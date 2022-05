Diskriminierend oder nicht? Mann gesucht – Gasthof Kreuz in Mühledorf macht mit einem ungewöhnlichen Stelleninserat auf sich aufmerksam Noch immer wird in gewissen Berufsfeldern explizit nach Männern gesucht. Die Arbeiten sind meist mit körperlichen Anstrengungen verbunden. Können diese nicht auch von Frauen erledigt werden? Dominik Bloch Jetzt kommentieren 04.05.2022, 05.00 Uhr

Der Gasthof Kreuz in Mühledorf sucht nach einem männlichen Mitarbeiter. Rahel Meier

«Gesucht wird eine männliche Küchenhilfe und Allrounder für die Mitarbeit in unserem aufgestellten Team», so lautet ein nicht alltägliches Stelleninserat des Gasthofs Kreuz in Mühledorf im «Azeiger». Ein männlicher Teilzeitangestellter soll es sein. «Der Gesuchte wird Arbeiten in der Küche oder im Garten erledigen», sagte Marianne Kellner als Zuständige des Gasthofs Kreuz. In seine Bereiche fallen körperlich anspruchsvolle Tätigkeiten wie Tragen, Heckenschneiden und dergleichen.