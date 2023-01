EWD Derendingen: Abmachung mit BKW bleibt geheim

Derendingen Hohe Strompreise: Geheimhaltungspakt zwischen EWD und BKW wird nicht akzeptiert Die Strompreiserhöhung in Derendingen hatte mehrere Vorstösse zur Folge. In einer Stellungnahme zu einem der Vorstösse erklärt der Derendinger Stromversorger EWD, warum die volle Transparenz nicht gewährt werden könne. Urs Byland Jetzt kommentieren 18.01.2023, 05.00 Uhr

Volle Transparenz – die kann die EWD wegen einer vertraglich abgemachten Geheimhaltung nicht gewähren. Bild: Urs Byland

Der letzte Sommer endete für die Derendinger mit einem Schock – dem Strompreisschock. Mit 44,27 Rappen pro Kilowattstunde drohte eine Verdoppelung des bisherigen Tarifs. Anfang November konnte Derendingens EWD Energieversorger etwas Entwarnung geben. Mit dem Anzapfen der Reserven und einem Darlehen konnte ein Rabatt gewährt werden. Der Strompreis 2023 solle noch 33 Rappen pro Kilowattstunde betragen.

Bereits im Oktober lancierte Patrick Friedli eine Interpellation, in der er völlige Transparenz in Sachen Strombeschaffung von Derendingens Energieversorger EWD forderte. «Teile der Bevölkerung sind verzweifelt. Sie wissen nicht, wie sie die höhere Mehrwertsteuer und die steigenden Energiepreise finanzieren sollen», sagt der IT-Fachmann damals. An der folgenden Gemeindeversammlung am 26. Oktober informierte die EWD und kündigte bereits einen Rabatt auf den Aufschlag an.

Das reichte Patrick Friedli nicht. Noch im Vorfeld der Gemeindeversammlung lancierte er eine Motion, mit der er eine Herausgabe der Stromlieferverträge einforderte. Die Motion reichte er auch ein, zog sie aber wieder zurück, weil an dieser Gemeindeversammlung bereits eine weitere Motion eingereicht wurde mit ähnlicher Stossrichtung.

Patrick Friedli lancierte eine Motion. Bild: Hanspeter Bärtschi

Dreispurig unterwegs zur vollständigen Transparenz

Neben der Interpellation und der Motion fuhr der bisher politisch wenig in Erscheinung getretene, aber juristisch gut beratene Friedli noch eine dritte Schiene. Er verlangte bereits am 19. Oktober bei der EWD direkt eine Datenherausgabe aufgrund des Informations- und Datenschutzgesetzes.

Nachdem er bis zur ordentlichen Budgetgemeindeversammlung keine Antwort erhielt, wandte sich Friedli einen Tag später am 6. Dezember mit einem Schlichtungsantrag an die solothurnische Informations- und Datenschutzbehörde.

Bereits kurz vor Weihnachten erhielt Friedli Post von der EWD. Sie schickte ihm in Absprache mit der Informations- und Datenschutzbehörde eine Stellungnahme. In der Stellungnahme erhielt Friedli mit dem EWD-Beschaffungskonzept 2020 sowie einem Papier zur EWD-Beschaffungsstrategie Strom aus dem Jahr 2021 ausführlich Information.

Aber Friedli erhielt auch eine Einschränkung. Dies im Zusammenhang mit der Beschaffung des Stroms, den die EWD bei der BKW einkauft. In ihrer Stellungnahme zum Gesuch um Datenherausgabe schreibt die EWD zum Missfallen von Patrick Friedli, dass die Parteien (EWD; BKW) sich zusicherten, über den Inhalt der Vertragsdokumente und insbesondere über die Preise Stillschweigen zu bewahren. Gegenseitig wird Geheimhaltung zugesichert, die Einsichtnahme durch Dritte verweigert.

Geheimhaltung wird nicht akzeptiert

Die EWD begründet die Geheimhaltung damit, dass die Strombeschaffung eine reine Wettbewerbsaufgabe sei. Die BKW stehe als Dienstleisterin für die Strombeschaffung für Elektrizitätsversorgungsunternehmen (wie die EWD) in Konkurrenz mit anderen Anbietern. Sie sei angewiesen darauf, dass die Bedingungen für die Strombeschaffung und die Preisbildung nicht vom Vertragspartner an Dritte weitergegeben werden.

Damit gibt sich Patrick Friedli aber nicht zufrieden. «Da es sich mit der EWD um eine öffentlich-rechtliche Institution handelt und die EWD faktisch der Derendinger Bevölkerung gehört, kann ich die in der Stellungnahme aufgeführten Argumente nicht gelten lassen.» Er habe die Schlichtungsbehörde angewiesen, das Verfahren weiterzuführen und einen Verhandlungstermin festzusetzen.

Wie es weitergeht Laut Gesetz gibt der oder die Beauftragte eine schriftliche Empfehlung ab, wenn keine Schlichtung erzielt wird. Neben diesem Verfahren vor der Informations- und Datenschutzbehörde ist wie oben erwähnt noch eine Motion hängig, die von der Gemeindeversammlung angenommen wurde. Diese verlangt, dass der Gemeinderat bis im September 2023 aufzeigt, wie er die Organisation der EWD strukturell verändern will, damit sich die Derendinger Strompreise bis spätestens 2025 dem schweizerischen Mittelwert angleichen. Aufgrund dieser Motion wird aktuell in der nächsten Gemeinderatssitzung eine Arbeitsgruppe bestimmt. (uby)

