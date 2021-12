Derendingen Das «Planzer»-Quartier wächst erneut, diesmal um das «Turbinenhaus» Die Emmenhof-Immobilien AG plant bereits die nächste Bauetappe auf dem Emmenhofareal in Derendingen, nach dem «Spindelgut» und dem «Garnwerk». Urs Byland Jetzt kommentieren 07.12.2021, 05.00 Uhr

Emmenhofareal dritte Bauetappe mit dem Turbinenhaus. Zvg

Im «Planzer»-Quartier in Derendingen wachsen die Neubauten in den Himmel. Kaum steht das «Garnwerk» mit 71 Wohn- und drei Gewerbeeinheiten im erweiterten Rohbau auf dem Emmenhofareal, folgt bereits ein Baugesuch für die nächste, dritte Etappe. Geplant sind sechs Bauetappen für die gesamte Überbauung. Bereits gebaut und bewohnt ist das Wohngebäude «Spindelgut» mit 14 Wohnungen.

Name nimmt Bezug auf die Vergangenheit des Areals

Nun folgt also die dritte Etappe mit dem Wohn- und Gewerbegebäude «Turbinenhaus». Wiederum nimmt der Name des Gebäudes Bezug auf die industrielle Vergangenheit des Emmenhofareals. Vor 150 Jahren entstand am Emmenkanal eine Baumwollspinnerei, in der hochwertiges Baumwollgarn produziert wurde. Bruno Planzer, Verwaltungsratspräsident der Emmenhof-Immobilien AG erklärt:

«Wir sind mit dem Garnwerk gut vorangekommen und werden früher als geplant den Bau abschliessen können.»

Der Bau des «Turbinenhauses» wird im Vergleich zu früheren Plänen vorgezogen. «Wir haben keinen genauen Zeitplan für die sechs Etappen», so der frühere Chef des heute noch grössten Transportunternehmens der Schweiz. Dennoch habe es einen Grund für den frühzeitigen Start des Neubaus «Turbinenhaus» gegeben. «Wir brauchen auf dem Areal eine Begegnungsstätte.» Das Gebäude am Kanal eigne sich dafür am besten, denn der Ort sei ideal für ein Restaurant.

«Es soll nur bis 22 Uhr geöffnet sein, aber das braucht es auf dem Areal.»

Zudem stehe das «Turbinenhaus» an der künftigen Langsamverkehrsachse Ost-West. «Eine Brücke über den Kanal steht bereits, von einer zweiten sind die Fundamente gemacht.»

Das «Turbinenhaus» hat einen speziellen Grundriss

Das «Turbinenhaus» entsteht südlich des «Garnwerks». Zwischen den beiden Gebäuden wird künftig der Spinnereiplatz zum Verweilen einladen. Hier macht der Emmekanal zwei Knicks. Das Wasser trieb die Turbinen im früheren Turbinengebäude an, das heute zu einem Museum ausgebaut wird, und fliesst anschliessend an der Parzelle mit dem künftigen «Turbinenhaus» vorbei.

Deshalb hat das «Turbinenhaus» einen speziellen Grundriss. Das mögliche quadratische Gebäude wird schräg beschnitten. «So sehen alle von ihrer Loggia auf den Kanal», erklärt Planzer. Er denke, das sei insbesondere für junge Leute interessant.

Emmenhofareal: Bauetappe drei ist ausgesteckt. Urs Byland

Mit der Nachfrage ist Bruno Planzer zufrieden:

«Im ‹Garnwerk›, das im Frühling/Sommer nächsten Jahres bezogen werden kann, sind bereits 24 Eigentumswohnungen verkauft, weitere 20 warten auf Abnehmer.»

Und von den 27 Mietwohnungen seien ebenfalls schon neun reserviert. Dazu werden noch drei Gewerberäume vermietet. Im siebengeschossigen «Turbinenhaus» sind 24 Mietwohnungen sowie Loft- und Gewerberäume geplant, das im kommenden Jahr gebaut und im Sommer 2023 bezogen werden kann.

Die Emmenhof-Immobilien AG domiziliert am Spinnereiplatz 1

Die Planungen laufen bei Bruno Planzer weiter. Die vierte Etappe ist in der Pipeline, aber wann dieses wiederum wie das «Garnwerk» lang gezogene Doppelwinkel-Gebäude, genannt «Färberei», an der Reihe ist, kann er noch nicht sagen. Danach sind noch eine fünfte («Baumwolllager») und eine sechste Etappe mit dem Hochhaus «Wollturm» zu erwarten.

Klar ist aber, dass seine Emmenhof-Immobilien AG nun in Derendingen eine Adresse, wenn auch noch nicht einen realen Briefkasten hat. Laut Handelsregister ist seit April der Spinnereiplatz 1 das neue Domizil seiner Firma. Ebenfalls am Spinnereiplatz 1 domiziliert ist eine weitere Firma von Bruno Planzer, die im April 2020 gegründete Emmenhof Energie AG.

