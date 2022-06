Emmenhof Derendingen: Spatenstich Turbinenhaus

Derendingen Das Turbinenhaus soll wie ein silbriger Monolith in der Überbauung Emmenhof dastehen Der Spatenstich auf dem Emmenhof-Areal läutet die dritte von sechs Bauetappen ein. Das Turbinenhaus weist acht Stockwerke auf. Geplant sind neben Wohnungen und Gewerberäumen auch ein Restaurant. Urs Byland Jetzt kommentieren 28.06.2022, 17.43 Uhr

Spatenstich Turbinenhaus mit Geschäftsführerin Marianne Maizi-Gerber (li.), Architektin Jil Ehrat (4. von li.), Markus Ehrat (vorne), Gemeindepräsident Roger Spichiger (blauer Kittel) und Bruno Planzer (gelbe Hose). Urs Byland

Gestern Morgen wurde bereits der Spatenstich für die dritte Etappe der Überbauung Emmenhof in Derendingen durchgeführt. Drei weitere Bauetappen folgen. Die Ausführung der zweiten Etappe, dem Garnwerk mit 44 Eigentumswohnungen, 27 Mietwohnungen und drei Gewerberäumen ist in den letzten Zügen. Nach dem Turbinenhaus folgt die vierte Bauetappe mit der Färberei, in der 65 Wohnungen und Gewerberäume geplant sind.

Das Turbinenhaus, wird laut Mitinvestor Markus Ehrat (Emmenhof Immobilien AG), acht Stockwerke hoch und 24 Mietwohnungen, drei Gewerberäume und ein Restaurant aufweisen. Ganz besonders freut sich Ehrat, der seit 40 Jahren Projekte entwickelt, dass seine Tochter Jil mit ihren beiden Partnern als Architektin das Turbinenhaus verantwortet. Ihr Vorschlag habe auch Mitinvestor Bruno Planzer (Emmenhof Immobilien AG) überzeugt.

Emmenhof Areal dritte Bauetappe mit dem Turbinenhaus. Zvg

«Das Turbinenhaus wird mit einer Alublechfassade wie ein silbriger Monolith dastehen und so, wie alle anderen Gebäude in der Überbauung auch, einen eigenen Charakter erhalten», so Ehrat. Der Kern des Turbinenhauses soll übrigens wie die Mittelachse einer Turbine wirken. Auf dem Dach ist eine gemeinsame Terrasse vorgesehen.

