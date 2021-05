Derendingen Tote Fische: Der Schluchtbach ist verschmutzt Die Meldung erreichte die Kantonspolizei Solothurn am Freitagnachmittag: Das Wasser des Schluchtbachs sei verfärbt und es trieben tote Fische darin. 08.05.2021, 12.03 Uhr

Der Schluchtbach in Derendingen ist verfärbt. KAPO Solothurn

Am Freitagnachmittag ging bei der Alarmzentrale der Kantonspolizei Solothurn die Meldung ein, dass der Schluchtbach in Derendingen verfärbt sei und es darin tote Fische habe. Die Polizei rückte zusammen mit einem Vertreter vom Amt für Umwelt vor Ort aus. Nach ersten Erkenntnissen sei von der dortigen Grossbaustelle Betonwasser in den Bach ausgelaufen, berichtet die Polizei am Samstag in einer Mitteilung.