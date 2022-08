Stephanie Grob: Ausstellung im Näijerehuus

Ausstellung im Näijerehuus Weitermalen und weiterdenken: Stephanie Grob schafft neue Bezüge Stephanie Grob kommt wieder einmal in ihre nähere Heimat zurück. Die in Basel lebende Künstlerin stellt im Näijerehuus aus. Angelica Schorre Jetzt kommentieren 25.08.2022, 16.00 Uhr

Faszination Hirschherde: Stephanie Grob im Näijerehuus. Hanspeter Bärtschi

Da scheinen Schildkrötenpanzer zu trotzen, Schädelfragmente zu bewahren, scheint der Hirschherde die Flucht zu gelingen. Doch beim genaueren Hinsehen erkennt man das Brüchige und Verletzte. «Uns schützt nichts», sagt die Künstlerin Stephanie Grob mit der ihr eigenen Klarheit, «trotzdem müssen wir weiterdenken».

Und Malen und Gestalten sind für sie Nachdenken über unsere Welt, ein Dranbleiben. Oft kombiniert sie Menschen und Tiere, schafft eine starke Bezogenheit zwischen ihnen. «Der Mensch ist wie das Tier Teil der Natur.» Und damit wie es verletzlich.

Stephanie Grob, 1957, ist gerade für die etwas ältere Generation hier keine Unbekannte. Sie ist in Solothurn aufgewachsen und konnte – nach ihrer Ausbildung an der Schule für Gestaltung in Basel – unter anderem in den Kunstmuseen Solothurn, Grenchen und Olten ausstellen.

Für ihr Werk erhielt sie aus der Region vor allem in den 1980er und 1990er Jahren verschiedene Werkbeiträge und Preise. Zum Beispiel 1985 den Pressepreis dieser Zeitung. Seit 1978 lebt sie in Basel und ist seit 1983 als freischaffende Künstlerin tätig. Gerne erinnert sie sich auch an die Ausstellungen 2013 im «Rössli» in Balsthal und im «Näijerehuus» in Hersiwil vor zwölf Jahren.

Eine fragile Schutzmassnahme

Der Faszination der Hirschherde kann man sich nicht entziehen. Ihr haftet trotz warmer Farbigkeit etwas Archaisches an, erinnert an die Höhlenmalereien von Lascaux. Die Hirsche scheinen plötzlich aufgetaucht zu sein, um jeden Moment im Strom der Zeit wieder versinken zu können. Diesen Augenblick hat die Künstlerin erfasst.

Spannung erzeugt ein Tier, das mit wachsamen Augen zurückblickt. «In der Verhaltensbiologie hat man festgestellt, dass – wenn eine Tierherde auf einen Hügel flieht – eines der Tiere zurückblickt, um die Gruppe zu sichern, zu schützen», erklärt Stephanie Grob. Eine fragile Schutzmassnahme.

Stephanie Grob inmitten ihrer Werke. Hanspeter Bärtschi

Eine Installation trägt den Werktitel Requiem und zeigt Bruchstücke von «Denkgehäusen», von Schädeln. «Auch das Denken braucht ein Haus, einen Schutz.» Auf Sardinien hatte sie ausgewaschene Schlachtabfälle gefunden und mitgenommen. Auf einem Kuhschädel sieht man das Einschlagloch des Bolzens. «Das Ganze war etwas grauslig und von zweifelhafter Ästhetik. Aber ich wollte diese Knochen in etwas anderes überführen.»

«Ich erfinde eigentlich nichts Neues»

So hat Stephanie Grob sehr dünne Abdrücke mit Lehm genommen und brennen lassen. In der Weiterverarbeitung wurden die Abdrücke geschliffen und mit Pigmenten bearbeitet. Da nützt einem auch ein dicker Schädel nicht, denkt man. Die Installation ist ein Memento mori. Und auch den Schildkröten bietet ihr dicker Panzer keinen Schutz – «ich habe überfahrene Schildkröten gesehen».

Da wirkt eine Plastik von Stephanie Grob doch unverletzlich, vermittelt Geborgenheit: ein Mann trägt ein Schaf auf seinen Schultern – der gute Hirte. Den Beiden darf ja eigentlich nichts passieren. Eine Statuette eines Widderträgers (6. Jh. v. Chr.) im Pergamonmuseum Berlin inspirierte sie zu dieser Plastik.

Der Hirte kann das Schaf zur Herde zurückbringen. Oder aber er bringt es in den Tempel, wo es geopfert wird. Das Motiv ist sehr alt. «Ich erfinde eigentlich nichts Neues», sagt Stephanie Grob, «aber ich eigne es mir neu an, stelle neue Bezüge her.» Sie malt, denkt weiter.

Ausstellung im Näijerehuus in Hersiwil. 26. August bis 18. September. Vernissage: Freitag 26. August, 19 Uhr (Eröffnungsworte: Rudolf Balmer), Türöffnung 18.30 Uhr. Freitags 17 bis 20 Uhr, Samstag/Sonntag 14 bis 17 Uhr (Führungen mit Stephanie Grob jeweils um 15 Uhr). Samstag, 10. September, 20 Uhr: Konzert The Nightingales. Kollekte.

