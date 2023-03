Drei Höfe: Schriftsteller Franz Walter im Näijerehuus

Drei Höfe Autor Franz Walter: Ein Brückenbauer zwischen der Ostschweiz und Solothurn Autor Franz Walter hat seinem Werk mit über zwanzig Romanen ein weiteres hinzugefügt. Im Näijerehuus in Hersiwil liest er erstmals in der Region aus «Holzköpfe und Eisenkugeln». Urs Byland Jetzt kommentieren 12.03.2023, 05.00 Uhr

Franz Walter. Bild: Tom Ulrich

Am Sonntag, 19. März, liest Franz Walter in Hersiwil aus seinem neusten Roman «Holzköpfe und Eisenkugeln». Obwohl der gebürtige Solothurner zusammen mit seiner Frau schon seit 22 Jahren in der Ostschweiz lebt, gehört er zum Inventar der Solothurner Literatenszene.

Es war der Solothurner Schriftsteller Otto F. Walter, der den heute 73-jährigen Franz Walter unterstützte auf der Suche nach einem Verlag für seinen ersten Roman. «Ich sollte einen Schlussbericht über meine Arbeit an einer Handwerkerschule in Afrika schreiben. Das konnte ich nicht, aber ich konnte eine Erzählung über meine persönlichen Erlebnisse schreiben.» Die Erzählung wurde zu meinem Bericht.

Diesen Text, mit dem Titel «Aufrecht gehen», hat Franz Walter dem Cousin seines Vaters vorgelegt und ihn gefragt, ob das was sei. Otto F. Walter hatte ihn in der Folge mit einem Verleger (Editions Heuwinkel) bekannt gemacht, der seine Bücher, die meisten basierend auf einem geschichtlichen Hintergrund, fortan jahrelang verlegte. Heute gibt der Verlag Antium Walters Romane heraus.

Kinder flüchteten vor dem Krieg nach Solothurn

Seine früheren Romane, etwa «Dr Passwang-Louis», hatten noch einen starken Bezug zum Kanton Solothurn, weil er während zwanzig Jahren in Deitingen als Lehrer arbeitete. Heute ist er nicht mehr so oft in Solothurn anzutreffen wie noch damals, als er seine Mutter im Altersheim besuchte oder seinen Bruder, der hier ein Architekturbüro führt.

Später schrieb er Romane, inzwischen sind es insgesamt über zwanzig Werke, die eine Brücke bildeten zwischen Solothurn und seiner neuen Heimat in Uznach in der Linthebene. Beispielsweise erfuhr er, dass im Jahr 1800 während des Zweiten Koalitionskrieges die Front in der Linthebene verlief. Die Zehntausende von französischen, österreichischen und russischen Soldaten der verfeindeten Heere plünderten Felder, Ställe und Vorratskammern. Deswegen und wegen einer grassierenden Seuche wurden die Kinder für zwei, drei Jahre in die westlichen Kantone übersiedelt. Sogar der Gemeindepräsident sei mit den Kriegsflüchtlingen mitgegangen und habe für eine gute Unterkunft geschaut.

Im Kanton Solothurn war es der Pfarrer von Deitingen, der für die Unterbringung der Kinder aus Uznach verantwortlich war. Im Solothurnischen Staatsarchiv fand Walter eine Liste der Kinder, die zumeist nach Rodersdorf kamen. «Diese Liste hatte Uznach nicht.»

Der Bargetzi-Brunnen in Rapperswil

Als zweites Beispiel nennt Franz Walter den Brunnen in Rapperswil auf dem Fischmarktplatz, der von der Solothurner Firma Bargetzi in den 1840er-Jahren in die Ostschweiz geliefert wurde. Brunnen aus Solothurner Muschelkalkstein waren damals in Mode. Aber wie lieferte man damals einen solchen 15-Tonnen-Stein aus? Auf dem Wasser war es zu gefährlich wegen der Schwankungen. Würde der Brunnen ins Wasser fallen, wäre er verloren. Also ging es mit einem Pferde- und Ochsenwagen über Stock und Stein – und nur über Steinbrücken. «Holzbrücken hätten einbrechen können. Gefährlich wurde es jeweils auch, wenn das Gefährt gebremst werden musste», weiss Walter, der jeweils detailliert recherchiert.

Die Familiengeschichte des neusten Buchs «Holzköpfe und Eisenkugeln» handelt ebenfalls zur Zeit des Zweiten Koalitionskrieges. Die Besatzungsmacht, napoleonische Truppen, brauchte dringend Verstärkung. Die Gemeinden müssen Militärpflichtige abgeben, wenn nötig mittels Auslosung. Die Aushebung in St.Gallenkappel verläuft chaotisch. Sein fiktiver Romanheld gehört zur kleinen Minderheit, die freiwillig in den Krieg gegen die Österreicher und verbündeten Russen zieht.

Sonntag, 19. März, 18 Uhr: Franz Walter liest erstmals im Kanton Solothurn aus seinem neusten Buch «Holzköpfe und Eisenkugeln», in der Galerie Näijerehuus, Hersiwil, Drei Höfe.

