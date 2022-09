Derendingen Ein Zerwürfnis mit fatalen Folgen: Wieso ein 10-Jähriger nicht mehr leben wollte Miserable Stimmung, Angestellte am Anschlag und der Suizidversuch eines 10-Jährigen: Das Böglihuus in Derendingen steckte monatelang in Schwierigkeiten. Die Recherche. Urs Byland Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Illustration: Oliver Marx

Am 19. August 2021 will Simon* sich das Leben nehmen. Er versucht auf die Strasse vor ein Auto zu springen und kann im letzten Moment zurückgehalten werden.

Glücklicherweise ist dem zehnjährigen Simon nichts passiert. Aber: Wie konnte es soweit kommen? Warum wurde er von seiner Bezugsperson getrennt? Warum fühlte er sich alleine und hilflos?

Simon lebte, seit er vier Jahre alt war, mit seinen Geschwistern im Böglihuus, einer Kleininstitution in Derendingen, die Kindern mit belasteten familiären Situationen Heimat bieten soll. Simons Eltern konnten sich nicht gut genug um ihn und seine Geschwister kümmern. So wurde über die Jahre hinweg das Böglihuus zu seiner Heimat. Aber das Böglihuus konnte diese Heimat nicht mehr bieten, als es zwischen dem Team und dem Leiter der Institution massiv zu kriseln begann.

Wie wurde diese Krise gelöst? Vom Team beanstandete Missstände seien von der Leitung nicht angepackt und behoben worden, erklären ehemalige Teammitglieder. Heute arbeitet kein Teammitglied mehr von damals im Böglihuus. Drei Personen wurde direkt gekündigt, zwei kamen nach Krankheit nicht mehr zurück, eine Mitarbeitende suchte sich einen neuen Ausbildungsplatz, eine Mitarbeiterin wurde schwanger und kam auch nicht mehr.

Die Gekündigten haben die Kündigungen angefochten, aber nach den Schlichtungsverhandlungen in diesem Jahr die Verfahren abgebrochen, um nicht im Fall einer Niederlage hohe Anwaltskosten der Gegenpartei zahlen zu müssen

2017–2020: Eine verhängnisvolle ­Entwicklung

Laut Berichten von ehemaligen Teammitgliedern beginnt 2017 eine verhängnisvolle Entwicklung. Die Konfliktlinie verläuft zwischen dem Leiter des Böglihuus und dem Mitarbeiterteam. «Es kam immer wieder zu Differenzen und Auseinandersetzungen. Ich konnte das wegstecken, obwohl ich manchmal weinend nach Hause gelaufen bin», erklärt Mitarbeiterin B*. Sie beschreibt den Bereichsleiter als narzisstisch veranlagt. Immer wieder habe er seine Macht missbraucht.

2020 konnte Mitarbeiterin A*, Bezugsperson von Simon und an Wochenenden und in den Ferien zusammen mit ihrem Mann auch Entlastungsfamilie für ihn und seine Geschwister, wegen einer Operation ein halbes Jahr nicht arbeiten. Als sie im Dezember 2020 ins Böglihuus zurückkommt, nimmt sie eine schlechte Stimmung wahr. Ihr Bezugskind Simon habe mehrmals angedroht, sich umzubringen.

Wie darauf reagiert werden sollte, darüber gingen die Meinungen zwischen dem Betreuungsteam und der Leitung diametral auseinander. Die Leitung setzte auf Medikamente, die vom Team trotz Unbehagen verabreicht wurden. Ein Mitglied des damaligen Teams sagt:

«Die Leitung war der Meinung, es sei eine Phase. Das Team hat das anders gesehen und begann offen, die Leitung zu kritisieren.»

Seit Sommer 2016 sei bei Simon mit Medikamenten jongliert worden. «Wir haben das als Team angesprochen, aber es geschah nichts von Seiten der Leitung.»

