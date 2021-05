Derendingen Munteres Gewusel rennender Kinder: Orientierungslauf im Dauerregen Rund um das Schulhaus Steinmatt in Derendingen fand ein Schul-OL statt. Einer der wenigen Schulanlässe, die noch durchgeführt werden konnten. Rahel Meier 09.05.2021, 14.00 Uhr

OL an den Schulen Derendingen. Hans Peter Schläfli

Gut verpackt in ihre Wintermäntel rannten die Kinder am Donnerstag im Dauerregen in einem auf den ersten Blick chaotisch wirkenden Gewusel kreuz und quer rund um das Derendinger Schulhaus Steinmatt.