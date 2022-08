Zweites Buch von Ernst «Änggu» Staub aus Derendingen

Derendingen Ernst «Änggu» Staub blickt einmal mehr auf sein Leben zurück und fragt sich: «Ischs öppe so gsi?» Der Derendinger bringt sein zweites Buch im Selbstverlag unter die Leute: Lebenserinnerungen und Gedanken zu Aktuellem in Versform. Urs Byland Jetzt kommentieren 23.08.2022, 17.00 Uhr

Ernst Staub mit seinem neuen Buch bei sich zuhause am Eschenweg 1 in Derendingen. Bruno Kissling

Kaum zwei Jahre nach seiner letzten Tat hat Ernst Staub es schon wieder getan. Der 81-jährige ehemalige Papeteriebesitzer und Künstler aus Derendingen hat unter seinem Künstlernamen «Änggu» ein dickes Buch mit Mundartversen gefüllt.

Es ist Nummer 2 seiner Bücher im Selbstverlag. Eigentlich hat er bereits fünf solche Bücher verfasst, die er aber nur in wenigen Exemplaren für seine Familie herstellte. Die beiden Bücher, die er dem grösseren Publikum anbietet, hat er mit Texten aus seinen fünf Werken zusammengestellt. Alle Bücher haben ein quadratisches Format und gegen 200 Seiten.

Das Vorwort lädt – normalerweise – zum Lesen ein

Mit einem verschmitzten Lachen drückt er einem das Buch, das von A bis Z, von den Texten und Bildern bis zum Umschlag und Bindung, von ihm selber angefertigt wurde, in die Hand. Nur um einige Wochen später nochmals aufzutauchen, um die verbesserten Ausgabe nachzureichen. Wohlgemerkt: die dicken Bücher kann man nicht einfach im Buchladen kaufen. Man muss sie bei Staub bestellen, und er stellt sie dann her.

Dieses Mal hat «Änggu» nicht etwa getitelt «Öppe so ischs gsi …» wie beim ersten Werk. Das zweite Buch läuft unter dem Titel «Ischs öppe so gsi?» und startet mit dem Vers: Sötts zume rächte vorwort länge / müesst’ mi gwüss e chly aaschtränghe. / Ha drum dänkt, i lohs lo si, / im auter chrampfe isch verby. / Es würd jo ou nid vüu meh bringe, / s’chunnt no gnue gfotz wyter hinge.

Der Goldring verwandelt sich in einen Teppich

Wer so schön und flüssig reimt und dabei mit Selbsterkenntnis nicht geizt, hat’s wohl verdient, dass man sich für ihn etwas Zeit nimmt. Erinnerungen an die Jugend, etwa «Wäutreis» 1946 an Thunersee ins Ferienchalet, oder «Der letscht tango», der Tanzkurs 1958, werden abgelöst von aktuellen Themen, «Gugle» etwa oder «Anglizismen».

«Änggu» hat zu vielem einen Vers gedichtet, obwohl Erika finde: «Wi ni schryb’ sig nid so glunge.» Er meint: «S’dunkt mi zwar, es bass zur zyt, / chritzle wies eim grad so lyt.» Erika, seine Frau, das Zusammenleben im Alter, Ungeschicklichkeiten und Unvermögen, vieles hat Platz ins Ernst Staubs Reimen.

Er zwängt Alltagssituationen in kurze Zeilen. Zerbrochenes Geschirr oder den vergessenen Hochzeitstag etwa, den Fernsehabend mit Pepe Lienhard oder die Hochzeit von Prinz Harry mit «Mägn», die ihn an ein Geschenk erinnere, das er seiner Frau vor über 50 Jahren machte. Der goldene Ring ist schon längst eingeschmolzen und schmückt als Teppich die Stube.

Mit einer Prise Humor dem Ende entgegen

Vieles passiert auf dieser Welt, das «Änggu» gefällt und das er in kleinen Geschichten verewigt. Meist mit einer Prise Humor. Dazu gehört natürlich auch das «Wirus», das über Jahre wütete und «Änggu» zu Gedankensprüngen verhalf. Dass am Ende Gedanken zum eigenen Ende in den Vordergrund rücken, sei «Änggu» verziehen. In seinem Alter, so seine Feststellung im Buch, bleibt ihm nicht mehr viel: «D’zuekunft isch haut gliich ­verby.»

Vom ersten Buch hat Ernst «Änggu» Staub bereits 170 Stück verkaufen können. Literatur seien seine Bücher im Derendinger Dialekt aber nicht. Entsprechende Anfragen wurden vom Kanton abschlägig beantwortet. Er nimmts mit einem Schulterzucken. «Dann muss es wohl so sein.»

Biografisches Der gelernte Buchdrucker Ernst Staub hat neben dem Betrieb seiner Papeterie Papierhof künstlerisch zu arbeiten begonnen. Eine erste Ausstellung des 1940 in Ochlenberg Geborenen fand 1979 in Balsthal statt. Der 81-jährige «Änggu» Ernst Staub schreibt auch seit zirka 16 Jahren. Seit vier, fünf Jahren ist er nur noch als Autor unterwegs. Er begann damit nach seiner Pension. Dabei hilft ihm sein enormes Gedächtnis. Man liest die Texte gerne, weil sie von Menschen, oft von ihm und seiner Familie erzählen.

