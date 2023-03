Derendingen Kreuzplatz Überbauung

Staatspersonal Anfänglich verheimlichte Lohnrunde für ausgewählte Topkader der Solothurner Verwaltung: Das gibt im Kantonsrat noch zu reden

Wohin die Überprüfung der Einreihung von Toppositionen in der Kantonsverwaltung führt, dürfte klar sein: Ein Vergleich mit anderen Kantonen ergab deutlich tiefere Löhne in Solothurn. Dass die Regierung ihren Beschluss am Kantonsrat «vorbeischmuggelte», bringt die SVP auf die Palme.