Derendingen Kuno Tschumi ist offen für alles Neue, das nach der Pensionierung noch so kommt Kuno Tschumi übergibt eine prosperierende Gemeinde. Derendingen ist mit den neuen Strukturen gut aufgestellt. Rahel Meier 17.07.2021, 05.00 Uhr

Kuno Tschumi und sein Nachfolger Roger Spichiger im Zentrumsbau Derendingen Mitte. Michel Lüthi

Knapp 16 Jahre lang war Kuno Tschumi Gemeindepräsident in Derendingen. Regelmässig hat er die Einwohnerinnen und Einwohner mit seinen Hirtenbriefen über das Neuste aus der Gemeinde informiert.

«Eigentlich war ich weniger der Hirte, als eher der Hirtenhund, der versucht hat alle Schäfchen zusammenhalten, damit es ihnen in Derendingen gut geht»,

meint er lachend während eines Gespräches.

Am Wahlsonntag im Jahr 2005: Kuno Tschumi und seine Familie. Peter Gerber Amtsantritt im Januar 2016. Hanspeter Bärtschi Im Gespräch mit Walter Weber, Ex-Ständerat. Hanspeter Bärtschi Und gleich nochmals mit Walter Weber. Hansjörg Sahli Tag der offenen Türe in der umgebauten Gemeindeverwaltung. Urs Lindt Ansiedlung von Global Warehouse im Wissensteinfeld. Hanspeter Bärtschi Ansiedlung von Global Warehouse im Wissensteinfeld. Rahel Meier Ansiedlung von Global Warehouse im Wissensteinfeld. Hansjörg Sahli Start zu den Hochwasserschutzarbeiten entlang der Emme. Peter Gerber Spatenstich für den Zentrumsneubau Derendingen Mitte. Hanspeter Bärtschi Spatenstich für die Überbauung Silbergarten. Michel Lüthi

Anfang Monat ist Tschumi 70 Jahre alt geworden. «Eigentlich macht mir meine Arbeit immer noch Freude», erklärt er. Aber er habe gelernt mehr auf seine Gesundheit zu achten und zudem werde der Gemeinderat auf die neue Legislatur hin neu organisiert. Der Zeitpunkt, sich zurückzuziehen, sei deshalb richtig.

Sach- statt Parteipolitik

Kuno Tschumi ist zwar ein Freisinniger, aber Parteigeplänkel ist ihm zuwider und wenn er es für richtig hält, dann stimmt er auch gegen seine Partei. Nachdem er 2005 als Gemeindepräsident gewählt wurde, hat er als erstes das Gespräch mit allen Derendinger Parteien gesucht. «Ich war früher auch schon für acht Jahre im Gemeinderat, aber zu diesem Zeitpunkt war ich schon länger nicht mehr politisch aktiv. Ich wusste, dass es in Derendingen nicht rund läuft. Aber ich wusste nicht, woran es liegt.»

Das Wichtigste war für Tschumi, dass man künftig sachlich miteinander umgeht und dass alle Parteien sich auf Ziele fokussieren, die man gemeinsam in einem Workshop definiert hat.

«Gemeinsam haben wir das geschafft und damit das Dorf in diesen Jahren vorwärts gebracht»,

sagt Tschumi heute.

Zwei Mal alles auf den Kopf gestellt

Kuno Tschumi ist ein stiller Schaffer. Poltern ist nicht seine Art. Er vermittelt lieber. Und genau so hat er zwei Mal die Organisation in der Gemeindeverwaltung und auch die politische Organisation komplett auf den Kopf gestellt.

Vor etwas mehr als zehn Jahren fand die erste Umstrukturierung in der Verwaltung statt. Nach der Pensionierung des damaligen Gemeindeschreibers wurden die Arbeiten intern teilweise neu verteilt. Zentral war, dass im Parterre der Gemeindeverwaltung ein sogenanntes Frontoffice eingerichtet wurde. «Dort werden seither alle Einwohnerinnen und Einwohner empfangen. So läuft niemand mehr einfach im Haus herum. Und wer nicht am Schalter arbeitet kann sich im Backoffice voll auf seine Arbeit konzentrieren.»

Leitung für die Verwaltung und Personalverantwortliche

Und eben erst wurden die Strukturen wieder angepasst. Mit der Einführung des Ressortsystems im Gemeinderat soll der Gemeindepräsident künftig entlastet werden. «Ich habe gemerkt, dass zu viele Sachen bei mir zusammenlaufen und sich ein Stau entwickelt hat.» Ähnlich ging es der Verwaltungsleiterin.

Neu gibt es in Derendingen deshalb einen Leiter zentrale Dienste, der zugleich Verwaltungsleiter ist, und erstmals eine Personalverantwortliche. «Schon jetzt ist zu spüren, wie sich diese beiden Stellen positiv auf den Arbeitsalltag auswirken», erklärt Tschumi.

Obwohl Derendingen in den letzten 15 Jahren um rund 800 Einwohner gewachsen ist, wurde das Personal in der Gemeindeverwaltung nicht merklich aufgestockt. «Vor allem in der Bauverwaltung mussten wir mehr Personal haben und der Sozialdienst ist ebenfalls gewachsen.»

