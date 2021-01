Derendingen Dieses Paar schwang im Kreisel das Tanzbein Vor einer Woche wurde ein Paar dabei gefilmt, wie es auf dem Kreuzplatz-Kreisel in Derendingen tanzte. Nun meldete es sich. 30.01.2021, 09.56 Uhr

«Ich habe aus dem Fenster geschaut und gesehen, wie schön es schneit», blickt Diana Blaser aufs letzte Wochenende zurück. Sie äusserte den Wunsch draussen zu tanzen. Ihr Freund machte da gerne mit.

Es war dann seine Idee, im Kreisel zu tanzen. «Der Kreisel war wunderschön beleuchtet», erzählt Lukas Bichsel gegenüber dem Sender TeleM1, der Anfang Woche über das Video berichtete, welches im Internet kursierte. Wo sie zu Beginn das Tanzbein geschwungen hätten, hätte es mehr eine Pfütze gebildet als Schnee gehabt, so der Derendinger weiter.

Das Paar habe viele positive Reaktionen erhalten. Den Tanz lernte es in einem Kurs. «Er gelang uns am besten», so Bichsel. Getanzt werde auch ab und zu in der Wohnung. «Oder draussen, wenn es uns packt.»