Beatrice Bader und Monika Loeffel im Näijerehuus

Drei Höfe Ortsbezogene Kunst – «Like Hersiwil» zeigt hybrides und partizipatives Kunstprojekt Béatrice Bader und Monika Loeffel haben für die aktuelle Ausstellung im Näijerehuus den Ort Hersiwil erkundet und erforscht. Mit QR-Codes und virtuellen Inhalten sowie vier öffentlichen Sticksonntagen laden sie die Besucherinnen und Besucher zur Partizipation ein. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 25.11.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Monika Loeffel (links) und Béatrice Bader im Näijerehuus. José R. Martinez

Die aktuelle Ausstellung im Näijerehuus thematisiert auf subtile Weise und in zweierlei Hinsicht die Geschichte des Ortes. Nähen als Handwerk, das hier Geschichte geschrieben hat, und der Umgang mit Grund und Boden sind die thematischen Schwerpunkte.

Béatrice Bader aus Nennigkofen rückt mit der Arbeit «Her» die namengebende Näherin, die als Schneiderin und Handarbeitslehrerin tätig war, mit ihren Schülerinnen ins Zentrum. Es sind Porträts von Mädchen, collagiert und auf Stoff genäht, welche die Ausstellung eröffnen. Mit schwarzem Nähfaden und im Steppstich umrandet sie das Gesicht, zeichnet die Haare, den Mund, die Nase – und im jeweils inneren Augenwinkel lässt sie die Fäden sichtbar und unvernäht stehen. Tränenähnlich verlaufen sie leicht gewellt über das Gesicht. Manchmal lang, manchmal kürzer. Hier knüpft man als Betrachterin an, als suchte der Mädchenblick jenen der Betrachterin.

Porträts hergestellt von Béatrice Bader. José R. Martinez

Mit der Serie will Béatrice Bader auf die noch immer weiblich besetzte Tätigkeit des Stickens verweisen. «Die gestickten Porträts stehen für die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft und die damit verbundenen Vorstellungen und Zuweisungen», ist von ihr zu erfahren. Damit schlägt sie einen Bogen von der Geschichte der Näherinnen über die Figur der letzten Bewohnerin des Näijerehuus bis hin in die Gegenwart.

Mit der Arbeit «Auf Stör», ein kleiner Beamer projiziert Landschaftsbilder auf das Porzellan einer Teekanne, geht sie in der Geschichte des Schneiderhandwerks noch weiter zurück, bis zu den Näherinnen, die auf Stör gingen, um Näh- und Flickarbeiten zu verrichten. «Gegen Kost und Logis – und ein kleines Entgelt – nahmen die Frauen weite Distanzen auf sich, um zum Familienunterhalt beizutragen», weiss sie.

Ihr eigener Bezug zum Nähen liegt in ihrer Kindheit. Als Tochter einer Haut-Couture-Schneiderin verbrachte sie Stunden damit, im Atelier ihrer Mutter am Boden sitzend mit einem Magnet die heruntergefallenen Stecknadeln einzusammeln.

Ein Bauprofil und konservierte Wurzelballen

Der gemeinsame Nenner der beiden visuellen Künstlerinnen, sie sind Mitglied des Künstlerkollektivs w.i.r, ist die Ortsbezogenheit ihrer Arbeit. Das Bauprofil im Garten des fast 400-jährigen denkmalgeschützten Näijerehuus, mitten in den buchsumrandeten Beeten, ist ein Ergebnis ihrer ortsbezogenen künstlerischen Forschungsarbeit.

Was wäre, wenn dieses Stück Land als Bauland veräussert würde? Die Problematik dessen, was in den 2000er Jahren in Hersiwil tatsächlich passierte – die Umzonung und anschliessende Veräusserung von einstigem Landwirtschaftsland als neues Bauland – wird hier mit dem Bauprofil sichtbar gemacht. Die Provokation ist gewollt.

Monika Loeffel aus Kallnach zeigt im Zwischengeschoss drei unterschiedliche Arbeiten. Die Installation «Phönix» von 2012 beispielsweise besteht aus fünf in Wachs getränkten und damit konservierten Wurzelballen, die kopfüber stehen und die jeweils meistverwendeten Namen von Neugeborenen eines bestimmten Jahres tragen. Die Arbeit eröffnet einen vielschichtigen Bedeutungsraum. Ausgehend von dem Begriff der Wurzeln, der Erde, des Eingriffs durch den Menschen erstreckt sich dieser bis hin zum Thema Fruchtbarkeit, zum Zyklus des Lebens und zu unserem Verhältnis dazu.

Sonntags am «letzten Hemd» sticken

Der Kern der Ausstellung ist im grossen Dachraum zu finden, in Form von über 30 QR-Codes an den weissen Stellwänden. Hinter den Codes, die Loeffel programmiert hat, verbergen sich Begriffe, die alle um den Umgang mit Grund und Boden kreisen: Einzonen, Eigentum, Erde, Grundlos, Grenze, Heimat. Solche und weitere Wörter haben die beiden Frauen in enger Zusammenarbeit herausgearbeitet. Die hinterlegten Botschaften sollen konfrontieren und die Auswirkungen unseres Umgangs mit dem Boden auf Mensch und Natur aufzeigen.

Im Dachraum besticken Béatrice Bader und Monika Loeffel mit interessierten Besucherinnen und Besuchern unter dem Titel «Das letzte Hemd» jeweils sonntags fünf einen Quadratmeter grosse, weisse Hemden, die am 12. Dezember amerikanisch versteigert werden. Mit dem letzten Hemd nehmen sie einmal mehr den Ortsbezug auf und referieren auf das letzte Hab und Gut. Im Kontext ihrer Auseinandersetzung mit Eigentum und Besitz ist der Titel auch als Metapher zu verstehen für den Grund und Boden. «Das Land ist das Einzige, was sich nicht vermehren lässt. Einfach nicht», so Loeffel. Vor diesem Hintergrund wird der Sticknachmittag mit den Künstlerinnen auch ein Ort für die Diskussion sein.

Zu sehen bis 12. Dezember. Konzert am 28. November, 18 Uhr, mit Babinsky Wood Strings. Infos: www.n-h.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen