Drei Höfe Sogar Keller liefen voll: Wenn der Berner Biber den Anwohnern im Solothurnischen eine lange Nase dreht Eine Biberfamilie in Seeberg hat mit dazu beigetragen, dass im vergangenen Sommer Keller im Mösli in den Drei Höfen vollgelaufen sind. Nun wird der Bach ausgebaggert – und ein künstlicher Biberdamm mit regulierbarer Drainage angelegt. Rahel Meier Jetzt kommentieren 25.03.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Biberdämme im Chrümelbach werden entfernt, die Bachsohle wird nun ausgebaggert. Rahel Meier

Damit die Bautätigkeit des Bibers im Chrümelbach eingedämmt werden kann, brauchte es einige Koordinationssitzungen und Genehmigungen. Der Biber steht bekanntlich unter Schutz und seine Bauten dürfen ohne Bewilligung nicht angetastet werden. Teilweise standen bis zu 14 Personen gemeinsam am Bach in Seeberg und diskutierten die Situation.

Weil Seeberg im Kanton Bern liegt, liegt die Federführung für die Arbeiten auch hier. Wenn es um die Bewilligungen geht, entscheiden die bernischen Fachstellen. Die Gemeinde Drei Höfe wurde allerdings immer in die Vorarbeiten mit einbezogen, was Gemeinderat Walter Kissling (Ressort Bau) schätzt:

«Wir sind sehr froh, dass Seeberg das Problem erkannt hat und Hand bietet zur Lösung.»

Nur wenn der heutige Wasserstand in Seeberg abgesenkt werden kann, fliesst das Wasser von den Drei Höfen via eingedoltem Moosbach normal in den Chrümelbach ab. Walter Kissling:

«Der Rückstau des Wassers in der eingedolten Leitung ist problematisch. Zusätzlich hat die Leitung nur ein minimales Gefälle, was die Situation zusätzlich erschwert.»

Am Mittwoch, 23. Juni 2021, gab es Starkregen. In der Folge staute sich das Wasser im Ortsteil Mösli in der Gemeinde Drei Höfe in den Kanalisationsleitungen zurück und drang via Bodenabläufe in diverse Keller. Zusätzlich konnte das Wasser nicht mehr in die Einlaufschächte abfliessen und floss auch oberflächlich über die Strasse in die Keller.

Einige Impressionen der Schäden aus einer Präsentation von Walter Kissling. zvg

Die Hochwasserentlastung vor dem Pumpenhaus in Winistorf konnte das Wasser ebenfalls nicht mehr bewältigen. Deshalb lief die Pumpe ohne Unterbruch und es wurde sauberes Wasser in die Abwasserreinigungsanlage gepumpt, statt in den Moosbach geleitet.

Die Pumpen liefen im letzten Juni pausenlos und pumpten auch sauberes Wasser in die Abwasserreinigungsanlage. Rahel Meier

Der Moosbach und der Chrümelbach sind eigentlich ein Bach. Der Moosbach fliesst von Heinrichswil her grösstenteils eingedolt weiter in den Ortsteil Mösli und dann durch ein 1,25 Meter grosses Betonrohr nach Seeberg. In Seeberg heisst der Bach dann Chrümelbach und er fliesst offen.

Das Land rund um den Bach wird landwirtschaftlich genutzt. Diverse Drainagen laufen darum ebenfalls in den Bach.

Kurz bevor die Arbeiten am Chrümelbach gestartet sind, hat sich der Verantwortliche für das Bibermonitoring die Situation vor Ort angesehen. Klar ist seither, dass eine vierköpfige Biberfamilie im Bach wohnt. Die beiden jungen Biber dürften sich allerdings schon bald ein neues Revier suchen müssen. Sie werden von ihren Eltern vertrieben, sobald wieder Nachwuchs kommt.

Die Biber sind gefrässig. Sie hinterlassen ihre Spuren entlang des Baches. Rahel Meier

Die Biber brauchen einen bestimmten Wasserstand, um die Eingänge zu ihren Burgen zu schützen. Deshalb bauen sie Dämme und stauen den Bach. Wegen der Dämme fliesst das Wasser im Chrümelbach nicht mehr ab. Zusätzlich haben sich Kies und Äste abgelagert.

Der Wasserstand im Chrümelbach muss abgesenkt werden, damit das Wasser sich bei Regenfällen nicht bis ins Mösli zurückstaut. Am besten zu sehen ist der hohe Wasserstand beim Abfluss der Eindolung des Moosbaches und dem Übergang in den Chrümelbach. Die Betonröhe steht zurzeit komplett im Wasser. Erst wenn die Röhre mindestens zur Hälfte zu sehen ist, ist der Wasserstand erreicht, den Fachleute als richtig errechnet haben.

Der Abfluss der Eindolung steht zurzeit komplett im Wasser. Rahel Meier

Der Chrümelbach wird auf einer Länge von rund 700 Metern ausgebaggert. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass sie rund 500 Kubikmeter Material aus dem Bach nehmen werden. Damit der Baggerführer überhaupt arbeiten kann, musste schon vorgängig entlang des Baches ausgeholzt werden.

Als Erstes wird ein künstlicher Biberdamm mit einer regulierbaren Drainage angelegt. Man hofft, dass die Biber den Damm akzeptieren und sich etwas weiter in Richtung Westen zur Hauptstrasse hin verschieben.

Eine zurzeit ungenutzte Biberburg. Rahel Meier

Beim Übergang vom Moosbach in den Chrümelbach wird ein Absetzbecken angelegt. Schlamm und Geschiebe darf sich dort sammeln und wird periodisch ausgebaggert.

Das Projekt ist mit rund 60'000 Franken veranschlagt. Rund ein Drittel der Kosten trägt der Kanton Bern. Den Rest teilen sich die beiden Gemeinden Seeberg und Drei Höfe auf. Die Gemeinde Drei Höfe wird sich zudem auch künftig an den Kosten für das periodische Ausbaggern des Absetzbeckens beteiligen.

Dort, wo der Bagger gewirkt hat, fliesst das Wasser schon wieder besser. Rahel Meier

Der Biber wird zweifellos weiterhin Dämme und Burgen bauen. In den nächsten fünf Jahren darf die Gemeinde Seeberg aber die Dämme drainieren und man hofft, dass der Wasserstand so möglichst tief gehalten werden kann.

Damit der Bagger zum Chrümelbach zufahren kann, musste am Ufer ausgeholzt werden. Die Vegetation dürfte sich aber schnell wieder erholen. In einem späteren Schritt wird allenfalls versucht, die Ablagerungen in der Betonröhre herauszuspülen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen