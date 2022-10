Derendingen Mehr Fläche, Parkplätze und ein Untergeschoss: In den Neubau des Museums Enter werden nochmals sechs Millionen Franken investiert Das künftige Museum Technikwelt Enter ist bereits in Bau und hat in der Zwischenzeit einige wesentliche Änderungen erfahren. Das Projektbudget rechnete bisher mit einem Aufwand von 14,15 Millionen Franken. Neu sind sechs Millionen Franken dazugekommen. Urs Byland Jetzt kommentieren 17.10.2022, 14.19 Uhr

Der Neubau für das Museum Technikwelt Enter in Derendingen erhält zusätzlich ein Untergeschoss und damit mehr Museumsfläche. Zvg

In Derendingen, im Längacker, wird bereits eifrig am Neubau für das Museum Enter gebaut. Dieses hat in der Zwischenzeit noch wesentliche bauliche Änderungen erfahren. Der Regierungsrat hatte im letzten Jahr einen Beitrag von einer Million Franken aus dem Swisslos-Fonds für den Ausstellungsbetrieb gesprochen und diesen nun bestätigt.

Am Betrieb ändert sich nichts, weshalb es auch beim Beitrag von einer Million Franken bleibt. Aber der Neubau erhält neu ein Untergeschoss und damit mehr Fläche. «Sondierungen haben gezeigt, dass die Abstützung des Neubaus mit Pfeilern fast gleich viel kosten würde wie ein Untergeschoss», erklärt Museumsleiterin Violetta Vitacca.

Ursprünglich sollte in den beiden bereits bestehenden Gebäudeteilen Archiv, Showlager, Werkstatt und Elektronik-Shop untergebracht werden. Neu soll der gesamte Museumsbetrieb ohne Verbindungstrakt zu den bestehenden Gebäuden im Neubauprojekt untergebracht werden.

Die Rahmenaktivitäten des Museumsbetriebes finden neu im Untergeschoss Platz. Das Museum wiederum ist sinnbildlich wie eine Piazza organisiert. Dazu gehört neben dem Museum der Bereich Academy sowie einen Shop-, Bistro-, Kassen- und Eventbereich. Die Parkierung findet auf dem Dach des Neubaus statt.

Namensänderung ist ebenfalls geplant

Violetta Vitacca, Museumsleiter. Zvg

Insgesamt verfügt das Museum durch die Erweiterung des Neubaus über mehr Fläche, welche teilweise vermietet werden soll. Im Neubau können Oldtimerparkplätze und Büroräumlichkeiten gemietet werden und im Altbau hat es noch Platz für Gewerbe, Startups oder Dienstleistungsbetriebe. «Wie der Sport muss sich auch das Museum teilweise über Rahmennutzungen finanzieren», zieht die Museumsleiterin einen Vergleich.

Das Projektbudget rechnete bisher mit einem Aufwand von 14,15 Millionen Franken. Neu sind sechs Millionen Franken dazugekommen. Kosten wird das Museum insgesamt 20,16 Millionen Franken, davon entfallen rund 14,6 Millionen Franken auf den Grundstückkauf und den Neubau. Die baulichen Veränderungen (Baukörper, Parkierung und Bau Untergeschoss) haben zu erhöhten Baukosten geführt.

Für die Bereiche Ausstellung und Vermittlung werden Kosten in der Höhe von 5,36 Millionen Franken veranschlagt. Zusätzlich sind Aufwendungen für die Ausstellung der Sammlung des Gutenbergmuseums in der Höhe von 200’000 Franken budgetiert. Die Neukonzeption der Ausstellung Gutenberg ist nicht Teil des bisherigen Ausstellungsbudgets und wird mit einem separaten Fundraising finanziert.

Das Gutenberg-Museum wird Teil des neuen Museums in Derendingen. Zvg

Und noch eine gewichtige Änderung. Aus dem Museum enter.ch wird die «Technikwelt Enter». Der Museumsbetrieb in Solothurn endet am 31. Mai im nächsten Jahr. Bereits im Herbst soll dann das neue Museum Technikwelt Enter in Derendingen eröffnet werden.

Vielfalt im neuen Museum Technikwelt Enter Im Museum Technikwelt Enter wird die Dauerausstellung in fünf Themen- und Ausstellungsbereichen einen Überblick über die Entwicklungsgeschichte der Computer und Unterhaltungselektronik mit besonderem Fokus auf Objekte aus der Region Solothurn und dem Mittelland geben. Die Museumstätigkeit umfasst neben der Sammlungspflege und der Dauerausstellung auch Sonderausstellungen und ein Vermittlungsprogramm (Führungen, Workshops und Veranstaltungen, auch für Schulen). Sammlungsschwerpunkte sind Objekte aus dem Raum Solothurn (z.B. Autophon, Scintilla, Borer, Ghielmetti, Scrib, Bobs, Biennophone etc.) sowie aus der ganzen Schweiz (z.B. Revox, Recis, Hasler etc.), dem benachbarten Ausland, den USA und Russland. Das aktualisierte Projekt erfährt mit zusätzlichen Sammlungen und Ausstellungen auch inhaltlich eine Erweiterung, etwa durch die Sammlung des Gutenbergmuseums Freiburg oder Fahrzeugsammlungen (Oldtimer und Spezialfahrzeuge). Mit der sogenannten Academy soll das technische Verständnis und Wissen für die Digitalisierung in Kursen, Schulungen und Workshops mit Experimenten, Laborversuchen und Simulationen erlebnisorientiert gefördert werden. Ziel der Academy ist auch die Motivation Jugendlicher zu fördern und einen Beitrag zur Sicherung der Fachkräfte für die schweizerische Industrie zu leisten.

