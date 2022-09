Dorffest und Buchvernissage Gesicht eines Dorfes: Porträtbilder von 2007 und 2022 zeigen die Veränderungen in Bolken Vor 15 Jahren wurden die Einwohnerinnen und Einwohner Bolkens fotografiert, ein Jahr später erschien am damaligen Dorffest das Fotobuch «Bolken, Gesicht eines Dorfes». Nun folgt Band zwei. Die Vernissage war wiederum in ein Dorffest eingebettet. Rahel Meier Jetzt kommentieren 25.09.2022, 14.49 Uhr

Der zweite Bildband zeigt ein neues Bolken: Die Gemeinde ist überdurchschnittlich stark gewachsen. José R. Martinez

500 Porträtbilder fanden sich im ersten Fotobuch aus Bolken. Beinahe alle Einwohnerinnen und Einwohner waren darin abgebildet. «Junge und alte, fröhliche und ernsthafte Gesichter», ist im Vorwort nachzulesen. Schon damals war den Machern des Buches bewusst, dass «die Zeit Spuren in der Landschaft und in den Gesichtern hinterlässt». Dies zeigt sich nun im zweiten Band.

Ein schweizweit einmaliges Zeitdokument

Die beiden Bücher sind genau gleich aufgebaut. Jeannette Baumgartner (Mitglied Arbeitsgruppe Fotoprojekt Bolken) meint:

«Damit erreichen wir einen gewollten Wiedererkennungswert.»

Das Buch sei als Zeitdokument zu verstehen. Die erste Auflage vor 15 Jahren war schweizweit ein Novum.

«So etwas gab es nirgends. Nur in Bolken.»

Die Porträts der Einwohnerinnen und Einwohner sind nicht nach Nachnamen, sondern nach den Strassennamen im Dorf eingereiht. Bolken ist überdurchschnittlich gewachsen. Neue Quartiere sind entstanden, junge Familien zugezogen. Im zweiten Buch sind mit dem Günscheler- und dem Juraweg zwei neue Strassen dazu gekommen.

Der zweite Bildband. José R. Martinez

Die Veränderungen sind sichtbar

600 Einwohnerinnen und Einwohner leben heute im Dorf. Davon sind rund 90 Schulkinder. Nicht mehr alle wollten sich im Buch porträtieren lassen. Einige sind weggezogen, andere zugezogen. Einige sind verstorben – die anderen 15 Jahre älter geworden.

Einwohnerzahlen Stetiges Wachstum Bolken wurde im 6. oder 7. Jahrhundert gegründet – ungefähr gleichzeitig wie Etziken und Hüniken. Erst 1429 ist der Name der Gemeinde erstmals schriftlich zu finden. «Bollikon» (bei den Höfen des Bollo). 1684 zähle Bolken 13 Häuser und 92 Einwohnerinnen und Einwohner. 1836 waren es bereits 223 Einwohner und 23 Häuser. Bis 1960 war das Dorf dann auf 274 Einwohner – davon zwölf Landwirte – angewachsen und im Jahr 2000 wurden 489 Einwohner gezählt.

Und so zeigt der Bildband zwei ein neues Bolken. Oder wie es Reto Stampfli im Vorwort schreibt: «Jedes Porträt erzählt eine eigene Geschichte, was zusammengenommen das Gesicht von Bolken ergibt.»

Bolkner Streetfood und ein spezieller Kürbis

Ein Dorffest wäre kein Dorffest, wenn sich nicht auch Gelegenheit zum Zusammensitzen, Essen und Trinken geben würde. So wurde am Mittag ein Streetfoodbuffet mit Köstlichkeiten, die Bolknerinnen und Bolkner extra für den Anlass hergestellt haben, serviert.

Schülerinnen und Schüler umrahmten den Anlass mit Liedern. José R. Martinez

Die Musikgesellschaft Etziken spielte auf und Schülerinnen und Schüler umrahmten den Anlass mit heiteren Liedern und Kanons. Die Kinder vergnügten sich bei der «Gumpiburg» oder im Spielbus. Für die Organisation war eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Pia Bürki verantwortlich.

Die Schulklassen haben zudem Ausstellungen zum Thema «Lebenskreis» und «Metamorphose» gestaltet. In Verbindung damit steht die Bilderinstallation «Rouge vif» in der Mehrzweckhalle. Mit 72 Aquarellen erzählt Oskar Fluri die Lebensgeschichte eines Bolkener Kürbis: «Vom Kern zum Kern.»

Oskar Fluri erzählt in 72 Aquarellen die Lebensgeschichte eines Bolkener Kürbis. José R. Martinez

Parallel dazu präsentiert Leda Fluri die Installation «Life», acht grossformatige, textile Bildstelen mit abstrahierten Umsetzungen des Themas «Lebenszyklus». In die Installation integriert sind eingespielte Texte von Georg Schmid (bis Dienstagabend).

Als Schluss des Dorffestes und als Abschluss des Projektes «Gesicht eines Dorfes» verabschiedeten sich die Einwohnerinnen und Einwohner von «Bollo, dem Urahn von Bolken». Bollo ist eine Holzfigur, die von Ueli Baumgartner, mit Hilfe von Oskar Fluri, aus einem Baumstamm mit Wurzel geschnitzt wurde. Der Baum hatte am Ufer des Inkwilersees gelegen.

Die Holzskulptur stand nun viele Jahre lang als Sinnbild zum Projekt auf dem Schulhausplatz. Damit der hölzerne Geist des germanischen Sippenältesten nun wieder zur Ruhe kommen kann, wurde er in ein speziell gestaltetes Grab in der Wiese gelegt. Mitglieder der Arbeitsgruppe gaben ihm nun zum Abschied sein Schwert, verschiedene Speisen und «Met» mit auf den Weg zurück in den germanischen Götterhimmel Walhalla.

Bollo wird verbrannt. zvg

Anschliessend wurde er verbrannt und eingeäschert. Mit einer uralten Zauberformel, untermalt mit Klängen einer keltischen Harfe und einer Fidel, schickten die Bolkner ihren Urgeist Bollo wieder zurück in die grünen Gefilde der germanischen Anderswelt, von wo er «beim täglichen Bier mit etwas Schweinefleisch immer mal ein Auge auf sein ‹Bollikon› werfen kann».

