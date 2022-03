In Derendinger geht Fasnacht mit dem Groppverbrennen zu Ende

Derendingen Das Ende ist nah und so muss nun auch der «Gropp» dem Feuer ins Auge blicken Es ist Aschermittwoch und das Ende der diesjährigen Fasnacht ist da. Zum Schluss wird in Derendingen der «Gropp» verbrannt. Enya Kopp 02.03.2022, 20.29 Uhr

Der brennende «Gropp» auf dem Floraplatz in Derendingen. Morris Lüthi

Der «Gropp» in Derendingen steht bereit. Es herrscht eine bedrückt-fröhliche Stimmung auf dem Floraplatz, mitten in Derendingen. Von der Angst, dass auch dieses Jahr keine Fasnacht stattfinden würde, war man nun weit entfernt. Zur Freude der Narren, denn so konnten sie ihre Fasnacht fast gänzlich im normalen Rahmen abhalten.