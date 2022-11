Schulraumplanung im Gemeinderat Deitingen

Gemeinderatssitzung Zu wenig Platz: Der Schulraum in Deitingen ist knapp – jetzt holt sich die Gemeinde Hilfe bei Profis Die Planung soll alle räumlichen, pädagogischen und finanziellen Aspekte in den Entscheidung einbinden. Unbestritten ist: Deitingen wächst und schon heute ist der Schulraum knapp. Gundi Klemm 10.11.2022, 09.48 Uhr

Das Schulhaus Zweien ist schon heute zu klein für die Bedürfnisse der Schule. Urs Byland

Deitingen wächst. Grössere Bauvorhaben im Dorf werden die 2330 Personen zählende Einwohnerschaft vergrössern. Schon jetzt ist das Schulhaus – entsprechend heutigen pädagogischen Anforderungen an den Unterricht- zu klein. Aktuell umfasst die Schule Deitingen sechs Primarklassen, zwei Kindergärten (einer extern im benachbarten Jugendhaus Baschi geführt), den grossen Bereich schulergänzender Betreuung und eine Vorschul-Spielgruppe.

Fürs nächste Schuljahr ist bereits ein dritter Kindergarten vorgesehen, der aus Platzgründen in einem Industrieareal untergebracht wird. Zur Schaffung von neuem Schulraum sind aus Sicht des Gemeinderates viele Themenfelder zu bedenken und die Schritte sorgfältig und gründlich zu planen.

Das Wissen von Profis anzapfen

Prisca Schwyter ist ausgebildete Architektin und Primarlehrerin, Mitarbeiterin im Zürcher Ingenieurunternehmen Basler&Hofmann, und wurde von der Gemeinde als Fachfrau zur Schulraumentwicklung eingeladen.

Die Ratsmitglieder, die in der kommenden Sitzung entscheiden, ob sie für diese Planung die Hilfe von Basler&Hofmann in Anspruch nehmen, liessen sich über die zur Verfügung stehenden Tools und Module informieren. Schwyter stellte die Bedarfsanalyse vor , die eine detaillierte Standortübersicht und alle zur Verfügung stehenden Daten umfasst. Danach folgen Entwicklungskonzept und Machbarkeitsstudie.

Ganz wichtig sei die Bildung einer Begleitgruppe, die das Know-how aus der Gemeinde einfliessen lassen könnte, empfahl die Referentin. Denn zu berücksichtigen gilt es den baulichen Zustand des heutigen Schulhauses, eine realistische Prognose zu Schülerzahlen und pädagogische Konzepte.

Als wesentlichen Baustein des Planungsprozesses hob Schwyter die Kommunikation mit allen involvierten Stellen und vor allem mit der Öffentlichkeit hervor, damit das Bauvorhaben von der Bevölkerung mitgetragen wird.

Finanzierung ist wichtiger Bestandteil

Eingang in den mehrstufigen Grundlagenprozess finden zahlreich Inputdaten und natürlich ebenso Empfehlungen des Kantons. Mit Hilfe einer Beurteilungsskala kann an Hand von Variantenvorschlägen dann ermittelt werden, wie viel Neubau, Sanierung oder Umnutzung im Deitinger Schulareal nötig ist. Die Referentin sprach sich für vier Sitzungen aus, in denen die einzelnen Phasen dieser Planungswerks für ein Gesamtentwicklungskonzept erarbeitet werden könnten.

Nicht vergessen wird auch der Investitionsplan, der in den Rahmen der längerfristigen kommunalen Finanzplanung eingebettet werden muss. Danach würden Projektierung – zur Sprache kam ein Wettbewerb- und Ausführung folgen. Die Begleitung - geschätzt bis in den nächsten Sommer - ist nicht kostenlos. Locker kalkuliert wurden bis zu 50 000 Franken.

Namens der Schulleitung begrüsste Barbara Kellerhals dieses mehrstufige Verfahren in professioneller Begleitung. Laut Gemeindepräsident Bruno Eberhard könnte bei positivem Ratsbeschluss im Januar bereits das Anforderungsprofil erarbeitet werden.