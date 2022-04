Derendinger Kraftpaket Mirjam von Rohr (20) ist Hyrox-Europameisterin – für ihre grosse Leidenschaft trainiert sie 30 Stunden pro Woche Mit 20 Jahren zählt Mirjam von Rohr bereits zu den besten Athletinnen in ihrem Sport. Die Derendingerin trainiert erfolgreich Crossfit und gewann kürzlich den Europameistertitel in der Fitnesssportart Hyrox. Dafür investiert sie eine Menge. Christoph Krummenacher Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Sie misst gerade einmal 156 Zentimeter. Doch in der 20-jährigen Mirjam von Rohr steckt enorm viel Power. So viel, dass sie bei den Europameisterschaften in der Sportart Hyrox alle anderen Konkurrentinnen in den Schatten stellte.

«Klar, ich mache aufgrund meiner Grösse fünf Schritte, wenn andere drei machen.» Mirjam von Rohr bei der Hyrox-Europameisterschaft in Maastricht. Sportograf

Der Erfolg der Derendingerin ist keineswegs selbstverständlich. Denn: Vor dem EM-Wettkampf vergangenes Wochenende hatte sie erst einmal an einem solchen «Hyrox Fitness Race» teilgenommen. Im Februar dieses Jahres in München – sie gewann bereits dort. Deshalb zählte sie bei der EM zu den Favoritinnen.

Doch kurz vor dem Event im niederländischen Maastricht steckte sich von Rohr mit dem Coronavirus an. Sie wurde zwar rechtzeitig gesund vor dem Wettkampf am vergangenen Samstag. «Ich merkte, dass mir das Atmen nicht so leichtfällt und dass mein Puls schon gleich hoch ging. Ich dachte: Das kann ja lustig werden», erzählt sie nach dem Rennen.

«Ich dachte: Schön, dass du dabei sein kannst»

Deshalb sei sie es langsam angegangen. «Ich sagte mir, ich mache mein Tempo. Ich wusste, dass ich in der ersten Hälfte nicht vorne sein werde. Aber was zählt ist, wer am Schluss zuerst fertig ist.»

Irgendwann habe sie den Überblick verloren, auf welchem Zwischenrang sie sei. Die Konkurrentinnen vorne hatten so viel Abstand, dass sie nicht mehr einzuholen sind, glaubte von Rohr. «Schön, dass du dabei sein kannst, geniesse den Event», habe sie gedacht.

Dann kamen die Disziplinen, die von Rohr besser liegen. Burpees, Rudern, Sandbag Lunges und schliesslich Wall Balls (Was das bedeutet: siehe Box weiter unten). Sie machte praktisch keine Fehler, auch fast keine Pausen mehr. Sie zog ihr Tempo durch – und war schliesslich überrascht, dass sie gewonnen hatte.

65 Kilogramm auf 156 Zentimeter: Mirjam von Rohr aus Derendingen ist Hyrox-Europameisterin 2022. Sportograf

«Vielleicht kam mir zugute, dass ich auch Marathon laufe. Auch da geht es darum, sich seine Kräfte gut einzuteilen.» Zuletzt nahm sie am Luzern Marathon teil und stellte einen Schweizer Rekord in der U20-Kategorie auf. Das ist aber nicht der einzige Sport, den Mirjam von Rohr zusätzlich betreibt.

Ursprünglich begann von Rohr mit Geräteturnen. Für eine Laufbahn im Leistungssport – ihr eigentlicher Traum – war sie jedoch schon zu alt. Trotzdem trainiert sie bis heute regelmässig, schlägt im Gym Center Emme Flickflacks und Salti, turnt am Boden, am Sprung, am Reck, an den Ringen. Sie fährt Velo, über die Ironman-Distanz von 176 Kilometern. Und sie macht viel Lauftrainings: Intervall, Dauerläufe, Sprints.

Zufällig zu Hyrox gekommen

Eigentlich aber schlägt von Rohrs Herz für Crossfit. Diese Fitnesstrainingsmethode verbindet unter anderem Gewichtheben, Sprinten, Eigengewichtsübungen und Turnen. Im Crossfit Öuf in Zuchwil gibt sie Stunden.

In diesem Jahr hat sie alle Schweizer-Crossfit-Vorausscheidungen bei den «Crossfit Open» gewonnen, ist damit quasi die aktuelle Crossfit-Schweizer-Meisterin. Trotz der Möglichkeit, sich für die «Crossfit Games», die Crossfit-Weltmeisterschaft, zu qualifizieren, verzichtete sie wegen der Coronainfektion und der zeitgleichen Hyrox-Europameisterschaft auf weitere Starts.

Mirjam von Rohr ist nicht nur Hyrox-Europameisterin. Im Crossfit ist sie aktuell die beste Schweizerin, europaweit ist sie auf Rang 22, weltweit auf Platz 54 klassiert. Sportograf

Oft wird Hyrox mit Crossfit verglichen. Doch die Sportarten seien unterschiedlich, wie Eishockey und Unihockey, wie von Rohr erklärt. «Hyrox ist viel mehr auf Ausdauer und weniger auf Kraft ausgelegt als Crossfit.»

Fitnesssportart Hyrox Was ist Hyrox? Hyrox ist eine Sportart, bei dem Laufen mit anderen funktionellen Trainingselementen kombiniert wird. Die Athleten messen sich an Indoor-Sport-Events. Der Fokus liegt im Unterschied zu Crossfit auf dem Laufen: Zwischen jeder Übung rennen die Athletinnen einen Kilometer, insgesamt acht Kilometer. Die Übungen sind für alle gleich und die korrekte Ausführung wird von Schiedsrichtern kontrolliert. Hyrox-Wettkämpfe finden auf der ganzen Welt statt, beliebt sind sie vor allem in Deutschland. Welche Übungen gibt es? Ein Hyrox-Wettkampf besteht aus insgesamt acht Kilometern Laufdistanz, zwischen jeder Übung einen Kilometer. Die Übungen funktionieren wie folgt: «SkiErg»: Auf einem Ski-Ergometer muss eine Distanz von 1000 Metern zurückgelegt werden. Die Bewegung ist ähnlich dem klassischen Stil im Langlauf: Man zieht mit beiden Armen an Seilen. «Sled Push»: Ein Schlitten à 125 kg muss über eine Distanz von 2 x 25 Metern geschoben werden. «Sled Pull»: Ein Schlitten à 75 kg muss über 2 x 25 Metern mittels eines Seils gezogen werden. «Burpee Broad Jump»: Eine Kombination aus Burpees (Strecksprung aus der Liegeposition) und Weitsprung über eine Distanz von 80 Metern: Man legt sich flach auf den Bauch, steht auf und springt nach vorne und wiederholt dies so lange, bis die 80 Meter zurückgelegt sind. «Rowing»: Auf einem Ruderergometer muss man eine Distanz von 1000 Metern zurücklegen. «Farmer’s Carry»: Zwei Kettlebells (Gewichte mit Griffen) à je 24 kg müssen über eine Distanz von 200 Metern getragen werden. «Sandbag Lunges»: Mit einem geschulterten Sandsack à 20 kg muss man Ausfallschritte über die Distanz von 100 Metern absolvieren. «Wall Balls»: Aus dem Squad (Hocke) heraus muss man einen Medizinball à 6 kg 100-mal auf eine Höhe von 2,7 Metern an die Wand werfen.

Dass die junge Athletin zum Hyrox kam, war eher Zufall. Bei einem Besuch im Crossfit-Center in Zuchwil im letzten Herbst absolvierte sie einen Hyrox-PFT, einen «physikalischen Fitnesstest». Dabei stellte sie gleich eine Weltbestzeit auf:

«Da habe ich gedacht, das könnte vielleicht etwas für mich sein.»

Sie habe die Übungen gezielt zu trainieren begonnen. Denn im Unterschied zu Crossfit-Wettkämpfen sind beim Hyrox die Disziplinen bekannt.

30 Stunden Training pro Woche

Ihre Trainingspläne schreibt Mirjam von Rohr selbst. Noch gibt es wenige Hyrox-Athleten in der Schweiz. Sie trainiert allein, aber nicht immer. Sie sei viel unterwegs und trainiere sehr vielseitig, mal mit diesen, mal mit jenen. Auch hier kommt ihr entgegen, dass sie viele unterschiedliche Sportarten macht. Insgesamt etwa 30 Stunden pro Woche, vor Wettkämpfen etwas weniger, um den Körper zu schonen.

«Ich kann am Weekend nicht einfach Skifahren oder an ein Geburtstagsfest gehen – aber das ist das, was mich glücklich macht und für mich stimmt.» Mirjam von Rohr trainiert fast täglich für ihre Fitness. Sportograf

Mit dem Crossfit-Coaching verdient sie etwas Geld. Die Preisgelder bei den Wettkämpfen sind bei der Nischensportart vernachlässigbar. Warum also der ganze Aufwand? «Ich bin derzeit sehr glücklich mit dem, was ich tue», sagt von Rohr.

Das war nicht immer so. Sie hatte im Bürgerspital Solothurn eine Ausbildung in der Pflege gemacht. Dort habe sie aber schnell gemerkt, dass es nicht das war, was sie wollte, schloss die Lehre trotzdem ab.

Danach absolvierte sie die Handelsschule, begann nebenher mehr zu trainieren. Schliesslich begann sie Crossfit-Stunden zu geben. «Vielleicht macht mir das alles einmal nicht mehr so viel Spass. Aber was ich jetzt tue, mache ich gerne. Ich habe auch mit Kollegen beim Trainieren eine gute Zeit.»

So funktionieren die «Burpee Broad Jumps», mit welchen die Athletinnen 80 Meter zurücklegen müssen. Youtube/Hyrox

Fokus auf die Hyrox-WM in Las Vegas

Sie wolle keine Vollzeitathletin sein, es würde ihr etwas fehlen, sagt sie. Um dennoch etwas Geld für die Auslagen zu verdienen, sei man auf Sponsoren angewiesen. Derzeit ist von Rohr daher auf der Suche nach Unterstützern.

Dieses Jahr setze sie voll auf Hyrox, die Crossfit-Wettkämpfe lässt sie vorläufig aus. Am Samstag geht sie am Hyrox-Event in Karlsruhe an den Start. Und am 14. Mai fliegt sie nach Las Vegas an die Weltmeisterschaft.

Mirjam von Rohr sucht für WM-Teilnahme nach Sponsoren Auf der Plattform «I Believe In You» sammelt Mirjam von Rohr Unterstützung für ihre Teilnahme an die Hyrox-Weltmeisterschaft am 14. Mai in Las Vegas, USA. Weitere Informationen auf der Projektwebsite.

