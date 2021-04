Das Anfang März noch auf der Kippe stehende Projekt des Sterbehospiz in Derendingen kommt nun definitiv in Fahrt. Der Kirchgemeinderat der Reformierten Kirchgemeinde Wasseramt hat an der Sitzung vom Mittwoch den Startschuss für die Umbauarbeiten am ehemaligen Pfarrhaus in Derendingen gegeben.

29.04.2021, 11.51 Uhr