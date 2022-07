Derendingen: 125 Jahre reformierte Kirche Wasseramt

Derendingen «Die Kirche braucht mutige, nicht perfekte Menschen» Festgottesdienst zum 125-Jahr-Jubiläum der reformierten Kirche Wasseramt und zum Bezirkskirchentag. Angelica Schorre Jetzt kommentieren 03.07.2022, 15.26 Uhr

Die Festpredigt hilet Pfarrer Samuel Stucki. Carole Lauener

«Ein Kuss regt an. Eine Umarmung beruhigt.» Mit diesen Worten eröffnete Pfarrer Samuel Stucki gestern in Derendingen seine Predigt zum Jubiläumsfest 125 Jahre reformierte Kirche Wasseramt und zum Bezirkskirchentag. «Wo regt die Kirchgemeinde an? Wo gibt sie Geborgenheit?» Antworten auf diese Fragen formulierte Samuel Stucki anhand von fünf Wasserflaschen – Wasseramt! –, die auf dem Taufbecken standen und Werte der Kirche symbolisieren, die heute von Relevanz sind.

Erste Flasche: In einer Welt, in der der Mensch vor allem über seine Leistung definiert wird, braucht es eine Gemeinschaft wie die Kirche, in der jedes Geschöpf seinen Wert auch ohne äussere Leistung hat.

Zweite Flasche: Immer mehr wird der Nächste als Konkurrent empfunden; das Trennende anstatt das Verbindende betont. «Doch alle Geschöpfe sollten das Gefühl haben, miteinander verbunden zu sein,» so Stucki. Auch wenn Nähe das Risiko birgt, verletzt zu werden. Deswegen das Motto des Jubiläums: «Zämecho – zämeblibe.»

Man lebt. als hätte man noch zwei, drei Erdkugeln in Reserve

Dritte Flasche: Man errichtet nicht nur Mauern zwischen den Menschen, sondern auch zur Schöpfung hin. Und lebt so, als hätte man noch zwei, drei Erdkugeln in Reserve. «In Gottes Hausordnung, den Zehn Geboten, steht, ‹Du sollst nicht stehlen!›. Und wir sollten nicht die Lebensgrundlage nachkommender Generationen ‹wegstehlen›.» Die Bewahrung der Schöpfung muss ein zentrales Anliegen sein: «Wir müssen das Gebot konstruktiv umsetzen.»

Vierte Flasche: Vor 125 Jahren hatten die Christen im Wasseramt den Traum von einer eigenen Kirchgemeinde. «Das waren mutige Menschen mit Pioniergeist!» So sind auch heute Strukturen der Kirche nicht in Stein gemeisselt, sie sind veränderbar. «Wir müssen uns als Menschen und Kirche weiterentwickeln», sagte Samuel Stucki, «die Kirche heute braucht mutige Menschen, die nicht perfekt sein müssen.» Er verwies auf die über 300 Kinderzeichnungen an den Wänden, die Kirchen zeigen, «in denen einem wohl ist». «In diesen Zeichnungen steckt ganz viel Pioniergeist.»

Fünfte Flasche: «Aus welchen Quellen trinken wir? Welche kann unsere Sehnsucht stillen?» Eine solche Antworten gebende, reiche Quelle sei das Evangelium und die Kirche somit ein schützender, beruhigender Ort vor den Misstönen dieser Welt. «Wir feiern heute nicht das Perfekte, sondern das Vorhandene – das auf reichen Quellen beruht.» Und so wünschte Pfarrer Stucki den zahlreichen Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbesuchern, dass sie an diesem Festsonntag «mit einem Lächeln im Gesicht, einem Glanz auf dem Herzen, einem Ruck in der Seele» nach Hause gehen können.

Kinderprogramm anlässlich des Festgottesdienst zum 125-Jahr-Jubiläum der reformierten Kirche Wasseramt. Carole Lauener

Ein Festsonntag mit viel Abwechslung

Dass das Motto «Zämecho – zämeblibe» an diesem Sonntag auch gelebt wurde, zeigte die Organisation des Gottesdienstes: So waren alle Pfarrpersonen der Kirchgemeinde Wasseramt, Unterrichtsverantwortliche sowie Jugendarbeiter anwesend, die das Abendmahl austeilten und die Fürbitten sprachen. «Cho» und «blibe» konnte man gestern auch an den Konzerten mit Andrew Bond und dem Chor der Nationen, oder man genoss die satirische Tageszusammenfassung von «Prof. Dr. W. Grünspan». Ein besinnlicher Spaziergang nach Subingen und eine Abendandacht im dortigen «Summerhus» rundeten den Festsonntag ab.