Februar 2021: Die Lage im Böglihuus spitzt sich immer mehr zu

Im Februar 2021 kam es zu einer Aussprache mit dem Leiter. «Bis zu diesem Zeitpunkt gab es kein klärendes Gespräch wegen Simon», erklärt eine Mitarbeitende. «Von da an ging es nur noch bergab», so Mitarbeiterin A. Ihr Bezugskind Simon hätte eigentlich schon lange nicht mehr ins Böglihuus gehört, sondern in eine spezialisierte Klinik. Das Team stand hinter diesem Entscheid, weil der Junge drohte, sich das Leben zu nehmen.

Simon wurde dann doch noch in einer spezialisierten Klinik behandelt. Drei Wochen lang hat Mitarbeiterin A. neben ihrer Arbeit auch noch das Kind in Bern besucht. Sie wandte sich daraufhin an die Geschäftsführung. Sie könne nicht die ganze Verantwortung für das Kind übernehmen. Diese bestand darauf, dass sie als Bezugsperson diese Verantwortung übernehmen müsse.

Anfangs Juni 2021 wird bekannt, dass der Leiter das Böglihuus verlassen wird. «Damals war das Böglihuus in einem desolaten Zustand», erklärt Mitarbeiterin A. Sie verlangte von der Geschäftsführerin eine Aussprache, denn für eine neue Leitung sei ein Team in diesem Zustand eine zu grosse Hypothek. Die Geschäftsführerin habe sich dies zu Herzen genommen, eine Supervisionssitzung angekündigt und am Telefon, so Mitarbeiterin A., über den früheren Leiter geschimpft.

Juni 2021: «Was im Abfall ist, darüber wird nicht mehr gesprochen»

Die angekündigte Supervisionssitzung im Juni 2021 wurde von der Geschäftsführerin mit den Worten eröffnet, dass diese vertraulich sei. Jeder soll sagen, was im Zusammenhang mit dem Bereichsleiter vorgefallen ist. Alles werde symbolisch in einen Abfallsack geworfen. Ein Abfallsack sei sogar zu diesem Zweck auch in der Mitte ausgelegt worden.

Jeder erhielt Zettel und schrieb auf, was er sagte, und warf den Zettel in den Abfallsack. «Was im Abfall ist, darüber wird nicht mehr gesprochen», habe die Geschäftsführerin gesagt. Nach der Supervision entschuldigt sich die Geschäftsführerin informell bei Teammitgliedern und erklärt, dass sie von all diesen Vorfällen im Böglihuus nichts mitbekommen habe.

Eine Woche später war ein Gespräch mit der Mitarbeiterin A. und der neuen Leiterin des Böglihuus wegen Simon terminiert. «Als ich parkierte, bemerkte ich den ehemaligen Leiter und fragte mich, weshalb er hier sei. Als ich ins Zimmer kam, wurde ich darüber informiert, dass an diesem Morgen einer Mitarbeiterin gekündigt wurde, und dass auch ich die Kündigung erhalte.»

Das Böglihuus in Derendingen. Hanspeter Bärtschi

Eine Mitarbeiterin wollte Monate später genauer wissen, was zu diesen Kündigungen geführt habe. Sie erkundigte sich zu diesem Zweck telefonisch bei der neuen Bereichsleiterin, welche mittlerweile das Böglihuus auch schon wieder verlassen hat.

Es sei so gewesen, beschreibt die Mitarbeiterin den Inhalt des Telefonats, dass die Geschäftsführerin zur Gesamtleitung ging mit all den Informationen aus der Supervision. Die Gesamtleitung habe den Bereichsleiter hinzugezogen, und der habe argumentiert, dass die zwei gekündigten Personen und weitere ein Schattenteam gebildet hätten, hinter seinem Rücken.

Er habe erzählt, er habe bereits seit zehn Jahren Probleme mit Mitarbeiterin A. «Ich hatte nie mit ihm Probleme», erklärt Mitarbeiterin A. Im Gegenteil man habe gut miteinander gearbeitet, bis zum Zeitpunkt, als sie die Geschäftsführerin über die Probleme im Böglihuus informierte. Daraufhin habe der ehemalige Bereichsleiter begonnen, gegen sie zu schiessen.

Die restlichen sieben Teammitglieder mussten sich nach der Supervision in Einzelgesprächen dem ehemaligen Bereichsleiter und der Geschäftsführerin stellen, wobei der Bereichsleiter hart mit den Einzelnen ins Gericht ging. Er wusste über alle Einzelheiten der Supervision Bescheid und konfrontierte nun die einzelnen Mitarbeitenden mit ihren Aussagen.

Juli 2021: «Unethische und missbräuchliche» Kündigungen

Zurück zu den Kündigungen. Zwei Wochen, nachdem diese ausgesprochen worden sind, wird Mitarbeiterin A von der Geschäftsführerin informiert, dass Simon bald aus der Spezialklinik austreten könne. Das Kind könne aber noch nicht ins Böglihuus zurückkehren, weil das nun neu zusammengestellte Team zuerst noch eingearbeitet werden müsse. Sie fragte Mitarbeiterin A, ob diese Simon einige Wochen aufnehmen könnte.

In einem Brief schreibt Mitarbeiterin A eine Absage und erklärt unter anderem:

«Ich habe mich als einzige Mitarbeiterin vom Team Dir anvertraut und die Kündigung war der Dank dafür, was für mich noch heute unwahrscheinlich ist.»

Zudem hätten die Geschäftsführerin und der Leiter sie und ihren Mann als Entlastungsfamilie bei Behörden und Mitarbeitenden kritisiert und ihr die Schuld für Simons Verschlechterung des psychischen Zustandes gegeben. Die Verschlechterung des psychischen Zustandes von Simon sei von Mitarbeiterin A und dem Team bereits Monate zuvor festgestellt worden.

Sechs Wochen vor dem Selbstmordversuch des Jungen im August 2021 informierte das gesamte Team in einem Brief, der an die bisherige Institution sowie an die künftige und deren Vorstand gerichtet war, über die Vorfälle im Vorfeld der Kündigungen.

Das Vertrauensverhältnis zur Geschäftsleiterin und zum Leiter sei nicht mehr vorhanden, nachdem die Kündigungen «unethisch und missbräuchlich» ausgesprochen worden seien. Zudem würde das Kindeswohl bei den Entscheidungen der Leitung zu oft im Hintergrund stehen.

Adressiert war der Brief an die beiden Institutionen, weil zu dieser Zeit die Fusion der Stiftung Kinderheim Solothurn, zu der das Böglihuus gehört, mit dem Bachtelen Grenchen vollzogen wurde. Man wusste inzwischen auch, dass der Bereichsleiter im Zuge der Übernahme des Böglihaus durch das Bachtelen nach Grenchen wechseln sollte. «Er hat sich praktisch nicht mehr um das Böglihaus gekümmert. Nebenbei hat er in Olten in dieser Zeit ein Betreuungsangebot aufgebaut, aber das Böglihuus spielte für ihn nur noch eine untergeordnete Rolle.»

August 2021: Selbstmordversuch und Gefährdungsmeldung

Am 10. August findet ein Gespräch zwischen dem Team und der Grenchner Gesamtleitung statt. Das Mitarbeiterteam präsentiert der Gesamtleitung seine Kritikpunkte betreffend Kindeswohlgefährdungen und fordert einen Rückzug der Kündigungen, damit Simon und seine Geschwister weiter von ihrer Bezugsperson betreut werden können, und sich der psychische Zustand der Kinder wieder bessere.

Am 19. August wird das Betreuungsteam vom Böglihuus von der Gesamtleitung nach Grenchen eingeladen. «Es fand keine direkte Aufarbeitung der Geschehnisse statt. Dafür wurden wir über künftige Verhaltensweisen informiert. Uns wurde auch mitgeteilt, dass der Kontakt zwischen Mitarbeiterin A und den Kindern nicht wieder hergestellt werden soll.»

An diesem Tag will Simon sich das ­Leben nehmen.

