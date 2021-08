Moderner Neubau für das Museum Enter

Derendingen Neubau des Museums Enter: Rampe erschliesst Parkplatz auf dem Dach Ein Baugesuch zeigt, wie der Neubau des Museums Enter in Derendingen aussehen soll. Urs Byland 05.08.2021, 05.00 Uhr

Geplanter Neubau Museum Enter. Visualisierung: Waldrap GmbH

Vor drei Monaten wussten die Betreiber des Museums Enter in Solothurn noch nicht wirklich, wie der Neubau in Derendingen aussehen soll. Thema war da der finanzielle Beitrag von einer Million Franken des Kantons aus dem Swisslos-Fonds für das Ausstellungsangebot im neuen Museum.

Nun geht es aber rasant vorwärts. Publiziert wurde ein Baugesuch für einen dreistöckigen Neubau, sowie eine Renovation des bestehenden Gebäudes im Gewerbegebiet Längacker in Derendingen. Dort wollen Stiftungspräsident Felix Kunz und Museumsleiterin Violetta Vitacca im Frühling 2023 das Museum am neuen Standort wieder eröffnen. Aktuell ist das Museum auf der Südseite des Hauptbahnhofes Solothurn beheimatet. Bis Ende 2023 muss aber dort das Grundstück geräumt sein.

«Deswegen haben wir einen engen und ambitionierten Terminplan. Eine Zeitreserve haben wir nicht»,

erklärt Kunz. Er hofft auf einen Baustart anfangs 2022.



Keine Unterkellerung, aber Parkplätze auf dem Dach



Für die gesamte Anlage inklusive Neubau, Abbruch Werkhalle beim alten Gebäude, Renovation des alten Gebäudes und Ausstellungseinrichtung beträgt das Budget 14,15 Mio. Franken. «Dieses Budget wollen wir einhalten», bekräftigt Felix Kunz. So wird beispielsweise auf eine Unterkellerung des Neubaus verzichtet. Damit aber die Parkierung funktioniert, wird eine Rampe fast rund um das Gebäude geführt, die das Dach als Parkplatz erschliesst. Insgesamt 100 Parkplätze sind geplant. Weiterer Vorteil der nicht alltäglichen Idee: Der Warenlift muss nicht allzu grosszügig konzipiert werden. Anlieferungen für die oberen Stockwerke können über die Rampe erfolgen.



Lager und Werkstatt sind bereits in Betrieb



Im Neubau in Derendingen entsteht eine interaktive Ausstellung rund um die Technikgeschichte und -zukunft. Auf über 5000 Quadratmetern Fläche soll eine abwechslungsreiche Ausstellung für Jung und Alt entstehen. Academy, Eventraum, Werkstatt, Showlager, Bistro und Shop sorgen für ein breites Angebot – und viele Möglichkeiten für Inszenierungen und Veranstaltungen.



Links der beleuchteten Front zur Gewerbestrasse führt eine Rampe aufs Dach. Rechts ist der Eingang. Visualisierung: Waldrap Gmbh

Die beim alten Gebäude angebaute Werkhalle wird abgebrochen und das bestehende Gebäude auf dem Areal, in dem früher die Forteq AG untergebracht war, wird renoviert. Es dient bereits jetzt als Lager und Werkstatt des Museums Enter.



Verkehrsaufkommen soll Nachbarn kaum stören



Die Nachbarschaft im Gewerbegebiet wurde bereits an einem Anlass vorinformiert. Dabei habe sich gezeigt, dass das Verkehrsaufkommen der Nachbarsbetriebe sich mit dem Verkehrsaufkommen des Museums ergänzt. «Wir haben Montag und Dienstag geschlossen. Den meisten Verkehr werden wir an den Wochenenden und an den Feiertagen generieren, dann also, wenn die Nachbarbetriebe keinen Verkehr haben», beschreibt Felix Kunz das Szenario. Er rechnet mit einem Faktor 5 für das Verkehrsaufkommen wegen dem Museum am Wochenende im Vergleich mit dem Verkehrsaufkommen an einem Arbeitstag.



Eine Wendeltreppe (Doppelhelix) verbindet im Innern des Museums Stockwerke und Dach. Visualisierung: Waldrap Gmbh

Auf dem alten Gebäude soll zudem eine 100 KW-Solaranlage installiert werden, die den Strombedarf des neuen Museums decken wird. Mit der zusätzlichen Nutzung des Grundwassers für die Heizung und Kühlung könne das Museum CO2-neutral betrieben werden, erklärt Felix Kunz.