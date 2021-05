Derendingen Nach 30 Jahren als Präsident: Jetzt steht für Hugo Brügger die letzte Badisaison an 32 Jahre lang engagierte sich der Derendinger Hugo Brügger im Zweckverband Schwimmbad Eichholz – 30 Jahre davon als Präsident. Jetzt ist Schluss. Rahel Meier 08.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hugo Brügger im Schwimmbad Eichholz. Michel Lüthi

Seit 30 Jahren ist Hugo Brügger Präsident des Zweckverbandes Schwimmbad Eichholz. Nun hat er auf Ende der Legislatur demissioniert und nimmt damit seine letzte Badi-Saison in Angriff. Dass er in den Zweckverband gewählt wurde, war auch ein bisschen Zufall. «1989 wurde ein Aktuar gesucht, da habe ich zugesagt», meint er. Zwei Jahre später übernahm er dann das Präsidium.

Brügger war in all diesen Jahren selbst unzählige Male Gast im Eichholz. Einerseits mit ganzen Schulklassen, denen er als Lehrer das Schwimmen beibrachte, aber auch als Privatperson. «Bei schönem Wetter habe ich es genossen hier zu schwimmen.»

Gemeinschaftswerk von Gemeinden und Industrie

Das Schwimmbad Eichholz wurde 1959 gebaut und wird bis heute von den Gemeinden Biberist, Derendingen, Gerlafingen, Halten, Kriegstetten und Obergerlafingen getragen. Auch wenn viele meinen das Schwimmbad liege in Gerlafingen, ist es auf Derendinger Grund und Boden erbaut worden.

Speziell ist, dass seinerzeit auch die Von Roll AG und die Papierfabrik Biberist an der Erstellung beteiligt waren. Noch heute kommt das Wasser für das Schwimmbad von einer alten Grundwasserfassung der ehemaligen Papierfabrik.

Auch im Vorstand engagierten sich Angestellte aus der Papierfabrik und der von Roll. «Schon von Beginn weg wurden vor allem Fachleute in den Vorstand und vor allem in die Betriebskommission gewählt», so Brügger. Gerade in der Betriebskommission war Fachwissen gefragt. «Diese ist auch heute noch für den ganzen operativen Bereich des Schwimmbades zuständig.» Mittlerweile gebe es allerdings zwei technische Leiter: Einen für den Tiefbau und einen für die ganze Haustechnik.

Wettkampftaugliches Schwimmbecken

Die Fläche des Bades, mit den Schwimmbecken, den Liegeflächen und dem Restaurant , hat sich seit der Erstellung kaum verändert. Trotzdem hat sich gerade in den letzten 30 Jahren viel getan in der Badi.

«Eines vom Wichtigsten ist sicher, dass wir ein neues Schwimmbecken gebaut haben, damit auch offizielle Wettkämpfe ausgetragen werden können.»

Viele Jahre konnte der Schwimmclub Eichholz, der 1961 gegründet worden war, davon profitieren. Noch heute wird jedes Jahr der Eichholz-Cup ausgetragen. Im Eichholz wird zwar immer noch trainiert, der Schwimmclub hat aber in der Zwischenzeit mit zwei anderen Vereinen zu Swim regio Solothurn fusioniert.

Die Wildwasser-Anlage wurde 2017 erstellt.

Hansjörg Sahli

Explizit auf Familien ausgerichtet

«Für uns war immer klar, dass das Eichholz ein Schwimmbad für Familien sein soll». erklärt Hugo Brügger. Deshalb wurde der Bereich für die Kleinsten mit den Planschbecken und den Spielgeräten ausgebaut. Aber auch für die grösseren Kinder gibt es diverse Rutschen und eine Kletteranlage. Die Spielwiese und die Beachvolleyballanlage wird ebenfalls gerne genutzt. Zudem steht den Besucherinnen und Besuchern ein Grill zur Verfügung.

So sieht der Grillplatz aus.

Hansjörg Sahli

Auch der Garderobenbereich wurde neu erstellt und an die heutigen Bedürfnisse angepasst. Seit letztem Jahr gibt es auch einen offenen Bücherschrank im Bad. Aus dem Kiosk in dem zu Beginn nur Kleinigkeiten verkauft wurde, ist ein Restaurant geworden, das das Schwimmbad selbst bewirtschaftet und das dem Zweckverband auch ein bisschen Geld in die Kasse spült.

Seit einem Jahr gibt es zudem direkt neben dem Schwimmbad einen Standplatz für Camper. «Der ist bereits sehr gut besucht», so Brügger.

Der Stellplatz für Camper.

Michel Lüthi

Schwimmbad hat ein treues Stammpublikum

Das Konzept stimmt offenbar. «Es gab Jahre da hatten wir um die 100'000 Besucher pro Saison», erinnert sich Brügger. «Jetzt sind es normalerweise zwischen 50'000 und 70'000.» Die Besucher würden sich heutzutage auf mehr Schwimmbäder verteilen. Die Freibäder in Koppigen, Wangen an der Aare, und Zuchwil seien nach dem Eichholz gebaut wurden.

Rund 40 Prozent der Besucherinnen und Besucher der Badi Eichholz würden normalerweise ein Abonnement lösen. «Die meisten Abis verkaufen wir im Mai», so Brügger. Sei das Wetter im Mai schlecht, dann nehme die Zahl der Abos ab und die Zahl der Einzeleintritte zu. «Wir haben viele Stammgäste, die seit Jahrzehnten hierher kommen. Sie sitzen immer am selben Platz und sie schwimmen zur selben Zeit.»

Froh ist Hugo Brügger, dass es im Eichholz in all den Jahren in denen er das Präsidium innehatte, nie einen schweren Unfall gab. «Insektenstiche werden oft verarztet und einmal ist eine Besucherin in der Dusche ausgeglitten und hat sich das Handgelenk gebrochen.»

Schutzkonzept ermöglicht Eröffnung

Das Eichholz ist auch Arbeitgeber. Drei Badmeister sind fest angestellt, sie arbeiten im Winter im Werkhof der Gemeinde. Dazu kommen sechs Saisonangestellte und rund 15 Aushilfen. «An ganz heissen Tagen, mit viel betrieb, haben wir zudem häufig auch zusätzliche Hilfe für die Aufsicht am Beckenrand.» Die Minigolfanlage sei dem Schwimmbad zwar angegliedert, werde aber separat abgerechnet.

Dank dem grossen Areal kann das Eichholz gut in die neue Badesaison starten. «Wir dürfen mit den geltenden Corona-Beschränkungen 1700 Besucher hereinlassen. In den Schwimmbecken ist die Anzahl der Schwimmenden ebenfalls beschränkt.»

Schwimmbäder in der Region: Eröffnungen am Samstag und Donnerstag Am Samstag startet das Schwimmbad Eichholz in die neue Badesaison. Auch das Schwimmbad in Mühledorf ist ab Samstag geöffnet. In Zuchwil und in Messen öffnen die Freibäder am 13. Mai. Das Strandbad am Burgäschisee ist theoretisch schon seit März offen, weil der Kiosk für Take-Away geöffnet ist. Ab Samstag macht das Strandbad aber offiziell auf und beginnt die Badesaison. (rm)