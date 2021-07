Derendingen Roger Spichiger möchte als authentischer Politiker wahrgenommen werden Roger Spichiger tritt sein Amt als Gemeindepräsident in Derendingen offiziell in der ersten Gemeinderatssitzung am 19. August an. Wie will er sein Amt ausüben und welche Legislaturziele will er verfolgen? Urs Byland und Rahel Meier 17.07.2021, 05.00 Uhr

Worauf freuen Sie sich besonders bei der Ausübung Ihres neuen Amtes?

Roger Spichiger: Bereichernde Begegnungen, vermehrte Kontakte zu den Einwohnern, das Wirken in neuen Aufgabenbereichen und Strukturen, das Bearbeiten neuer Aufgaben und das Entwickeln von Projekten, Derendingen zu repräsentieren und als starke Partnergemeinde in der Region vertreten zu dürfen. Darauf freue ich mich!

Was haben Sie sich für den Amtsbeginn speziell vorgenommen, worauf wollen Sie achten?

Ich möchte, dass der Wechsel im Gemeindepräsidium und im politischen System für die Derendinger Bevölkerung nahtlos vonstatten geht. Der Service Public und die Tagesgeschäfte der Verwaltung sollen weiterlaufen wie bisher. Bei den Mitarbeitern will ich darauf achten, dass der Teamgedanke, der unsere Verwaltung so stark macht, weiterlebt und gedeiht. Es ist mir wichtig, dass ich als authentischer Politiker wahrgenommen werde. Einer, dem Derendingen am Herzen liegt.

Welche Ziele verfolgen sie in der ersten Legislatur?

Ich will das Ressortsystem, welches an der Gemeindeversammlung beschlossen wurde, etablieren und festigen. Die Abläufe innerhalb des neuen Systems, sowie die Schnittstellen zur Gemeindeverwaltung möchte ich optimieren. Zudem habe ich zusammen mit dem Gemeinderat in den vergangenen Legislaturen einige Visionen in den Bereichen Dorfentwicklung, Bildung, Altersfragen, Jugend und Kultur entwickelt. Einige davon würde ich gerne mit den jeweiligen Ressortverantwortlichen versuchen zu verwirklichen.

Wenn Sie sich zum Legislaturstart von einer guten Fee etwas für ihre Gemeinde wünschen dürften – was wäre das?

Ich würde mir wünschen, dass die Pandemie endlich vorübergeht und Derendingen, wie auch die ganze Welt, zur Normalität zurückkehren kann. Ich wünschte mir, dass man den Menschen wieder ins Gesicht sehen und die Hand schütteln kann und ich wünschte mir, dass die gesamte Bevölkerung in Derendingen gesund, glücklich und zufrieden ist.