Derendingen sagt Ja zur neuen Pflegeorganisation

Derendingen Die neue Pflegeorganisation Derendingen-Deitingen-Luterbach überzeugte Die Gemeindeversammlung Derendingen genehmigt die Jahresrechnung und sagt Ja zur Gründung der Pflegeorganisation. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 15.06.2022, 14.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Alters-und Pflegeheim Tharad in Derendingen wird Teil der neuen Pflegeorganisation Derendingen-Deitingen-Luterbach. Hanspeter Bärtschi

Vizegemeindepräsident Roger Siegenthaler brachte es in seinem Votum auf den Punkt: «Wir wollen eine Institution für die Zukunft schaffen. Denn in Anbetracht der älter werdenden Bevölkerung, brauchen wir grössere, integrierte Kapazitäten in Pflege und Betreuung.» Gemeindepräsident Roger Spichiger hatte die Vorteile einer gemeinsamen Pflegeorganisation, die ambulante und stationäre Pflege unter ein Dach bringt und Synergien in der Administration beispielsweise in Personalwesen, Informatik und in der Buchhaltung ermöglicht, ausführlich erläutert.

Anfänglich entstünden geringfügige Mehrkosten, die der neue Zweckverband, der die Spitex und das Alters- und Pflegeheim Tharad umfasst, selber tragen könne. Eine wichtige Neuerung seien verbesserte, gleiche Arbeits- und Anstellungsbedingungen für alle Mitarbeitenden, betonte Spichiger.

Ein Stimmbürger befürchtete, dass Derendingen mehr Finanzen aufwenden müsse, und dass die Gemeinde Deitingen der eigentliche Gewinner der Fusion sei. «Entsprechend seiner Bevölkerungszahl trägt Derendingen 53 Prozent der Aufwendungen der neuen Organisation und zahlt wie bisher nur die Pauschale für die Spitexleistungen,» so der Gemeindepräsident. Künftige Investitionen würden von der Delegiertenversammlung des Zweckverbandes beschlossen und dann anteilig von den drei Partnergemeinden getragen.

Mit 3 Gegenstimmen und 1 Enthaltung entschied sich die 35-köpfige Versammlung für Eintreten. Die einzeln behandelten drei Anträge des Gemeinderates zur Bildung der Pflegeorganisation wurden bei 7 respektive 8 Gegenstimmen und wenigen Enthaltungen angenommen. Keine Änderungen gab es bei der Durchsicht der Statuten. Mit der bereits erfolgten Zustimmung in Luterbach und Deitingen kann die gemeinsame Pflegeorganisation zum Jahresbeginn 2023 ihre Arbeit aufnehmen.

Glänzendes Ergebnis

Nach kurzer Einführung durch Kosovare Fetahu-Rrustemi als Ressortverantwortliche Finanzen ging Finanzverwalter Bruno Eberhard ans Werk der Detailpräsentation. Die Jahresrechnung umfasst einen Umsatz von 52,2 Mio. Franken. Der Ertragsüberschuss macht 1,5 Mio. Franken aus. Seine Erläuterung der Besserstellung gegenüber dem Budget, das von einem Umsatz von 41,1 Mio. Franken ausgegangen war, zeigte mehrere Gründe auf: ausserordentliche Einnahmen und die trotz Pandemie viel höheren Steuereinnahmen.

Allein die juristischen Personen brachten 760'000 Franken mehr in die Kasse. Auch die Auflösung von Neubewertungsreserven verbesserte die monetäre Lage. Die Aufblähung der Jahresrechnung um rund 10 Mio. Franken entstand laut Eberhard durch die Bruttoverbuchung der ehemaligen Sozialregion Wasseramt-Süd.

Das Eigenkapital umfasst mit der Zuweisung des Überschusses 6,9 Mio. Franken. Die Nettoinvestitionen beliefen sich auf 4,4 Mio. Franken. Die Spezialfinanzierungen Abwasser (mit gewolltem Aufwandüberschuss), Abfallbeseitigung und Feuerwehr sind gut kapitalisiert. Die Verschuldung pro Kopf der aktuell 6779 Einwohnerinnen und Einwohner beläuft sich auf 4289 Franken. «Diese wird in den nächsten Jahren erheblich zurückgehen», betonte der Finanzverwalter zuversichtlich. Die mit der Jahresrechnung erfreuliche «Vergangenheitsbewältigung» bestätigte das Plenum bei 1 Enthaltung.

Kurzen Prozess gemacht

Was an der Gemeindeversammlung in Deitingen noch für etwas Aufregung gesorgt hatte, liess Roger Spichiger beim Antrag zur Teilrevision der Statuten im Zweckverband Bevölkerungs- und Zivilschutz Aare Süd (VBZAS) gar nicht erst aufkommen. Es seien im vorliegenden Entwurf, dem die Delegierten aus 26 Gemeinden zugestimmt hätten, nur Begrifflichkeiten zu präzisieren, aber inhaltlich seien weder Änderungen noch Anpassungen nötig. Bei 1 Gegenstimme sah das die Versammlung auch so.

Peter Rindlisbacher, Geschäftsführer der Elektrizitäts- und Wasserversorgung Derendingen (EWD), orientierte über den finanziellen Jahresabschluss, interessante Verbrauchszahlen bei Strom und Wasser sowie Aufgaben und Dienstleistungen des zu 100 Prozent der Einwohnergemeinde gehörenden Versorgers.

Die Kostensteigerungen, die durch die augenblickliche Weltlage bedingt seien, würden im laufenden Jahr nur geringfügig weitergegeben. Doch mit der ersten Rechnungsstellung 2023 werde der Verbraucher mit erhöhten Kosten rechnen müssen. Die EWD verfügt über ein Eigenkapital von 15,3 Mio, bei einem Total an Passiven von 21 Mio. Franken. Fürs letzte Jahr schreibt sie einen Verlust von 55'888.53 Franken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen