Derendingen: Kollision zwischen zwei Autos

Auf der Luzernstrasse in Derendingen hat sich am Samstagabend eine Kollision zwischen zwei Autos ereignet. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei vor Ort feststellte, hat einer der beteiligten Fahrzeuglenker sein Auto in alkoholisiertem Zustand gelenkt. Dem Fehlbaren wurde der Führerausweis abgenommen.

03.04.2022, 13.57 Uhr