Am Tag danach reicht Mitarbeiter C* des Böglihuus eine Gefährdungsmeldung bei der Polizei ein. Darin schreibt er, dass die gekündigte Mitarbeiterin A seit Jahren an Wochenenden und in ­Ferien für Simon und seine zwei ­Geschwister als Entlastungsfamilie fungierte. Sie und die ­gekündigte Mitarbeiterin B seien die einzigen Konstanten im Heim, in dem im Schnitt alle drei Monate ein Mitarbeiterwechsel stattfand; für die Kinder, die an einer Bindungsstörung litten, ein brutal negativer Umstand.

Als Simon aus der Spezialklinik zurückkam, wo er nie negativ aufgefallen sei, habe er ein ihm fremdes Böglihuus angetroffen. Insgesamt vier neue Mitarbeitende waren angestellt worden. Und die beiden Hauptbezugspersonen waren nicht mehr da. Er konnte sich von den Gekündigten nicht einmal verabschieden, da sie per sofort freigestellt wurden.

Ende August ergänzt Mitarbeiter C die Gefährdungsmeldung. Er weist auf das besondere Verhältnis des Leiters zur Ärztin hin, die alle kinderpsychiatrischen Abklärungen und Behandlungen im Böglihuus vornimmt, das sehr vertraut sei. Deshalb sei Kritik an ihr vom Leiter zum Tabu erklärt worden.

Als Simon in der Spezialklinik eintritt, seien dort die Ärzte überrascht gewesen von der Medikation und dass bei einem Kind, das Psychopharmaka einnehmen muss, die dafür nötigen Untersuchungen (Blutmessungen, Funktion der Schilddrüsen, CT des Hirns) nicht durchgeführt worden seien.

Mitarbeiter C dokumentiert mit weiteren Fällen und schliesst mit dem Fazit, dass im Böglihuus ökonomische Interessen den Kindsinteressen vorgezogen würden, das heisst, dass Empfehlungen für Langzeitplatzierungen im Kinderheim einer möglichen Platzierung bei einer Pflegefamilie zu Gunsten der Auslastung bevorzugt würden, dass es wegen den vielen Personalwechseln zu häufigen Krisen der Kinder komme, dass die Kinder mit Medikamenten ruhiggestellt würden und dass der Leiter die Kindsberichte nach seinem Gusto umschreibe.

Die verantwortliche Kesb hat nach der Prüfung der Gefährdungsmeldung umgehend die Umplatzierung von Simon und seinen Geschwistern in die Wege geleitet, und den Kontakt zwischen Mitarbeiterin A und den Kindern wieder hergestellt – so wie dies das Betreuungsteam seit Wochen erfolglos von der Leitung verlangt hatte.

Januar 2022: Kanton stellt keine aufsichtsrelevanten Fehler fest

Mitarbeiter C informiert Anfang September das Amt für Soziale Sicherheit zur Entwicklung im Böglihuus. Ende Oktober erhält er die Kündigung. Das Amt für Soziale Sicherheit informiert am 3. November über anstehende Abklärungen. Am 18. Januar 2022 antwortet dann der Kanton. «Das Böglihuus entspricht der geforderten Basisqualität. Es wurden keine aufsichtsrelevanten Verfehlungen festgestellt. Aufgrund der nachvollziehbaren Stellungnahme (der Leitung, das Team wurde nicht angehört; Anm.d.Red.) wurden keine korrigierenden Massnahmen oder Auflagen erteilt. Einzig Empfehlungen wurden abgegeben.»

Laut Mitarbeitenden sei die Stellungnahme der neuen Bereichsleiterin an das Amt für Soziale Sicherheit in einer Nacht- und Nebelaktion von der Gesamtleitung des Bachtelen geschönt worden, um sicherzustellen, dass sich keine negativen Konsequenzen für die Institution ergeben würden.

Mitarbeiter C wird in der Kündigung vorgeworfen, er habe hinter dem Rücken der Leitung eine Gefährdungsmeldung für das Kind gemacht. Er hatte aber eine Woche zuvor die gesamte Leitung mündlich und schriftlich über eine potenzielle Gefährdungsmeldung informiert und Gewissensgründe geltend gemacht.

