Fasnacht in Lebern, Bucheggberg und Wasseramt

Die Narren sind an der Macht Ob in Derendingen, Biberist oder Kriegstetten: Bei den Fasnächtlern herrscht pure Freude, endlich wieder ohne Einschränkungen zu feiern Nach zwei Jahren, in denen Corona die Fasnacht entweder verunmöglicht, oder die Verantwortlichen zu Zertifikatskontrollen oder kreativem Umdenken nötigte, können alle mit dem Fasnachtsvirus Infizierten dieses Jahr wieder richtig durchstarten. Rahel Meier Jetzt kommentieren 09.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An diversen Orten wird mit der Kinder-Chesslete in die fünfte Jahreszeit gestartet. Hanspeter Bärtschi

Die Fasnacht ist zurück: Das zeigt sich auch in der Region, wo fast überall wieder ein Programm wie letztmals im Jahr 2020 auf die Beine gestellt wurde.

Wieder ein Umzug in Biberist

In Biberist werden wieder alle gewohnten Anlässe durchgeführt, wie Obernarr Jan Düscher bestätigt. «Wir freuen uns alle darauf, wieder eine ganz normale Fasnacht feiern zu dürfen.»

Letztes Jahr gab es ein Platzkonzert, heuer wird der Umzug in Biberist wieder durchgeführt. Hanspeter Bärtschi

Nach dem Jubeljahr 2020 findet auch der sonntägliche Fasnachtsumzug wieder in gewohntem Rahmen statt. 18 Gruppen werden durch das Zentrum ziehen. Guggen, Gruppen, die zu Fuss unterwegs sind, und auch einige Wagen. In Biberist machen zudem nach wie vor fünf Restaurants mit bei der Beizenfasnacht.

Bewährt hat sich zudem die Zusammenarbeit im Nachwuchsbereich: Die Kindergugge Note-Tschauper geht auch dieses Jahr gemeinsam mit den Ventil-Blöterlern on tour.

Deitingen hat Anlässe für Jung und Alt

Nach dem Rumpf-Fasnachtsprogramm im letzten Jahr geht in Chäswil dieses Jahr wieder die Post ab. Fasnachtsball, Fasnachtsabend und Kinderumzug stehen im gleichen Rahmen wie vor Corona auf dem Programm.

Letztes Jahr organisierten die Chäslochbrätscher ein grosses Guggen-Open-Air. Hanspeter Bärtschi

Sandro Ravasio, Präsident des Chäswiler Fasnachtskomitees, freut sich, dass wieder Normalität zurückkehrt.

In Derendingen dringend gesucht: Eine Fasnachtsbeiz

Etwas reduziert ist das Fasnachtsprogramm in Derendingen. Das liegt nicht am Engagement der Ämmekracher oder der Herregääger, sondern daran, dass keine Beiz mehr da ist, in der die Fasnächtler Unterschlupf finden. Lilian Müller, die musikalische Leiterin der Ämmekracher, bedauert dies sehr. Man suche für das nächste Jahr nach einer neuen Lösung.

Wenn die Beiz fehlt, greift man halt zum Open-Air-Konzert: die Ämmekracher. Hanspeter Bärtschi

Immerhin spielen die Ämmekracher mehrmals an Platzkonzerten im Dorf auf und die Herregääger sind bereits zum 20. Mal mit einem Wagen an den grossen Umzügen in Solothurn. In Zusammenarbeit mit Samuel Stucki, dem reformierten Pfarrer in Derendingen, wird zudem eine Woche vor Fasnachtsstart ein Gottesdienst mit Guggesound durchgeführt. Gesichert ist auch die Durchführung der Kinderfasnacht am Donnerstagnachmittag: Neu hat dies die Jubla übernommen.

Erstmals Onlinevorverkauf für die Bänklete in Kriegstetten

Die Chräbszunft organisierte letztes Jahr in Kriegstetten eine Open-Air-Fasnacht. Der Fanastaschu, der Guggenanlass an Freitagabend, entwickelte sich dabei zu einem Highlight, wie Zunftober Daniel Affolter noch heute schwärmt. Die Zunft sei darum sehr gespannt, wie sich die Fasnacht dieses Jahr entwickle.

Beim Programm hält man sich an das Bewährte. Freuen dürfen sich alle Freunde der Schnitzebänke, denn die Bänklete wird dieses Jahr wieder durchgeführt. Zu hören ist auch eine neue Gruppe aus der Region – mehr sei hier noch nicht verraten.

