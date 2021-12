Budget war an der Gemeindeversammlung Buchegg Nebensache

Diskussionslos Buchegg genehmigt Budget mit Ertragsüberschuss und Investitionen für 4 Millionen Franken Für einmal waren das Traktandum «Verabschiedungen» und die Informationen unter «Verschiedenes» fast wichtiger als das Budget für das kommende Jahr. 71 Bucheggberger Stimmberechtigte besuchten die Gemeindeversammlung trotz widrigen Strassenverhältnissen. Rahel Meier Jetzt kommentieren 10.12.2021, 19.00 Uhr

«Corona hat uns wieder», meinte Gemeindepräsidentin Verena Meyer bei der Begrüssung. Deshalb stünden die Stühle wieder weit auseinander – wie schon an der Gemeindeversammlung im Sommer 2020. Hansjörg Sahli

Die Gemeindeversammlung in Buchegg verlief in Minne. Das Budget, das mit einem Ertragsüberschuss von 258'000 Franken schliesst und Investitionen von knapp 4 Mio. Franken ausweist, wurde einstimmig genehmigt. Auch zu den einzelnen Verpflichtungskrediten gab es kaum Diskussionen.

Einzig der Strassenunterhalt für den Weg Nr. 22 in Bibern wurde von einem der Anstösser bestritten. Die 71 Stimmberechtigten sahen dies aber anders und stimmten dem Kredit grossmehrheitlich zu. Zudem konnten sie zur Kenntnis nehmen, dass die Wasser-Ringleitung Huntelweg (Kyburg-Buchegg) um 300'000 Franken günstiger wird, als in der Einladung stand. Thomas Steiner (Hessigkofen) meinte, dass da wohl ein Missverständnis bei der Übergabe der Zahlen an den Gemeinderat entstanden sein.

Alex Mann und Samuel Marti verabschiedet

Gemeindepräsidentin Verena Meyer verabschiedete danach 23 Personen, die sich in der letzten Legislatur - oder noch länger - in irgendeiner Art und Weise für die Gemeinde eingesetzt haben. Sie alle erhielten einen Geschenkkorb. Verabschiedet wurden auch die beiden Gemeinderäte Alex Mann und Samuel Marti. Beide sassen während zwei Legislaturen im Gemeinderat und setzten sich in ihren jeweiligen Bereichen mit viel Herzblut ein.

Die Bauarbeiten beim Schulhaus Aetingen hätten sich zeitlich leicht verzögert, so Verena Meyer im Traktandum Informationen. Anfang April sei ein Tag der offenen Türe mit Einweihung geplant und in den nächsten Wochen beginne man mit der Ausschreibung und der Vermietung der Wohnungen.

Sichlerweiher verlandet zusehends

Informiert wurde auch über den Zustand des Sichlerweihers (Gossliwil), der in Privatbesitz ist und verlandet. Da sich nun auch noch der Biber im Weiher eingenistet habe, seien die Abläufe zusätzlich verstopft. «Der Weiher ist mit PAK, mit polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffen belastet», erklärte Gemeinderat Mark Hunninghaus. Zusätzlich liege er direkt neben einer Deponie, die zurzeit untersucht werde.

«Grosse Überraschungen dürfte es dort nicht geben. Trotzdem müssen wir wissen, ob Stoffe aus der Deponie allenfalls auch in den Weiher eindringen.»

Erst wenn alles geklärt sei, werde über die Sanierung von Weiher und Deponie und über einen Kostenteiler zwischen der Gemeinde und den privaten Beisitzern gesprochen.

Swisscom reicht kein Baugesuch ein

Eine Einwohnerin aus Tscheppach wollte zudem wissen, wie der Stand bei der Antenne in Hessigkofen sei. Bauverwalter Daniel Laubscher holte daraufhin etwas aus. Die Antenne in Hessigkofen, die in der Landwirtschaftszone steht, wurde ohne Gesuch auf 5G umgerüstet.

«Das Umrüsten ist aber bewilligungspflichtig, das bestätigt auch der Regierungsrat.»

Im Juni habe die Gemeinde von der Swisscom ein nachträgliches Baugesuch und Abschaltung der adaptiven Antennen verlangt.

«Bis in den Oktober haben wir keines bekommen, danach haben wir verfügt», so Laubscher. Aber das Baugesuch sei bis heute nicht eingetroffen. Dafür habe die Swisscom Beschwerde beim Regierungsrat eingereicht. Der Inhalt: Die Swisscom wolle kein Baugesuch einreichen und die adaptiven Antennen nicht abschalten.

Der Ball liege nun beim Kanton, dieser müsse entschieden, wie es weitergeht.

«Wir sind zuversichtlich, dass wir Recht bekommen. Die kantonalen Behörden haben ja bereits erklärt, dass in einem solchen Fall ein Baugesuch nötig ist.»

Die Beschwerde sei sicher zu einem Teil auch einfach nur Verzögerungstaktik.

