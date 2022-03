Derendingen: Neues Museum auf dem Emmenhof-Areal

Derendingen Sprung in die Vergangenheit: Auf dem Emmenhof-Areal soll ein Museum entstehen Die Werkstätte der alten Emmenhof-Spinnerei wird aktuell zu einem Museum umgebaut. Der Museumsverein Spinnerei 1863 will sein interaktives Museum Anfang 2023 eröffnen. Enya Kopp Jetzt kommentieren 09.03.2022, 14.00 Uhr

Beat Lüthi freut sich auf die bevorstehende Eröffnung. Hanspeter Bärtschi

Die Schlüssel hängen verstaubt am Brett. Als Zeugen einer Zeit, die längst vergangen scheint. Doch das will der Museumsverein Spinnerei 1863 nun ändern. Die Vereinsmitglieder haben eine Vision im Kopf und sie wollen die Tore der alten Schmiede auf dem Emmenhof-Areal in Derendingen wieder öffnen.