Mitarbeiter C ist heute wieder in einer Sozialinstitution angestellt. Die Mitarbeiterinnen A und B arbeiten heute ebenfalls wieder im sozialen Bereich. Der frühere Bereichsleiter und die Geschäftsführerin arbeiten noch immer im Bachtelen in Grenchen, wo sie jeweils eine Abteilung führen.

Simon lebt inzwischen in einer anderen Institution in der Region. Seine beiden Geschwister, «seine» Familie, sind in der gleichen Institution untergebracht, allerdings in verschiedenen Ortschaften.

* Name geändert

«Wir wurden nicht über konkrete Inhalte der Supervision informiert» Gesamtleiter des Bachtelen, Gustav Keune, beantwortet Fragen in einer «gemeinsamen Stellungnahme». Im Zusammenhang mit den Vorfällen im Böglihuus gibt es unzählige Fragen. Natürlich auch die Frage nach der Wahrheit. Da diese meist subjektiv geprägt ist, kommt in diesem Teil der Geschichte auch die Leitung des Böglihuus Derendingen zu Wort. Das Böglihuus gehört, wie erwähnt, seit einiger Zeit zum Bachtelen, Sonderpädagogischen Zentrum für Verhalten und Sprache in Grenchen. Diverse Fragen wurden an verschiedene Personen im Bachtelen gerichtet, die gemeinsam eine Stellungnahme abgaben, wie Gesamtleiter Gustav Keune im Antwortschreiben erklärt. In den Vereinsstatuten Artikel 14 wird festgehalten, dass bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Personal und Leitung der Leitende Ausschuss des Vereins Vermittlungsinstanz ist. Das Gesamtteam des Böglihuus hat am 8. Juli 2021 in einem Brief um Hilfe und Vermittlung gebeten. Das Team hätte erwartet, dass sich der Leitende Ausschuss als Vermittlungsinstanz einschaltet. Dazu erklärt der Gesamtleiter des Bachtelen: «Aufgrund des Rundschreibens vom 8. Juli 2021 an den Leitenden Ausschuss des Bachtelen wurde die Gesamtleitung als höchste Ebene auf operativer Stufe beauftragt, das Anliegen der Mitarbeitenden des Böglihuus zu klären. Eine gemeinsame Aussprache mit dem Beschwerdeteam und der Gesamtleitung fand noch in den Sommerferien am 10. August 2021 statt. In Einzelgesprächen mit der Gesamtleitung konnten die Mitarbeitenden anschliessend ihre Sichtweise darlegen. Der Gesamtleiter hat den Leitenden Ausschuss laufend über die Situation im Böglihuus informiert. Die arbeitsrechtliche Auseinandersetzung konnte zwischenzeitlich zu unseren Gunsten mit allen Beteiligten abgeschlossen werden.» Ein entscheidender Moment aus Sicht der gekündigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war die Supervisionssitzung mit der damaligen Chefin des Bereichsleiters. Dazu erklären die Vertreter des Bachtelen: «Die Supervision hat stattgefunden. Die gebotene und angekündigte Diskretion wurde von Seiten der Leitung eingehalten. Die Gesamtleitung wurde ausschliesslich über das Thema der Supervision und nicht über konkrete Inhalte informiert.» Und weiter: «Wie in der arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung dargelegt, stehen die Gründe für die Kündigungen in keiner Art und Weise in Bezug zu einer Supervision, sondern sind fachlich begründet.»

Rückblickend stellt sich die Frage, ob die Medikation von Simon* die richtige Therapie war. Dazu das Bachtelen: «Aus Gründen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes ist es uns nicht möglich, auf Einzelfälle einzugehen. Allgemein gesprochen, sind die Mitarbeitenden angehalten, stets fachlich korrekt zu handeln und das Kindswohl zu schützen, während die Leitung die Einhaltung dieser Handlungsgrundsätze sicherstellt. In gleich oder ähnlich gelagerten Fällen wird eine mögliche Medikation oder anderweitige medizinische Massnahme nicht durch die Leitung, sondern durch den zuständigen Facharzt oder die zuständige Fachärztin verordnet. Als Institution halten wir uns stets an die medizinische Einschätzung und ärztlich verordnete Behandlung.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen