Brocki Derendingen, neues Brockenhaus

Derendingen «Wir sind voll im Trend»: Spielzeug, Kleider, Sportgeräte und Möbel aus zweiter Hand Die neue Blaukreuz-Brocki in Derendingen öffnet am kommenden Samstag die Tore. Die Erträge werden in regionale Projekte investiert. Wie in Bern und Thun sollen später einmal auch Integrationsarbeitsplätze in der Brocki angeboten werden. Susanna Hofer 16.01.2023, 05.00 Uhr

Betriebsleiter Bruno Richner Brocki an der Fabrikstrasse 8 in Derendingen. Susanne Hofer

Am Samstag ist es so weit. Die Blaukreuz-Brocki in Derendingen öffnet. Mit Stolz und sichtlicher Freude führt Leiter Bruno Richner durch zwei Etagen eines Gebäudes im Industrieareal von Derendingen. Hier breiten sich auf 1300 Quadratmetern die Schätze der neuen Blaukreuz-Brocki aus: Ganz vorne die gerade aktuell werdenden Fasnachtsartikel, dann die Kinderkleider, säuberlich geordnet nach Grösse und Art, weiter hinten Kleider für Erwachsene, und so weiter. «Wir sind voll im Trend mit Secondhand, das ist vor allem auch bei jungen, umweltbewussten Leuten gefragt», sagt Richner.

Mit seinem Team arbeitet er seit August daran, die neue Brocki aufzubauen. Fünf Festangestellte und drei Freiwillige gehen zielstrebig durch die Gänge zwischen den Regalen, räumen dort etwas ein und schieben dort etwas herum.

Bald sollen Integrationsarbeitsplätze angeboten werden

In der neuen Brocki gibt es auch fix eine Spielecke für Kinder und eine Sitzecke für müde Kunden, denn die Brocki soll auch ein Begegnungsort sein. «Zudem haben wir einen Pensionierten gefunden, Dani, der für die Kunden überprüft, ob die Elektrogeräte funktionieren und der auch vor Ort kleine Schäden beheben kann.»

Der Geschäftsführer des Blauen Kreuzes Bern-Solothurn-Freiburg, Matthias Zeller, ist gerade vor Ort und räumt Dekoartikel ein. Auch er freut sich auf die Eröffnung: «Wir werden in absehbarer Zeit auch hier in Derendingen, wie bereits in Bern und Thun, Integrationsarbeitsplätze anbieten können.» Diese sind für Suchtbetroffene und andere oft schlecht oder gar nicht integrierte Menschen gedacht.

Der Ertrag geht in regionale Projekte

Der Gewinn der Brocki werde für die Mitfinanzierung der vielen Präventionsangebote des Blauen Kreuzes gegen Alkoholsucht eingesetzt, zum Beispiel für die alkoholfreie Blue-Cocktail-Bar. Das Blaue Kreuz betreibt an der Löwengasse 3 in Solothurn eine Fachstelle für Suchtprävention. «Die Gewinne der Brocki Derendingen kommen damit also direkt der Region zu Gute.» Damit könne man auch etwas zurückgeben.

Bruno Richner führt weiter in die obere Etage. Hier sind auch Möbel gelagert. «Räumungen machen wir auch, aber wir machen erst eine Offerte dafür.» Alle Sachen in der Brocki sind Spenden; man nehme eigentlich fast alles an, ausser sehr grosse Sachen wie Wohnwände oder Doppelbetten, die schwer zu verkaufen seien und halt auch viel Platz bräuchten; oder auch Möbel, die sich kaum ein zweites Mal zusammenbauen liessen.

Einfacher ist es da mit den Büchern, für die man auch jemanden gefunden habe, der sie sinnvoll und sachgerecht sortieren kann. Die Kleider werden übrigens nach Gewicht verkauft, mit einem Kilopreis ja nach Art der Kleider. Ansonsten gibt es fixe Preise. «Mir düe nit märte», sagt Bruno Richner.