Immer zum Wohl der Gemeinden

2009: Der VSEG reicht im Steinhof eine Initiative zur Lehrerbesoldung ein, mit dabei auch VSEG-Präsident Kuno Tschumi. Urs Lindt 2010: Verleihung des Sozialpreises, Kuno Tschumi sitzt von Amtes wegen in der Jury. Hansjörg Sahli Schliessung der Papierfabrik 2011: Die Gemeindepräsidenten aus Gerlafingen, Biberist und Derendingen unterstützen die Demo dagegen. Felix Gerber Fusion Top 5. Andreas Kaufmann Übergabe des Präsidiums des VSEG an Roger Siegenthaler. Hanspeter Bärtschi Kantonsrat Kuno Tschumi. Hanspeter Bärtschi Im Einsatz gegen das Energiegesetz. Hanspeter Bärtschi

Neben seiner Arbeit als Gemeindepräsident hat sich Kuno Tschumi vor allem als Präsident des VSEG (Verband Solothurner Einwohnergemeinden) engagiert. Auch als Kantonsrat hat er vor allem als Gemeindevertreter politisiert. Noch heute ist er im Beirat der AEK.

Als der Heimatschutz den Neubau der Gondelbahn auf den Weissenstein blockierte, war Tschumi einer der ersten, der reagierte.

«Wir haben uns damals geweigert, den allseits bekannten Schoggitaler zu verkaufen.»

Immerhin hat er mit dem Heimatschutz wieder Frieden geschlossen, als sich dieser zugunsten der Bewohner des Elsässli einsetzte, als bekannt wurde, dass diese in einem Quartier mit belasteten Böden wohnen und diese sanieren müssen.

Die Liste all dessen, was Kuno Tschumi als Gemeindepräsident mitgeprägt oder miterlebt hat ist lang und nicht abschliessend: Zentral war die Entwicklung des Zentrums, vor allem Derendingen Mitte. Dazu gehören weiter beispielsweise die markanten baulichen Veränderungen entlang der beiden Hauptachsen im Dorf, die Veränderung im Emmenhof; die Ansiedlung der Firma Steinhoff auf dem Wissensteinfeld, die Einführung der Schulleitungen, der Blockzeiten und der Schulsozialarbeit im Schulbereich. An den Fusionsgespräche der Top 5 hat Tschumi ebenfalls aktiv teilgenommen. Als letztes ist sicher auch noch die Zusammenführung der Sozialdienste im Wasseramt zu nennen.

Die Menschen sind Kuno Tschumi wichtig

Kuno Tschumi hat sich in all diesen Jahren auch immer Zeit genommen, an Veranstaltungen oder Festen im Dorf teilzuhaben. Nicht weil er das als seine Pflicht ansah, sondern weil ihm die Vereine und die Menschen im Dorf am Herzen liegen.

Gemeinsame 1. August-Feier mit Biberist und Zuchwil auf dem Bleichenberg. Kuno Tschumi tritt als Redner auf, plaudert dabei aber auch mit der Bevölkerung. Hanspeter Bärtschi Drei Gewerbeausstellungen gab es während Tschumis Amtszeit. Hier ein Bild der Ausstellung bei Global Warehouse. Hanspeter Bärtschi Nordwestschweizerisches Jodlerfest in Derendingen mit OK-Vizepräsident Kuno Tschumi. Hanspeter Bärtschi Nordwestschweizerisches Jodlerfest in Derendingen mit OK-Vizepräsident Kuno Tschumi und seiner Ehefrau Petra. Hanspeter Bärtschi Nordwestschweizerisches Jodlerfest in Derendingen mit OK-Vizepräsident Kuno Tschumi. SZ Nordwestschweizerisches Jodlerfest in Derendingen mit OK-Vizepräsident Kuno Tschumi, rechts neben ihm Roger Spichiger, sein Nachfolger im Gemeindepräsidium. SZ Kuno Tschumi: Immer für einen Scherz zu haben. Auch für einen 1. April-Scherz. Hanspeter Bärtschi Am Strassenfest mit Ehefrau Petra. Hansjörg Sahli Eröffnung der Veloroute durch das Wasseramt, Kuno Tschumi mit Regierungsrat Roland Fürst. Hansjörg Sahli Der musikalische Kuno Tschumi verabschiedet den langjährigen Finanzverwalter Peter Weibel an dessen letzter Gemeindeversammlung. Hanspeter Bärtschi Die Vereine liegen Tschumi am Herzen: Hier im Einsatz für den Fussballclub. Hanspeter Schläfli Der letzte Hilari. zvg Videodreh für die Eröffnung von Derendingen Mitte. Thomas Ulrich

Dabei blieb er auch gerne mal sitzen und plauderte. In guter Erinnerung ist vielen das Nordwestschweizerische Jodlerfest geblieben, von dem OK-Vizepräsident Tschumi mehr als einmal erst in den frühen Morgenstunden nach Hause ging. Gleiches gilt für den Wasserämter Musiktag.

Aber auch an den Gewerbeausstellungen, den Turnervorführungen, am Hilari, der Bundesfeier oder an Konzerten war Tschumi – oft in Begleitung seiner Frau Petra – präsent.

Einfach mal wieder sich selber sein

Und was macht Kuno Tschumi ab dem 1. September? «An diesem Tag werde ich zuerst einmal gemütlich ausschlafen.» Spass beiseite. Tschumi hat, wie er selbst sagt, keine Pläne. Sicher werde er seine schmerzende Hüfte operieren müssen. Ansonsten werde er ein paar Wochen ganz einfach nichts tun. Loslassen, von Tempo 100 auf 0 zugehen.

«Ich war viele Jahre fremdgesteuert, bin frühmorgens aufgestanden und spät wieder ins Bett gekommen. Ich denke, dass ich mich zuerst selbst wieder finden muss.»

Kuno Tschumi freut sich vor allem auch, dass er mehr Zeit für seine Familie mit den Enkelkindern, aber auch die Musik und den Garten hat. «Meine Familie musste häufig auf mich verzichten», meint er selbstkritisch.

Und zu seinen künftigen Tätigkeiten: «Ich bin immer noch Notar und könnte als solcher arbeiten. Oder Gemeinden beraten.» Erste Anfragen habe er aber bisher abgelehnt.