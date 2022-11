Ehemaliger Sternen Gossliwil wird zu Wohnraum

Gossliwil Die bewegte Geschichte des «Sternen» in Gossliwil: Vom Bauernhof zum Restaurant und jetzt zum Wohnhaus Eng begleitet durch die Denkmalpflege haben Susanne und Fritz Paul-Emch den ehemaligen «Sternen» zu Wohnraum umgebaut. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 15.11.2022, 16.00 Uhr

Susanne und Fritz Paul-Emch vor dem «Sternen». Bild: Anja Neuenschwander

Das Hochstudhaus in Gossliwil hat eine lange Geschichte zu erzählen: Vor über 200 Jahren ursprünglich als Bauernhaus errichtet, beherbergte es danach die Wirtschaft «Sternen» und ist bis heute im Familienbesitz. Nun haben Susanne Paul-Emch und ihr Mann Fritz es gemeinsam zu Mietwohnungen umgebaut:

«Es zu verkaufen, hätten wir nicht übers Herz gebracht.»

Und weil Fritz Paul jahrelange Erfahrung auf dem Bau mitbringt, lag ein Umbau nahe.

Ein eindrucksvoller Dachstock

2021, sieben Jahre nach der Schliessung des «Sternen», fingen sie mit den Arbeiten an. Die gesamte Haustechnik wurde erneuert, Böden renoviert, Küchen und Badezimmer eingebaut. Am meisten zu tun gegeben habe wohl das Dach, sagt Fritz Paul-Emch. Der eindrucksvolle Dachstock hat mehrere Ebenen, wo die Bauarbeiter in schwindelerregenden Höhen Balken auswechselten. Das Dach erhielt zudem neue Ziegel.

Im Jahr vor Beginn der Bauarbeiten war das Haus in den kantonalen Denkmalschutz aufgenommen worden, daher wurde der gesamte Umbau- und Renovierungsprozess von der Denkmalpflege begleitet. Das Ehepaar Paul-Emch und die Behörde hatten dasselbe Ziel: So viel erhalten, wie es nur geht.

Gut erhaltene Holzbalken

Die meisten der alten Holzbalken sind geblieben – die längsten messen zehn Meter und sind immer noch in gutem Zustand. Das Holz sei sogar von Bauforschern untersucht worden, erzählt Fritz Paul-Emch. Es muss um 1803 herum gefällt worden sein, das Baujahr des Bauernhauses.

Bauforscher haben die alten Holzbalken untersucht. Bild: Anja Neuenschwander

Ebenfalls aufbewahrt wurden die meisten der ursprünglichen Möbelstücke: Das Buffet, welches früher in der Gaststube stand und der etwa 1000 Kilogramm schwere Backofen aus der alten Backstube, stehen nun im ehemaligen Stall.

Damit die Verzierungen an der Balustrade des neuen Balkons möglichst authentisch bleiben, wurde eine Originalvorlage zur Hand genommen. So fühlt man sich beim Betreten der Wohnungen in der Zeit hin- und her katapultiert: urchige Balken und alte Holztüren und -verkleidungen mischen sich mit modernen Küchen- und Betonelementen.

Einbetonierte Schuhe und eine alte Tapete

Doch nicht alles konnte erhalten bleiben: Ein paar Wände wurden eingerissen, um die Wohnungen etwas heller und geräumiger zu gestalten. Dabei seien einige merkwürdige Dinge, wie einbetonierte Schuhe oder Katzenskelette zum Vorschein gekommen, erzählt Susanne Paul-Emch. Im alten Schlafzimmer fand man unter einer Wand eine bunte Blumentapete.

Die bunte Blumentapete wurde restauriert ... Bild: Anja Neuenschwander

Ganz unten am Boden war eine Lücke mit Zeitungsfetzen abgedeckt worden, von denen einer das Datum verriet: Die Tapete muss um 1833 aufgezogen worden sein. Sie wurde sorgfältig restauriert und schmückt nach jahrzehntelangem Verstecktsein wieder das Zimmer.

... sie dürfte aus dem Jahr 1833 stammen. Bild: Anja Neuenschwander

Von den drei entstandenen Wohnungen wurde eine bereits bezogen, die anderen beiden stehen noch leer. Sie sind einzugsbereit, um das Haus herum fehlt nur noch der Feinschliff. Hinter dem Haus entsteht eine Terrasse, der alte Steinbrunnen soll wieder aufgestellt werden und das alte Holzschild des Restaurants wird bald an die Zeiten des «Sternen» erinnern.

Dann ist das Projekt nach einem Jahr intensiver Arbeit abgeschlossen. Oder? «Hier hätte noch manch eine Wohnung Platz», meint Susanne Paul-Emch scherzhaft, als sie im – noch – leeren Dachstock über dem Stall steht.

