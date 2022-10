Butterlan in Lüterkofen: E-Sport in der Turnhalle

Digitaler Wettkampf Nun messen sich die Gamer wieder in Lüterkofen: Für die «Butterlan» erhielt sogar die Mehrzweckhalle Glasfaserkabel Von «Fifa» bis «Mario Kart»: Während vier Tagen steht Lüterkofen im Zeichen des E-Sport. Aber auch für alle ohne Bezug zu Computerspielen hat die Butterlan einiges zu bieten. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 18.10.2022, 17.00 Uhr

«Gaming, Unterhaltung und Essen», so lautet das Motto der «Butterlan» in Lüterkofen. Nach zwei Jahren Unterbruch wird der Bucheggberg bereits zum 14. Mal Treffpunkt für E-Sports-Vernarrte. Die erste LAN-Party (Local Area Network, LAN) fand 2003, damals ausschliesslich unter Kollegen, statt. Seither ist die «Butterlan» laufend gewachsen. In diesem Jahr messen sich vom 20. bis zum 23. Oktober rund 200 Teilnehmende in diversen Computerspielen.

Butterlan im Jahr 2019. Oliver Menge

Analoger Start ins E-Sports-Festival

Der Startschuss in das Festival ist am Mittwochabend. Dieser findet jedoch nicht am Computer, sondern am Jasstisch statt. Das erste Computerspiel folgt mit dem Rennspiel «Trackmania» am Donnerstagabend. Butterlan-Präsident Daniel Moser erklärt:

«Der Fokus der Butterlan liegt auf Casual-Gaming.»

Dies bedeutet, dass unter den zwölf Haupt-, Neben- und Funturnieren diverse Spiele mit einer tiefen Einstiegshürde angesetzt sind. Dazu zählen bekannte Spiele wie «Fifa» oder «Mario Kart». «Hier steht der Spass im Vordergrund», sagt Moser.

Spass und Ernst wechseln sich ab

Nichtsdestotrotz sind am E-Sports-Event auch hartgesottene Pro-Gamer anzutreffen. Diese sind besonders bei den Hauptturnieren «Counter-Strike», «League Of Legendes» und «Rocket League» mit von der Partie.

Bei «Counter-Strike» treten zwei Mannschaften gegeneinander an. Terroristen versuchen, eine Bombe zu legen, und eine Antiterroreinheit, dies zu verhindern. Dem gegenüber steht «Rocket League» als eine Kombination aus Fussball und Autosport. Anstelle eines Fussballers lenkt der Spielende ein Auto.

Die beiden Computerspiele zeigen, wie unterschiedlich einzelne Turniere sein können. Doch eine gute Motorik, Hand-Augen-Koordination und Reaktionsgeschwindigkeit sind überall Grundvoraussetzungen für den Erfolg.

Glasfaser in Mehrzweckhalle

«Butterlan»-Präsident Daniel Moser. Oliver Menge

Mit zunehmender Weiterentwicklung von Technik und Computerspielen steigen die Anforderungen an die Infrastruktur. Dabei geriet zuletzt vor allem die Internetverbindung in der Mehrzweckhalle an ihren Anschlag. Moser dazu:

«Bei der letzten Austragung sind wir noch mit einem blauen Auge davongekommen.»

Doch in den vergangenen drei Jahren hat sich einiges getan.

«Als Hauptnutzer des Internets in der Mehrzweckhalle suchten wir das Gespräch mit der Einwohnergemeinde Lüterkofen.»

Unter Kostenbeteiligung der «Butterlan» habe die Einwohnergemeinde die Mehrzweckhalle in diesem Jahr für einen mittleren vierstelligen Betrag mit Glasfaserkabel ausstatten lassen. «Wir sind sehr froh, dass sich Lüterkofen zu unserer Veranstaltung bekennt.»

Kein weiteres Wachstum geplant

Das hochmoderne Internet dient jedoch nicht zum weiteren Wachstum des Anlasses. Denn die maximale Auslastung ist bereits erreicht. Dank der Investition in die Infrastruktur kann aber eine Reduktion des Teilnehmerfelds verhindert werden.

«Unser Ziel ist es, dass wir im nächsten Jahr wieder 260 Leute in der Mehrzweckhalle willkommen heissen dürfen.»

Denn in diesem Jahr seien leicht weniger Anmeldungen eingegangen. «Die Pandemie verursacht bei den LAN-Partygästen weiterhin eine leichte Zurückhaltung.»

«Butterlan»-Feeling für jeden und jede

Auch wenn das «Butterlan» ein E-Sports-Turnier ist, steht laut Moser nicht der Wettkampf im Mittelpunkt: «Jede LAN-Party hat eine eigene Community, für die es ein jährliches Wiedersehen ist.» Aber auch neue Gesichter seien willkommen, in diesem Jahr auch Kurzentschlossene.

Die Organisatoren tun viel, um den Teilnehmenden ein vielseitiges Programm zu bieten. So steht sowohl am Freitagabend als auch am Samstagabend eine Party an. Ab sechs Uhr ist im Foyer eine Bar geöffnet und ab zehn Uhr stehen mit The Royal Flush, The 69ers und DJ Rahmboy diverse Bands auf der Bühne. In der ButterBar sind auch Leute ohne LAN-Ticket und Bezug zu Computerspielen willkommen.

Besonders empfehlenswert ist laut Moser der Freitagabend, an dem die Eröffnungsschau stattfindet.

«Dann kann jeder das Butterlan-Feeling erleben.»

Das diesjährige Motto laute «Superhelden». Wer ohne Ticket mitspielen will, kriegt am Samstagnachmittag die Chance, sich im Fifa zu messen.

