Derendingen Naturschutzzone Grüttbach in Derendingen: Hier fühlen sich 27 Libellenarten wohl Die Naturschutzzone nahe beim Fussballplatz Derendingen wurde aufgewertet. Zwei Weiher sollen künftig auch in Trockenperioden genügend Wasser führen, damit sich die Amphibien, Libellen und andere Kleinlebewesen wohl fühlen. Rahel Meier 26.08.2021, 05.00 Uhr

Schon seit vielen Jahren kümmert sich der Natur- und Vogelschutzverein Derendingen um die kommunale Naturschutzzone zwischen dem Fussballplatz und dem Grüttbach. Weil die Weiher im Sommer immer häufiger austrockneten, wurde der Verein bei der Gemeinde – der das beinahe eine Hektare grosse Grundstück gehört – vorstellig und bat um Unterstützung bei einer Aufwertung des Gebietes.

Neue Lebensräume schaffen

«Wir haben den Verein in seinen Bestrebungen gerne unterstützt», erklärt Gemeindepräsident Roger Spichiger. In Derendingen sei die Naturschutzzone auch heute noch als «Kreuzkrötenbiotop» bekannt. Kreuzkröten gebe es heute allerdings keine mehr. Dafür sei das Gebiet reich an Libellen. In der Zwischenzeit sind 27 Libellen-Arten dokumentiert. Darunter sind beispielsweise die grosse Königslibelle, der südliche Blaupfeil, die frühe Adonislibelle oder der Vierfleck.

Mit der Aufwertung sollen neue Lebensräume geschaffen werden. Die Idee war es, im nördlichen Teil eine Magerwiese anzusäen und Hecken anzupflanzen. Im südlichen Teil wollte man den bestehenden Weiher, der erst vor wenigen Jahren neu angelegt wurde, behalten und einen zusätzlichen grossen Weiher anlegen. Dazu sollten diverse Kleinstrukturen in Form von Holz- und Steinhaufen kommen.

Man erhofft sich damit Lebensraum für Wiesel, Eidechsen, Zauneidechsen, aber auch Grasfrosch, Erdkröte und Bergmolch zu schaffen.

Weiher muss absolut dicht sein

Es dauerte beinahe zwei Jahre, bis die Baubewilligung erteilt werden konnte. «Es gab diverse Probleme, die wir vorgängig lösen mussten», erklärt Martin Huber (Biologe, BSB Biberist). Die Naturschutzzone liegt über einer alten Deponie. Vor Jahrzehnten wurde an dieser Stelle Strassenabbruchmaterial deponiert. Dazu wird das Gebiet von einer Grundwasserschutzzone S3 überlagert.

«Es darf von unten her nichts in den Weiher sickern»,

so Huber. Darum wurde als erstes ein Nagernetz ausgelegt – wegen des Bibers, der sich in der Zwischenzeit am Grüttbach angesiedelt hatte – dann kam eine deponiesichere Folie darüber, dann ein Vlies, und letztlich wurde das Ganze mit 30 Zentimeter Kies überdeckt. Gespiesen wird der Weiher von Meteorwasser.

Wegen der bestehenden Deponie musste die ursprüngliche Planung, in der ein Weiher mit einem hölzernen Spaziersteg in der Mitte vorgesehen war, umgestossen werden.

«Wir haben jetzt zwei Weiher und eine Beobachtungsplattform für die interessierten Naturliebhaber.»

Die Infotafeln weisen auf die Besonderheiten der Naturschutzzone hin. Hanspeter Bärtschi Der Spazierweg ist viel begangen. Hanspeter Bärtschi Der grosse Weiher wurde neu angelegt. Hanspeter Bärtschi Der kleine Weiher. Hanspeter Bärtschi Von der Plattform aus kann man Vögel beobachten. Hanspeter Bärtschi Von der Plattform aus kann man Vögel beobachten. Hanspeter Bärtschi Dieser Weiher bestand und wurde belassen. Hanspeter Bärtschi Bis die Hecken etwas hermachen dauert es drei bis fünf Jahre. Hanspeter Bärtschi Als erstes wurde ein Gitter eingebaut, damit der Biber sich nicht durcharbeiten kann. zvg So sah es 2019 aus.

Auch im nördlichen Teil passte man die ursprüngliche Planung an. «Wir haben festgestellt, dass die bestehende Magerwiese bereits sehr artenreich ist und man diese einfach so lassen kann», meinte Huber. Die Hecken wurden dann mit Hilfe des Vogel- und Naturschutzvereins angepflanzt. 400 Pflanzen, 19 verschiedene Arten, seien es. Ein grosser Anteil der Pflanzen habe Dornen, das sei gut für den Neuntöter und die Goldammer, die man gerne ansiedeln würde. Bis die Hecke auch für das Auge etwas hermacht, muss man allerdings drei bis fünf Jahre Geduld haben.

Weiterhin landwirtschaftliche Nutzung

Die Wiese ist an einen Landwirt verpachtet, der diese auch weiterhin landwirtschaftlich nützen wird. Weil nicht die Produktion, sondern die Natur Vorrang hat wird das Land als Biodiversitäts-Förderfläche eingestuft und so erhält der Landwirt Beiträge laut der Direktzahlungsverordnung.

Um die Einwohnerinnen und Einwohner über die Massnahmen zu orientieren wurden zwei spezielle Informationstafeln aufgestellt. Die Gemeinde bittet zudem darum, dass die Wege nicht verlassen und Hunde an der Leine geführt werden.

Die Arbeiten kosteten insgesamt 140'000 Franken. 82'500 Franken wurden vom Alpiq Ökofonds übernommen, 25'000 vom kantonalen Natur- und Heimatschutzfonds und 35'600 Franken von der Gemeinde.