Kurzfristig hat sich die Chräbszunft dazu entschieden, auch etwas Neues zu wagen. Die Tickets für die Bänklete können erstmals auch im Vorverkauf über die Ticketingplattform Eventfrog gekauft werden. «Wir machen dann zwei Eingänge. Einen für alle mit einem Ticket und einen mit der Abendkasse.»

Die Sänklochtaucher an der Bänklete 2019. Hans Blaser

Innerhalb der Zunft werden die Anlässe heuer zudem etwas anders organisiert. Jeden Tag ist ein anderes Zunftmitglied für die stattfindenden Anlässe zuständig und amtet dann sozusagen als «Tagesober», wie Affolter diese Regelung nennt. Das habe sich bereits beim Hilari bewährt und so verteile sich die Verantwortung auf mehr Schultern.

Luterbach: Nur noch ein Abend Beizenfasnacht

Die Luterbacher Fasnächtler führen den «Gäbige Gugge Gägg» erneut durch. «Der Anlass ist gut angekommen und wird vor allem von Familien geschätzt, die nicht in eine Beiz möchten, um eine Gugge oder Schnitzelbänke zu hören», erklärt Daniela Marti. Die drei «G», die Corona letztes Jahr mit sich brachte, haben die Luterbacher zum «Gäbige Gugge Gägg» inspiriert. Letztes Jahr fand er notgedrungen draussen statt.

Kam letztes Jahr gut an: Gäbige Gugge Gägg in Luterbach. Hanspeter Bärtschi

Dieses Jahr wird er in die alte Turnhalle verlagert, wo es ein bisschen gemütlicher ist. Als Folge davon wird die Beizenfasnacht dieses Jahr nur einmal – nämlich am Montagabend – durchgeführt. In Luterbach werden die Kleinen an der Fasnacht immer gross behandelt: So stehen Kinderchesslete, Kinderumzug und Kindermaskenball heuer wieder auf dem Programm.

Oberdorf: Wübof-Night neu am Freitagabend

In Oberdorf pausierte die Fasnacht im letzten Jahr. Dieses Jahr geben die Verantwortlichen – allen voran die Wüudbach Blosofoniker – wieder Vollgas. «Wir haben natürlich riesig Freude, dass wir wieder spielen können», meint deren Präsident Philipp Roos. Am Donnerstag gibt es im Anschluss an die Kinderfasnacht ab 19 Uhr ein kleines Guggen-Open-Air mit Bühne, bei dem die Krachwanzen Bettlach, die Wüudbach Blosofoniker selbst und die Fürobe-Blooser Selzach auftreten.

Die Wüudbach Blosofoniker laufen erneut am Umzug in Biberist mit. Michel Luethi

Neu wird die Wübof-Narrennacht dieses Jahr erstmals am Freitagabend durchgeführt. «Am Samstag zieht es viele Fasnächtler in die Stadt. Wir denken, dass wir am Freitagabend mehr Publikum haben werden.»

Wie jedes Jahr haben die Wüudbach Blosofoniker bis Aschermittwoch eine Spezialaufgabe zu lösen, die sie mit der Übergabe des Schlüssels von der Gemeinde erhalten haben. Gefordert wird ein Wegweiser zur Entsorgungsstelle, die offenbar schwierig zu finden ist. Eine kreative Lösung sei in Sicht, versichert Roos.

Subingen: Bevölkerung wieder an die Anlässe locken

Die Oeschzunft hat letztes Jahr schon früh auf 3G gesetzt und einen Teil der Fasnachtsanlässe in Subingen wie gewohnt durchgeführt. Als dann kurz vor der Fasnacht das allgemeine «Go» vonseiten der Behörden kam, war man gut gewappnet. Trotzdem will die Zunft dieses Jahr noch mehr Gas geben, erklärt deren Ober Roland Kummli.

Letztes Jahr mit Zertifikat: Alte Fasnacht Subingen, Sketch der Oeschzunft. Rahel Meier

Immerhin sind zwei neue Zünftler und ein Novize dazugekommen. «So können wir die Verantwortung für den Oeschjoggeli, den Umzug in Kriegstetten und die Gestaltung des Schmudo-Abends auf mehr Schultern verteilen.» Ein Anliegen ist Kummli, dass die Dekoration der Mehrzweckhalle attraktiver wird. Die Zunft sei zudem vermehrt auch in den sozialen Medien aktiv und versuche die Bevölkerung stärker einzubeziehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen