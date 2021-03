Derendingen Lebensgefährten erstochen: 58-Jährige steht wegen vorsätzlicher Tötung vor dem Amtsgericht In Derendingen kam es im Dezember 2018 zu einem tödlichen Streit. Dabei starb ein Mann aufgrund von Stichwunden. Seine Lebensgefährtin wurde verhaftet. Die 58-Jährige muss sich am Donnerstag vor dem Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt verantworten. Der Vorwurf: Vorsätzliche Tötung. Joel Dähler 24.03.2021, 19.35 Uhr

Im Einfamilienhaus soll die Frau ihren Mann erstochen haben. TeleM1

Zum Tathergang

Am 8.Dezember 2018 kam in einem Einfamilienhaus in Derendingen zu einer Auseinandersetzung. Ein Mann erlitt dabei mehrere Stichwunden. Kurz darauf wurde die Polizei alarmiert. Trotz Reanimationsbemühungen verstarb der schwer verletzte 57-Jährige noch in der Wohnung. Im Zusammenhang mit dieser Auseinandersetzung wurde die damals 56-jährige Lebenspartnerin des Opfers verhaftet. Die mutmassliche Täterin arbeitete als Spitex-Pflegerin. Die Tatwaffe wurde vor Ort sichergestellt.