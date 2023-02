Brunnen beim Kreuzplatz Derendingen wird aufgehoben

Derendingen Der Brunnen beim Kreuzplatz wird aufgehoben: Neu soll ein Baum gepflanzt werden Weil das Wasser in die Schmutzabwasserleitung läuft und es zu kompliziert wäre, neue Leitungen zu legen, wird der Brunnen aufgehoben. Das äussere Erscheinungsbild mit Brunnenring und Pflästerung bleibt aber erhalten. Rahel Meier Jetzt kommentieren 27.02.2023, 05.00 Uhr

Der Brunnen an der Ecke Luzernstrasse/Bahnhofstrasse wird aufgehoben. Google Earth

Seit vielen Jahren steht – von den meisten Passanten unbeachtet – auf dem Kreuzplatz in Derendingen beim Eckhaus Luzernstrasse/Bahnhofstrasse ein Brunnen. Dieser gehört der Einwohnergemeinde. Bei der Umgestaltung des Kreuzplatzes durch den Kanton vor rund drei Jahren wurde der Brunnen in die Planung einbezogen und neu mit einer Pflästerung eingefasst. Ansonsten blieb der Brunnen unverändert.

Der Ablauf des Brunnens ist an die Schmutzabwasserleitung angeschlossen. Das heisst: Es wird sauberes Wasser in die Abwasserreinigungsanlage in Zuchwil geleitet. Die Ara Emmenspitz hat dem sogenannten Fremdwasser nun aber den Kampf angesagt. Es ist nicht mehr erwünscht. Wer zu viel Fremdwasser in die Ara leitet, der muss dafür bezahlen.

Alles wieder aufbrechen?

Da keine Sauberwasserleitung in der Nähe des Brunnens durchführt, müsste eine Umwälzpumpe installiert werden, damit das Sauberwasser künftig nicht mehr in die Schmutzabwasserleitung führt. Das nächste Problem besteht dann aber darin, dass die Umwälzpumpe nur funktioniert, wenn sie mit Strom versorgt wird. Um die Pumpe anzuschliessen, müssten sowohl die neue Pflästerung als auch der Trottoirbelag aufgebrochen werden. Zusätzlich müsste ein Pumpenschacht gebaut werden.

Aus Gründen der Sicherheit darf der Brunnen nur mit einer Wasserhöhe von maximal 20 Zentimetern gefüllt werden. Im Sommer dürften sich deshalb Algen entwickeln und weder der Anblick noch der Geruch dürften die Passanten erfreuen.

Aus all diesen Gründen hat die Abteilung Bau und Planung dem Gemeinderat den Antrag gestellt, den Brunnen aufzuheben und die Fläche umzugestalten. Konkret sollen die Pflästerung und der Natursteinbrunnenring erhalten bleiben. Die Rückwand des Brunnens würde abgebrochen und der Zaun zum dahinterliegenden Grundstück ergänzt.

Entlang der neu gestalten Hauptstrasse stehen überall Bäume. Rahel Meier

Statt des Brunnenbeckens würde neu ein Baum gepflanzt. Damit würde das neue Gestaltungskonzept entlang der Hauptstrasse – und auch auf dem neu gestalteten Floraplatz – weiter gezogen.

Der Gemeinderat konnte diesen Erwägungen in seiner letzten Sitzung folgen und hat der Aufhebung des Brunnens zugestimmt.

