein Schicksal.

«Möglichst immer weitermachen» Edith Ursprung, Präsidentin des aktuell 33 Chöre mit 560 Mitgliedern umfassenden Solothurner Kantonalgesangvereins, kennt die Sorgen der angeschlossenen Gesangvereine. Offensichtliche Probleme bereiten der Mitgliederschwund und eben auch das zunehmende Alter der Mitsängerinnen und –sänger. Sie weiss, dass einige Chöre mit dem Gedanken der Auflösung spielen. «Ich rate allen, weiter zu machen und die Stimme, die nicht besser wird, weiter wie im Modell ‹Drei Höfe› zu pflegen und das gemeinsam über viele Jahre entwickelte Kulturgut und eben auch die vertraute Geselligkeit am Leben zu erhalten.» Ursprung weist auch auf andere praktizierte Formen der Chortätigkeit hin: so gebe es im Verband einige Gesangvereine, die mit Partnerchören zwar zusammen singen und proben, aber eigenständig bleiben. Relativ gut aufgestellt seien die Chöre im Dorneck-Thierstein und mehrheitlich im Thal. Grundsätzlich verzeichne der Kanton aber eine beachtete Chorszene, an der gute Projekt- und Jugendchöre (nicht eingerechnet in die Mitgliederzahl) ihren wichtigen Anteil haben.

Gemeinsam blicken die Mitglieder gerne in die Chorgeschichte, die über eine grosse Zeit von Konzerten und Theatern (zwischen 1975 und 2005), von Abenden mit Konzerten und Sketchen im Näijere-Huus (bis 2019), von der regelmässigen Teilnahme an Sängerfesten und der eigenen Verantwortung zur Durchführung von insgesamt sechs Sängertagen des Sängerverbandes geprägt ist. Dazu zählen Ständchen in unterschiedlichen Lokalitäten sowie einer Fülle von Anlässen. «Wir hatten und haben es gut miteinander. Und das hält uns zusammen», sind sie überzeugt.

Aufnahme von einem Konzert neueren Datums. zvg

Ob der Männerchor wie früher, als er bis zu 36 Mitglieder zählte, noch eine starke Klammer für die aus Heinrichswil, Hersiwil und Winistorf bestehende Dorfgemeinschaft darstellt, möchten die Herren am runden Tisch nicht beurteilen. Aber Mut möchten sie anderen Chören machen, ihre Tätigkeit nicht sang- und klanglos aufzugeben, sondern die über Jahrzehnte entstandene Kameradschaft durch regelmässige Zusammenkünfte am Leben zu erhalten.

Übrigens: die Sängergemeinschaft nannte sich seit ihrer Gründung 1928 «Männerchor Frohsinn Drei Höfe», und dies sehr lange, bevor die Fusion der drei kleinen Kommunen unter dem Namen «Drei Höfe» vollzogen wurde.

